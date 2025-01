As ervas são poderosas aliadas na purificação dos ambientes da casa porque carregam em si a energia vital da natureza, conectando-nos aos elementos essenciais do universo. Cada uma delas possui propriedades específicas que ajudam a transmutar energias negativas, equilibrar vibrações e atrair proteção e harmonia. Além disso, elas ressoam com os ciclos naturais e favorecem uma atmosfera de conexão espiritual, essencial para manter o equilíbrio do lar.

Abaixo, confira 7 ervas para ajudar a purificar os ambientes!

1. Alecrim

O alecrim (Rosmarinus officinalis) é conhecido por suas propriedades purificadoras e revigorantes. Utilizado em defumações, auxilia na limpeza do ambiente, atraindo energias positivas e estimulando a alegria. Além disso, ele promove clareza mental, sendo ideal para espaços de estudo ou trabalho.

Pode, ainda, ser utilizado na forma de óleos essenciais ou infusões. Adicionar algumas gotas de óleo essencial de alecrim em um difusor ajuda a neutralizar odores, melhorar a qualidade do ar e afastar insetos. Também é comum o uso de ramos frescos ou secos – colocados em vasos ou pendurados próximos a janelas e portas – para atrair boas energias e renovar o local.

2. Arruda

A arruda ajuda a promover a harmonia espiritual (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)

A arruda (Ruta graveolens) é tradicionalmente utilizada para proteger contra o mau-olhado. Em defumações, suas folhas liberam uma fumaça que purifica o ambiente, removendo influências indesejadas e promovendo a harmonia espiritual. Seu uso se dá em rituais de limpeza energética para fortalecer a proteção do lar. Além disso, uma infusão borrifada pelos cômodos auxilia na harmonização das energias e na proteção contra vibrações negativas.

3. Guiné

A guiné (Petiveria alliacea) se trata de uma erva poderosa utilizada para quebrar demandas espirituais e afastar influências malignas. Sua fumaça é considerada altamente eficaz na purificação de ambientes carregados, bloqueando energias negativas e trazendo vibrações positivas. É indicada para limpar a aura e proporcionar vigor às pessoas presentes no local. Em algumas culturas, ramos de guiné são colocados em cantos ou entradas da casa.

4. Manjericão

O manjericão (Ocimum basilicum) é associado à prosperidade, sorte e proteção. Ao defumar um ambiente com a planta, busca-se atrair boas energias e promover a harmonia familiar. Além disso, ele é frequentemente utilizado como planta viva, colocada em vasos em áreas como cozinhas ou salas de estar para atrair boas energias. Seu óleo essencial, diluído em água e borrifado no ambiente, é outro método eficaz para purificação e proteção. Ainda, a erva fresca pode ser incluída em arranjos em portas ou janelas.

5. Sálvia

A sálvia tem propriedades de limpeza e purificação que ajudam a remover energias negativas (Imagem: Pam Walker | Shutterstock)

A sálvia (Salvia officinalis) é reconhecida por suas propriedades de limpeza e purificação. Utilizada para remover energias negativas e promover o equilíbrio espiritual, seu uso se dá em rituais para preparar o ambiente antes de práticas meditativas. Outra prática comum é o uso de folhas de sálvia em sachês aromáticos, que podem ser colocados em gavetas, armários ou cantos da casa para criar uma sensação de equilíbrio e proteção.

6. Lavanda

A lavanda (Lavandula angustifolia) é conhecida por suas propriedades calmantes e purificadoras. Em defumações, suaviza o ambiente, limpa e purifica, além de atrair energias femininas e promover a paz. Além disso, gotas de óleo essencial de lavanda em um difusor ou em água para borrifar ajudam a promover tranquilidade. Também, ramos secos da planta podem ser pendurados em portas ou colocados em arranjos decorativos para purificar energeticamente os cômodos e afastar odores indesejados.

7. Eucalipto

O eucalipto (Eucalyptus spp.) possui propriedades purificadoras e é utilizado para atrair a corrente de Oxóssi, orixá associado às matas e à cura. Sua fumaça limpa o ambiente, promovendo a renovação das energias e auxiliando na proteção espiritual. É especialmente indicado para locais que necessitam de revitalização energética.

É, ainda, muito utilizado na forma de óleo essencial em vaporizadores ou como infusões para borrifar no ambiente. Ramos frescos ou secos de eucalipto também são colocados em locais estratégicos da casa, como banheiros ou perto de janelas.