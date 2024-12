Um novo ano traz a oportunidade de deixar para trás o que já não funciona e abrir espaço para realizações e conquistas. Pequenos gestos e rituais carregados de significados podem transformar o campo energético, preparando você para viver o que tanto almeja em 2025.

A taróloga Isabel Fogaça diz que as energias precisam estar focadas no futuro com palavras de afirmação para o universo. “Tudo começa com o nosso pensamento. Temos um poder muito grande com as vibrações dos nossos pensamentos. Quando pensamos e desejamos tudo que queremos, as portas começam a se abrir. A prosperidade vem por meio de bons pensamentos para atrairmos boas energias”, afirma.

Isabel Fogaça lista, a seguir, quatro rituais simples para atrair 4 rituais para atrair dinheiro e sucesso em 2025. Confira!

1. Evite palavras ruins no dia a dia e, principalmente, brigas dentro de casa

Reclamar demais e falar palavras pesadas fazem com que o campo energético fique sujo, o que puxa cada vez mais nossas boas energias, deixando apenas as ruins e de retrocesso. Pense positivo e afirme em palavras para que o universo entenda que você merece esse progresso e sucesso no próximo ano.

2. Banho de sal grosso e de alecrim

Essa combinação ajuda na renovação das energias e é uma ótima maneira de atrair dinheiro e sucesso para o próximo ciclo.

Banho de sal grosso

Em uma panela, em fogo médio, ferva um litro de água com um punhado de sal grosso. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene no momento da virada do ano ou após a virada.

Atenção: o banho de sal grosso é muito poderoso. Pode ser feito uma vez a cada quatro meses. Ele retira energias negativas, mas também as positivas, por isso, após ele, é preciso repor as energias com outro banho energético.

Banho de alecrim (fazer logo após o banho de sal grosso)

Em uma panela, em fogo médio, ferva um litro de água com um punhado de alecrim. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de sal grosso.

Folhas de louro na carteira ajudam a atrair prosperidade e oportunidades financeiras para sua vida (Imagem: YANA SKIDANENKO | Shutterstock)

3. Coloque uma folha de louro dentro da carteira para atrair dinheiro

Este é um ritual antigo para atrair dinheiro e prosperidade. Pegue uma folha de louro fresca ou seca e deixe dentro da carteira durante o ano inteiro.

4. Faça uma defumação com canela na sua casa

A canela tem uma vibração quente que deve atrair dinheiro e amor. Inicie acendendo um pau de canela e defumando a casa, sempre do final para a frente com as janelas e portas abertas. Isso pode ser feito também com um incenso de canela. Mentalize sempre boas energias ou faça uma oração.

Por Beatriz Plaça

Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.