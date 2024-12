Vejas as previsões do baralho cigano para os signos em 2025

O ano de 2025, regido por Júpiter, trará expansão e crescimento em diversas áreas da vida. Este planeta, conhecido como o grande benfeitor, carregará energias de otimismo, abundância e aprendizado. Será um período para explorar novos horizontes, tanto no plano material quanto espiritual, com o incentivo do astro para que todos aproveitem as oportunidades de crescimento e sabedoria. Entretanto, sua influência também exigirá cautela: será essencial equilibrar o entusiasmo com responsabilidade, para que a expansão não resulte em excessos ou imprudências.

Com o auxílio do baralho cigano, a astróloga, bruxa e escritora Tânia Gori lista as previsões de 2025 para os 12 signos do zodíaco. Baseadas em três lâminas para cada signo, as mensagens revelam caminhos de crescimento, desafios e conquistas que marcarão este ano poderoso. Confira!

Áries

As lâminas sorteadas no baralho cigano para 2025 foram Vitória, Serpente e Criança. Este será um ano de muitas conquistas e realizações, mas será fundamental manter a discrição. Nem todos ao seu redor serão verdadeiros, e compartilhar planos poderá atrair energias negativas. A mensagem central será resgatar sua criança interior: permita-se brincar mais, ser leve e evitar carregar problemas que não serão seus. Ao equilibrar seriedade e descontração, o caminho para a vitória estará garantido.

Touro

Com as lâminas da Âncora, Ventos e Pássaros, 2025 oferecerá estabilidade emocional e financeira. No entanto, prepare-se para lidar com imprevistos no meio do ano, que poderão desafiar sua sensação de segurança. Use sua sabedoria e alegria para superar esses momentos, confiando que sua essência resiliente o(a) guiará. De acordo com as cartas do baralho cigano, haverá tempos de calma e harmonia, mas também será necessária adaptação para manter o equilíbrio.

Gêmeos

As cartas da Raposa, Transformação e Estrela indicam um ano de intensas mudanças. Projetos promissores poderão surgir, mas será vital analisar cuidadosamente cada oportunidade antes de se comprometer. Nem tudo será o que parecerá, e fundamentos frágeis poderão levar a decepções. Apesar disso, a Estrela trará esperança e a promessa de renovação. Mantenha-se firme, confiando que os desafios abrirão novas possibilidades.

Câncer

Com as lâminas Foice, Ramalhete e Árvore, 2025 marcará um ano de limpeza e recompensas. Ao remover o que não lhe serve mais, você abrirá espaço para alegria e estabilidade. Segundo as cartas do baralho cigano, este será um ano para colher frutos de esforços passados, com segurança e harmonia. A mensagem é clara: libere o velho para abraçar o novo, e o universo recompensará sua coragem.

Leão

As cartas Magia, Cigana e Lua reforçam a importância de se conectar com a espiritualidade e confiar na intuição. Em 2025, você cuidará do sagrado feminino e resgatará essa energia poderosa dentro de si. Ao equilibrar magia, intuição e espiritualidade, você se sentirá mais alinhado e capaz de realizar grandes feitos.

Virgem

AS cartas do baralho cigano Chave, Pássaros e Mensageiro revelam um ano de soluções, alegria e comunicação fluida. 2025 trará respostas para questões antigas e abrirá portas para novas oportunidades. Mesmo diante de desafios, você terá a sabedoria e leveza necessárias para resolvê-los, transformando dificuldades em momentos de crescimento.

Libra

As cartas Peixes, Cegonha e Trevo indicam um ano de prosperidade e abundância. Haverá ganhos financeiros, felicidade e fertilidade em várias áreas. No entanto, o caminho até lá apresentará pequenos desafios. Enfrente os espinhos com coragem, pois eles o(a) prepararão para receber as bênçãos que 2025 oferecerá.

Escorpião

Urso, Coração e Navio trarão um ano de cautela e aventura. Seja cuidadoso(a) com novas amizades e mantenha seus planos em segredo. No amor, a felicidade estará garantida, assim como em viagens que expandirão seus horizontes. Permita-se dizer “sim” para a vida e deixe de lado atitudes rígidas para abraçar o inesperado.

Sagitário

Sob a influência de Júpiter, seu regente, 2025 será um ano de muitas alegrias. As cartas Jardim, Cachorro e Caminhos mostram trajetórias abertas e a presença de pessoas leais ao seu lado. Aproveite as oportunidades que surgirem, mas evite apostas arriscadas. A gratidão e o otimismo serão seus maiores aliados.

Capricórnio

As lâminas Rato, Casa e Torre sugerem um ano de trabalho intenso para manter a estabilidade no lar. Apesar de possíveis perdas financeiras, estas experiências ensinarão lições valiosas sobre valor e desapego. Se dedique à espiritualidade para encontrar equilíbrio emocional e superar desafios com sabedoria.

Aquário

Cigano, Carta e Aliado indicam que 2025 será um ano para refletir e planejar. Com amigos fiéis ao seu lado, você construirá alianças fortes que trarão grandes realizações. Reserve tempo para analisar o que realmente deseja, traçando metas claras para o futuro. Esse planejamento será a base para um ano frutífero.

Peixes

As cartas Cachorro, Estrela e Navio destacam um ano abençoado e cheio de oportunidades. Com amigos leais e esperança renovada, você viverá momentos de alegria e crescimento. Evite preocupações excessivas sobre o futuro e não se prenda ao passado. Viva intensamente o presente, confiando que o universo estará ao seu lado.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.