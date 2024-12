Horóscopo semanal: previsão dos signos de 16 a 22 de dezembro de 2024

O Sol encerrará o seu ciclo no signo de Sagitário e fará aspecto tenso com Netuno, indicando maiores ilusões e idealizações. Isso causará um afastamento da realidade, podendo levar a prejuízos e mal-entendidos. Por sua vez, as práticas espirituais ajudarão a ter mais clareza e discernimento nesta fase.

Mercúrio retornará ao seu movimento direto no dia 15, seguirá no signo de Sagitário e fará aspecto tenso com Júpiter. Isso indica que a mente tenderá a estar bem ativa, assim como o desejo de viajar, sair da rotina e expandir os conhecimentos. Será necessário ter cautela com o excesso de informações, pois isso poderá causar confusão e ansiedade.

Vênus em Aquário fará oposição a Marte, sugerindo um período um tanto tenso para as relações. Haverá a possibilidade de que surjam mais conflitos e disputas de poder. Marte retrógrado seguirá no signo de Leão e passará por uma conjunção com a Lua no meio da semana. Esses movimentos indicam uma fase de revisão sobre as próprias ações. Além disso, apontam para a necessidade de desacelerar e pensar de maneira mais coletiva.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A semana será propícia para os arianos no setor profissional

Nesta semana, você se envolverá mais com o setor profissional. Poderá receber o reconhecimento dos seus superiores e de pessoas que admira, além de ganhar maior destaque por seus esforços e dedicação. Todavia, tenderá a se confundir e ficar suscetível a diversos tipos de mal-entendidos.

Além disso, você ficará com menos energia e terá maior facilidade para ser enganado(a). Por isso, preste mais atenção a essas questões, evite tomar decisões importantes e cuide melhor da sua energia. Ainda, enfrentará situações que desafiarão o seu ego e despertarão medos e dores profundas, o que levará a possíveis ações intensas e precipitadas.

Touro

Os taurinos viverão uma semana animada e propícia para o crescimento

Uma nova fase se iniciará na sua vida. Será um momento mais animado e propício para o crescimento e o desenvolvimento pessoal. O desejo de sair da rotina e expandir os horizontes internos e externos se fará bem presente. Porém, possivelmente se confundirá. Com isso, irá se enganar com mais facilidade.

No caso, se dedique aos estudos voltados para a espiritualidade que sejam sérios e estruturados. Desse modo, conseguirá ter mais clareza. Nas relações familiares e profissionais, os ânimos continuarão exaltados. Assim, poderão surgir mais conflitos e desentendimentos, o que irá gerar tensão. Portanto, procure acolher os sentimentos e acalmar os ânimos.

Gêmeos

Os geminianos poderão explorar formas de trabalhar com algo que proporcione prazer

Você vivenciará um momento importante para iluminar suas sombras e tomar consciência de padrões nocivos que habitam nas profundezas do seu inconsciente. A fase indica desconforto, pois entrará em contato com medos e dores. Para lidar com este período, será essencial acolher os incômodos.

Contudo, você buscará fugas para evitar o desconforto, o que poderá confundir e torná-la(o) mais suscetível às influências externas. Nesse cenário, se dedicar às práticas espirituais trará mais clareza e equilíbrio.

No campo profissional, haverá oportunidades para realizar novas parcerias e explorar formas de trabalhar com algo que proporcione prazer. Por outro lado, a possibilidade de conflitos com colegas de trabalho exigirá atenção.

Câncer

A semana dos cancerianos será focada no setor afetivo

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Será o momento de organizar as suas relações, buscando compreender o outro e encontrar mais equilíbrio. Além disso, deverá ter consciência das suas necessidades e do que espera para o setor afetivo.

Contudo, você tenderá a fantasiar mais o relacionamento e poderá criar muitas expectativas e ilusões sobre o outro, se frustrando. No caso, procure observar essas fantasias e trazer mais romance para a relação, mas sem se deixar levar por ilusões. No campo financeiro, poderá agir por impulso e gastar mais do que o necessário, especialmente para suprir carências emocionais. Portanto, atente-se a isso.

Leão

Os leoninos se dedicarão bastante à organização da rotina

Você entrará em uma nova fase, na qual deverá se dedicar à organização da sua rotina, buscando que ela seja uma fonte de satisfação e alegria. Apesar disso, você poderá estar mais sensível, tanto em nível emocional quanto energético. Com isso, irá cometer mais enganos. No caso, procure cuidar da energia e das emoções para evitar mal-entendidos e problemas de saúde.

Por fim, a semana se mostrará movimentada e sujeita a alguns contratempos e atrasos, o que poderá irritá-lo(a). Portanto, para evitar agir de maneira precipitada e fazer a sua vontade a todo custo, procure desacelerar e avaliar as próprias ações.

Virgem

A semana dos virginianos será voltada para as questões amorosas e familiares

Nesta semana, você se conectará mais profundamente com tudo o que traz alegria à sua vida. A tendência será de um período intenso e emocionante. No entanto, tenha atenção à possibilidade de se apaixonar com facilidade e criar fantasias sobre essa paixão, que poderá envolver tanto alguém quanto um novo projeto ou hobbie.

No ambiente familiar, você poderá aproveitar o momento para conversar sobre assuntos que precisam de maior compreensão e esclarecimento. Por fim, haverá a possibilidade de mais movimento em sua casa, com a chegada de parentes e outras visitas.

Libra

Os librianos se conectarão com as questões familiares e com suas memórias

Nesta semana, os dias se mostrarão menos movimentados. Você se dedicará mais às questões da sua casa e da sua família. Além disso, se recolherá em seu canto para assimilar as informações de tudo que vivenciou. Este será um período relevante para revisitar o passado e se conectar com as memórias. A tendência aponta para uma maior sensibilidade, tanto emocional quanto energética. Por isso, acolher as emoções será essencial.

Ainda nessa fase, poderão surgir confusões e momentos marcados por medos ou sensações estranhas. Para alcançar maior clareza, cuide da sua energia e do ambiente doméstico. Por fim, as relações amorosas e de amizade apresentarão possíveis conflitos. Assim, busque acalmar os ânimos e preservar a harmonia.

Escorpião

A semana dos escorpianos será agitada no setor social

Você ingressará em uma nova fase. Será um período movimentado no setor social. Buscará conhecer novas pessoas, explorar lugares diferentes e diversificar os assuntos. Qualquer ambiente fora de casa chamará mais a sua atenção.

No entanto, existirá a possibilidade de confusões, o que deixará você mais vulnerável a enganos. Por isso, será importante adotar maior cautela com as pessoas em quem confia e nos espaços que frequenta. No campo profissional, a semana se mostrará agitada. Surgirão algumas intercorrências, e as oscilações emocionais poderão levá-la(o) a agir de forma precipitada. Assim, você deverá controlar os ânimos.

Sagitário

A semana dos sagitarianos será voltada para as questões financeiras e sociais

Nesta semana, você focará no setor financeiro. Será um momento para cuidar da forma como lida com os recursos materiais, tomando consciência do que precisa fazer para conquistar mais segurança e estabilidade. Contudo, haverá possíveis confusões e distrações, o que levará a enganos. Por isso, atente-se a esses riscos e evite realizar negociações importantes.

No campo social, apesar de sua busca por conhecer novas pessoas e lugares, poderão surgir conflitos e tensões nas relações. Para evitar que isso aconteça, procure manter os ânimos equilibrados e estabeleça os limites necessários.

Capricórnio

Uma nova fase se iniciará na vida dos capricornianos

Com o Sol se aproximando do seu signo, uma nova fase se iniciará. Apesar de ser um momento em que poderá sentir mais energia para iniciar novos ciclos, será possível que tudo esteja um tanto lento e confuso. Portanto, procure cuidar da sua energia para ter mais clareza e evite tomar decisões importantes. Afinal, poderá se confundir.

No campo afetivo, a semana se mostrará um pouco desafiadora. Isso porque, ao mesmo tempo em que buscará mais segurança e estabilidade nos relacionamentos, irá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças profundas. Isso desencadeará conflitos e, até mesmo, rompimentos.

Aquário

Ao longo desta semana, os aquarianos buscarão mais harmonia em seus relacionamentos

Você cuidará melhor da sua aparência e autoestima. Além disso, buscará mais harmonia em seus relacionamentos. Entretanto, a propensão também será de uma semana intensa, com a possibilidade de maiores conflitos nas relações e dificuldades para compreender o outro, com cada um querendo fazer valer a sua vontade.

Procure acalmar os ânimos e valorizar o que é realmente importante. Na relação com os amigos, deverá ter mais cautela. Afinal, poderá se enganar com alguém ou entrar em projetos sociais que não são bem o que parecem.

Peixes

Os piscianos terão ótimas oportunidades no setor profissional

A tendência será de uma semana movimentada no campo profissional, com a possibilidade de mudanças e um maior fluxo de pessoas indo e vindo. Com isso, será possível que faça novos contatos e que tenha a chance de compartilhar os seus conhecimentos para toda a equipe. Também poderão surgir oportunidades que lhe tragam crescimento, mas que irão sobrecarregá-lo(a).

No campo afetivo, você seguirá em uma fase de encerramentos e de possíveis confusões mentais. Desse modo, ocorrerão mais conflitos. Busque acalmar os ânimos e acolher os sentimentos para evitar atitudes precipitadas.