2 rituais poderosos para o Dia de Oxóssi

Oxóssi é uma figura central nas tradições afro-brasileiras, reverenciado como o orixá das matas, da caça e da fartura. Sua energia está profundamente conectada à natureza, à sabedoria e à busca por prosperidade. No sincretismo religioso, é associado a São Sebastião, celebrado no dia 20 de janeiro, quando fiéis e admiradores realizam homenagens, oferendas e rituais em sua honra.

“Este orixá inspira seus devotos a cultivar a harmonia com a natureza, valorizando a preservação ambiental e a busca por equilíbrio espiritual. Com seu arco e flecha, Oxóssi simboliza a precisão, a estratégia e a capacidade de atingir objetivos com determinação e foco”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

Abaixo, confira 2 rituais poderosos para honrar o Dia de Oxóssi!

Banho de ervas

Atrai fartura e boas energias.

Materiais

Erva-doce

Manjericão

Folhas de ouro

Alecrim

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque as ervas e a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde esfriar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

O amuleto de proteção afasta energias negativas (Imagem: Taty M | Shutterstock)

Amuleto de proteção

Materiais

1 saquinho de tule ou de pano

Folhas de louro

1 cristal verde

verde Grãos de arroz, feijão ou milho

Modo de fazer

No saquinho (pode ser de qualquer cor, desde que não seja plástico), coloque as folhas de louro, o cristal verde (pode ser um quartzo verde) e alguns grãos de arroz, feijão ou milho. Guarde por 30 dias na bolsa e, depois, descarte na terra.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.