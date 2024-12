3 rituais para aproveitar as energias do portal 12/12

O portal energético 12/12 é considerado por muitas tradições espirituais e esotéricas como um momento de forte alinhamento energético, proporcionando oportunidades de cura, manifestação e elevação espiritual. Essa data é associada a ciclos de fechamento e carrega a energia do número 3, pois é resultado da soma dos números 1 e 2.

“O número 3 na numerologia é o número da comunicação, criatividade e criação. Por isso, associamos ele à cor laranja. Laranja é a cor do nosso chakra sexual (que é justamente o chakra da energia criativa). No portal 12/12, nossos planos estarão ‘férteis’; tudo que plantarmos, possivelmente vamos colher”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

A energia deste portal fala sobre a necessidade de ordem, organização e limpeza energética para o novo. Conforme Isabel Fogaça, para passar por esse portal é preciso organização. “É aconselhável limpar a casa, jogar fora o que não é mais necessário, fazer doações, tirar todo o acumulado dos armários e geladeira para que o novo ciclo esteja preparado para começar”, explica.

A seguir, a taróloga ensina 3 rituais para o dia 12/12. Confira!

1. Incenso de arruda

Depois de fazer uma limpeza em gavetas, armários e geladeira, passe um incenso de arruda por todos os cantos da casa. Essa planta limpa e renova as energias, afastando os maus espíritos.

A vela laranja manifesta a limpeza do chakra e a abertura de caminhos (Imagem: Sergey Rusakov | Shutterstock)

2. Vela laranja

Acenda uma vela de cor laranja para manifestar a criatividade, a limpeza do chakra sexual e abrir caminhos.

3. Ritual da carta

Escreva uma carta com os principais aprendizados de 2024 e, além disso, coloque tudo que deseja deixar para trás. Após, queime o papel em um lugar seguro, dizendo as seguintes afirmações:

“Agradeço por todas as experiências, aprendizados e desafios que me ajudaram a crescer e a evoluir neste ciclo que se encerra”;

“Sou profundamente grata por tudo o que me foi dado e por tudo o que me foi tirado, pois cada movimento do universo me trouxe até aqui”;

“Com gratidão no coração, libero o passado com amor e confiança, permitindo que o novo entre na minha vida de forma abundante e harmoniosa”.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.