2 banhos para atrair dinheiro e proteção em 2025

Os banhos sempre foram valorizados em diversas culturas como forma de renovação energética e espiritual. Eles possuem um simbolismo profundo relacionado à purificação, ao relaxamento e à conexão com o nosso eu interior. Além disso, a água, elemento essencial da natureza, é vista como uma condutora poderosa de energia, capaz de limpar cargas negativas e reequilibrar nosso corpo e a nossa mente.

O banho de abundância é um ritual simples que pode ser feito na passagem do ano, para atrair dinheiro e proteção para 2025. Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse banho deve ser feito logo após a virada, sempre mentalizando abundância de dinheiro e proteção.

“No nosso calendário, o final do ano é visto como um fechamento de um ciclo, quando fechamos um ciclo, começamos outro, por isso, precisamos mentalizar e trabalhar neste momento muito propício, as energias que queremos atrair” explica a taróloga.

O banho com as folhas de louro traz energias positivas e atrai prosperidade (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)

Como realizar o banho de abundância

Para o banho, você vai precisar de apenas dois ingredientes, o sal grosso e folhas de louro. “ O sal grosso, como muitos sabem, tem a função de purificar e retirar as energias negativas, já o louro, vai devolver as energias boas e atrair muita prosperidade para o próximo ano”, explica Isabel.

1. Banho de sal grosso para retirar energias negativas

Modo de fazer: ferva um litro de água com um punhado de sal grosso. Espere amornar e faça um teste alérgico, caso não apresente alergia, jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene no momento ou após a virada de ano.

Atenção: o banho de sal grosso é muito poderoso, ele retira energias negativas, mas também as positivas, por isso, após esse banho, é preciso repor as energias com outro banho energético.

2. Banho de louro para atrair abundância

Fazer logo após o banho de sal grosso. Esse banho ajuda a atrair boas energias e abundância. Ideal para quem deseja se livrar das dívidas e limpar as energias.

Modo de fazer: coloque 7 folhas de louro em um litro de água morna e macere. Faça o teste alérgico, se não der alergia, jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene durante ou após a virada de ano.

“É sempre bom frisar que mesmo com o banho, todos temos que correr atrás dos nossos sonhos, estudar e trabalhar. Os banhos vão auxiliar na atração de boas energias”, conclui Isabel.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.