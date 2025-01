5 simpatias infalíveis para conseguir um emprego

O início do ano é um período propício para quem procura novas oportunidades profissionais. Para quem está em busca de um novo trabalho, algumas simpatias simples, mas poderosas, podem ser feitas em casa para atrair boas vibrações e abrir caminhos. A psicoterapeuta e taróloga Marcela Daud compartilha algumas dicas que ajudam a fortalecer a energia nesse sentido. Confira!

1. Banho de alecrim e canela

Uma das simpatias mais conhecidas para atrair trabalho é o banho de alecrim com canela. A combinação desses ingredientes purifica as energias, traz clareza mental e abre caminhos para a prosperidade e sucesso financeiro. “Esse banho ajuda a criar uma energia favorável para novas oportunidades de trabalho”, revela Marcela Daud.

Materiais

Folhas de alecrim

Canela em pau

Água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva os ingredientes em fogo médio. Após o chá esfriar, coe e use para um banho de imersão, do pescoço para baixo.

2. Vela Amarela ou verde

Marcela Daud revela que as velas representam a luz que afasta as energias estagnadas e abre caminhos. “A vela amarela, em particular, é muito eficaz quando se quer atrair oportunidades profissionais e aumentar a confiança no processo de busca por um trabalho”, conta a especialista. Por sua vez, a vela verde é associada ao equilíbrio e à realização profissional.

Materiais

1 vela amarela ou verde

Fósforo ou isqueiro

Modo de fazer

Acenda uma vela amarela ou verde em um lugar tranquilo de sua casa, como próximo a uma janela em que o fluxo de luz seja bom.

A pedra citrino favorece a boa sorte no trabalho (Imagem: eloresnorwood | Shutterstock)

3. Cristais de ametista e citrino

Os cristais têm grande poder energético e podem ser utilizados para atrair boas vibrações, tanto para a vida pessoal quanto profissional. A ametista ajuda na proteção energética, enquanto o citrino é um cristal que favorece o sucesso material e a boa sorte no trabalho. “Eles também atuam no equilíbrio das energias, o que é essencial quando se está em busca de um novo emprego”, revela.

Materiais

1 cristal citrino

1 cristal ametista

Modo de fazer

Coloque um cristal de citrino e um de ametista em sua mesa de trabalho ou em um local de destaque em sua casa. Deixe-os em um lugar em que você passa frequentemente.

4. Defumação com arruda e pinho

A defumação com arruda e pinho é ideal para limpar energias negativas e abrir o campo para novas oportunidades. É uma simpatia simples que pode ser feita em casa para purificar o ambiente e fortalecer o poder da manifestação. “A arruda tem o poder de afastar energias negativas, e o pinho é associado à abundância e renovação. Juntos, eles criam um ambiente propício para novas possibilidades, inclusive no campo profissional”, esclarece Marcela Daud.

Materiais

1 ramo de arruda

1 ranho de pinho

1 incensário ou defumador

Modo de fazer

Coloque um ramo de arruda e um de pinho em um incensário ou defumador. Acenda e espalhe a fumaça pela casa, especialmente nos cantos e ao redor da entrada principal.

5. Escrever o desejo em um papel

Escrever os seus objetivos e desejos no papel é uma prática simples, mas extremamente eficaz para focar a mente e atrair o que se deseja. Ao escrever sobre o trabalho que deseja conseguir, você está afirmando sua intenção para o universo. “Quando você escreve seu desejo, está se conectando com a intenção de forma concreta. A vela ao lado ajuda a ativar essa energia e potencializar as chances de concretização”, diz a psicoterapeuta e taróloga.

Materiais

1 pedaço de papel

1 caneta

1 vela amarela ou verde

Fósforo ou isqueiro

Modo de fazer

Em um pedaço de papel, escreva as qualidades do emprego que você deseja. Coloque esse papel debaixo de uma vela amarela ou verde e deixe-a queimando de forma segura.

Por Thainara Martins