Veja a combinação amorosa de Capricórnio com os 12 signos

Os nativos de capricórnio são pessoas cautelosas, responsáveis, práticas, trabalhadoras, econômicas, firmes, dogmáticas e seguras. Amam a lei e a ordem. Como são do elemento Terra, todas as coisas precisam ser palpáveis. No entanto, podem ser egoístas, dominadoras, rancorosas, extremamente racionais, teimosas e apegadas aos status.

A astróloga Tânia Gori explica que, para ganhar o coração desses nativos, a pessoa precisa ser leal e sincera. Além disso, é preciso dar espaço para que a pessoa de Capricórnio possa trabalhar, estudar e ter uma vida social. Esse é um nativo que não gosta de surpresas, é estável e carente no amor. Uma vez estabelecida a confiança com o par, o relacionamento tem tudo para desabrochar plenamente.

A seguir, veja como o signo de Capricórnio se relaciona com os demais nativos do zodíaco.

Capricórnio e Áries

Áries e Touro são dois signos mandões que gostam de ter razão (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos mandões que gostam de ter razão. A relação entre os nativos de Capricórnio e Áries pode ser bem desafiadora. Áries é espontâneo, cheio de energia, age sem refletir muito e não gosta de rotina. Capricórnio é cauteloso, sistemático, organizado e sua energia é direcionada para o que acredita que faz sentido. Para dar certo, ambos precisam de tolerância e disposição.

Capricórnio e Touro

Por serem dois signos de Terra, Touro e Capricórnio formam uma combinação interessante no amor (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos de Terra que fazem uma combinação interessante. Ambos são práticos, trabalhadores, ambiciosos, conservadores e gostam do que é real e concreto. Buscam segurança em suas relações e em todas as áreas da vida. Apesar disso, o taurino tem necessidade de carinho e afeto, enquanto o capricorniano costuma ser mais reservado e frio, o que pode se tornar um desafio. Para relações de trabalho, funcionam muito bem juntos.

Capricórnio e Gêmeos

Como Gêmeos e Capricórnio são dois signos muito diferentes mentalmente, a relação entre eles pode ser desafiadora (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos bem diferentes. Gêmeos é muito mental, inquieto, disperso, curioso e com muitas opiniões. Capricórnio é conservador, comprometido e persistente. Então, pode ser uma relação desafiadora, a não ser que haja muito empenho mútuo para conseguirem chegar a um equilíbrio. Caso isso aconteça, poderão aprender muito juntos. O geminiano trará mais leveza ao capricorniano, e Capricórnio trará mais estabilidade para Gêmeos.

Capricórnio e Câncer

Câncer e Capricórnio são signos complementares e tem muito a aprender um com o outro (Imagem: arammart | Shutterstock)

São signos opostos complementares e, sendo assim, um tem muito a aprender com o outro. O canceriano é sensível, emotivo e acolhedor, enquanto o capricorniano é prático, racional e reservado. No entanto, ambos procuram relações estáveis e prezam pela segurança. Câncer pode trazer mais afetividade a Capricórnio, permitindo que ele se abra; e o capricorniano pode ajudar o canceriano a ter mais maturidade e inteligência emocional.

Capricórnio e Leão

Por serem dois signos ambiciosos, a combinação entre Leão e Capricórnio pode ser proveitosa (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos ambiciosos que buscam realização e reconhecimento na vida. Por isso, essa combinação pode ser bem proveitosa. Unirá a confiança e a energia de Leão com a determinação e a visão estratégica de Capricórnio. Mas há também as diferenças que podem ser um grande empecilho. Ambos são orgulhosos e possuem qualidade de liderança, isso pode levar a disputa por poder. Será necessário que cultivem a humildade para que esta relação flua em equilíbrio.

Capricórnio e Virgem

O relacionamento amoroso entre Virgem e Capricórnio pode se tornar monótono (Imagem: arammart | Shutterstock)

A praticidade se faz bem presente na combinação destes dois signos. Será excelente para as relações profissionais, pois os objetivos tendem a estar muito bem alinhados. Na vida amorosa, o relacionamento pode se tornar monótono, pois a praticidade destes dois signos dificulta que dediquem atenção aos sentimentos. Podem obter sucesso se decidirem investir no aprimoramento da relação, tornando-a bem equilibrada.

Capricórnio e Libra

Libra e Capricórnio possuem gosto pelos ambientes refinados e podem aprender muito juntos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Essa combinação pode trazer desafios no início, pois o nativo de Libra tem dificuldade em assumir compromissos, enquanto Capricórnio gosta de saber onde está pisando e busca segurança nas relações. Porém, os dois possuem gosto pelos ambientes refinados e pelo reconhecimento social e podem aprender muito juntos. Libra trará mais leveza e harmonia para a relação, encantando Capricórnio, que por sua vez, trará mais comprometimento e estrutura.

Capricórnio e Escorpião

A combinação entre Escorpião e Capricórnio é bem delicada e pode ser desafiadora (Imagem: arammart | Shutterstock)

Poderá ser uma combinação delicada e desafiadora. Esses são signos de naturezas muito diferentes em relação ao lado emocional. O nativo de Escorpião tende a mergulhar profundamente nas emoções e busca estar com pessoas que acompanham este mergulho. Já o nativo de Capricórnio, costuma ser bem reservado, realista e tem grande dificuldade de se entregar. Em comum, possuem lealdade e ambição.

Capricórnio e Sagitário

Sagitário e Capricórnio são dois signos com energia distinta, mas que se estiverem dispostos podem aprender muito com o outro (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos com energias distintas, mas que, de alguma forma, se complementam e que podem ter grande crescimento. Sagitário é alegre, expansivo e entusiasmado. Isso pode incomodar o capricorniano sério, limitado e introspectivo. Se estiverem dispostos, um pode aprender muito com o outro. Sagitário trará sua visão otimista e expansiva, auxiliando o capricorniano a expandir a visão. Capricórnio irá auxiliar o sagitariano a ter consciência de realidade e disciplina.

Capricórnio e Capricórnio

A combinação entre Capricórnio e Capricórnio pode ser duradoura, pois terá comprometimento (Imagem: arammart | Shutterstock)

Nesta combinação, a tendência é que seja um relacionamento duradouro, pois terá a combinação de comprometimento, exigência e bom gosto com toda a crítica ao outro. É bem natural que o capricorniano acabe se abrindo para alguém que acredita ser tão bom quanto ele. Juntos, podem alcançar grandes objetivos e tendem a se entender bem. Só é preciso ter cautela com a competitividade que poderá surgir. É uma dupla excelente para relações profissionais.

Capricórnio e Aquário

A relação entre Aquário e Capricórnio funcionará caso ambos se empenhem para aprender com as diferenças (Imagem: arammart | Shutterstock)

Ambos são muito inteligentes e buscam contribuir com a sociedade de alguma forma, mas possuem naturezas muito diferentes. A excentricidade e imprevisibilidade do aquariano certamente causará grandes incômodos ao capricorniano. Já Capricórnio, causará incômodo com a postura conservadora e reservada. Pode ser uma relação em que um acaba por desmerecer a postura do outro. Funcionará caso se empenhem para aprender com as diferenças.

Capricórnio e Peixes

Peixes e Capricórnio são extremamente diferentes, mas podem aprender um com o outro caso se permitam (Imagem: arammart | Shutterstock)

O sonhador pisciano pode tomar um choque de realidade ao encontrar o realista e pessimista capricorniano. Capricórnio, por sua vez, poderá se irritar com a falta de atenção, foco e firmeza de Peixes. Apesar das diferenças extremas, é realmente importante que ambos aprendam um com o outro. O nativo de Peixes pode auxiliar muito Capricórnio a se permitir sonhar e imaginar. Já Capricórnio, trará mais estrutura e senso de realidade para o pisciano conseguir realizar seus sonhos.