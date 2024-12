6 dicas para interpretar corretamente os sonhos

Os sonhos são uma porta de entrada para o subconsciente, e não faltam interpretações generalistas sobre eles espalhadas por aí. No entanto, existem técnicas certeiras para compreender corretamente – e de maneira pessoal – o que eles tentam nos dizer enquanto dormimos.

Por isso, Priscila Charbonnières, fundadora do Soulloop, astróloga e life coach, compartilha 6 dicas sobre como interpretar os sonhos de maneira responsável e personalizada. Confira!

1. Se programe antes de dormir

Antes de dormir, já deitado na cama, faça uma respiração profunda. Relaxe todo o corpo, deixe os músculos derreterem no colchão e coloque toda a sua atenção no abdômen durante a respiração. Então, antes de dormir, pense em uma pergunta e peça para sonhar com aquela questão. Esse é um exercício que favorece ter mais contato com o subconsciente. Ao acordar, anote o que sonhou.

2. Levante-se devagar ao acordar

Quando acordar, evite começar alguma atividade. Fique de olhos fechados por mais ou menos 5 minutos, entre o sono e a vigília, para deixar as imagens e as sensações das fantasias continuarem. É neste momento que o cérebro está em alfa e que conseguimos acessar as imagens e o subconsciente.

3. Observe o sentimento que o sonho te traz

Quais emoções prevaleceram neste sonho? Essa é uma parte muito importante. É aí que está a resposta, o restante é simbolismo. Se o sonho trouxe aquela emoção, é porque você está precisando lidar com ela, precisa digerir alguma coisa.

Imagens e símbolos do inconsciente têm diferentes significados para cada pessoa (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Esteja atento às imagens e símbolos

Além de observar as imagens e símbolos, procure as suas ligações pessoais e emocionais com aqueles símbolos. “Por exemplo, eu sonhei com um cachorro e, para mim, o cachorro significa acolhimento, família e diversão. Mas para outra pessoa pode significar ameaça, medo, perdas”, diz Priscila Charbonnières. Dê significado aos símbolos que aparecem na sua visão. Essas são as respostas corretas, porque o símbolo tem um significado diferente para cada pessoa.

5. Perceba se o sonho é mundano ou simbólico

O sonho que vem do inconsciente, o mundano, traz informações que você não conseguiu processar ao longo do dia ou semana anterior. “Nós não registramos no cérebro tudo aquilo que observamos, nossa mente não dá conta de armazenar toda a informação”, diz a especialista.

Por isso, as informações ficam guardadas na mente inconsciente e, durante o sonho, aparecem por meio de símbolos e imagens devido à área do cérebro em que estamos trabalhando. Só você vai saber se é um sonho simbólico ou mundano. O simbólico vem da alma, ele tem mais significado, é mais profundo e mais importante para você.

6. Mantenha e revisite um diário dos sonhos

É importante manter um diário atualizado e revisitá-lo com frequência. Às vezes, no dia em que você está escrevendo o seu sonho, você ainda está muito envolvida nele. Após um período, podem acontecer coisas que vão fazer você entender um sonho antigo ou mesmo ter outra perspectiva para aquele sonho antigo que deve trazer uma clareza enorme.

Por Marina Marques