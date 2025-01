Horóscopo semanal: previsão dos signos de 27 a 02 de fevereiro de 2025

O Sol seguirá no signo de Aquário e em conjunção com Plutão. Além disso, fará conjunção com Mercúrio e, na metade da semana, com a Lua. De modo geral, todos esses movimentos indicam uma fase de reviravoltas. Logo, será necessário se desapegar de comportamentos que estão desalinhados com os seus propósitos de vida.

Mercúrio entrará no signo de Aquário e fará conjunção com Plutão e com o Sol, passando também por uma breve conjunção com a Lua na metade da semana. Isso poderá influenciar na qualidade dos pensamentos. Logo, cuidado para não alimentar ideias nocivas.

Vênus seguirá em Peixes e entrará em conjunção com Saturno e Netuno, aliviando a rigidez de Saturno. No entanto, será possível que esses movimentos levem a mais expectativas e ilusões nos relacionamentos. No caso, o contato com as artes e com a espiritualidade poderá aliviar as tensões.

Marte seguirá em Câncer retrógrado e fará bom aspecto com Vênus, Saturno e Urano. Isso aponta para um período mais propício para organizar as emoções e ter coragem para lidar com elas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano se dedicará às relações sociais e buscará novos começos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção aos amigos. Será um bom momento para se dedicar aos seus propósitos. Além disso, haverá a possibilidade de investir em obras sociais que estejam alinhadas com o que deseja para o futuro da humanidade. A tendência será que tenha mais facilidade para descentralizar a atenção e reconhecer a importância e o potencial do outro.

Apesar disso, um profundo desejo de mudar e quebrar padrões tenderá a estar presente, o que poderá levar a ações precipitadas. Na vida amorosa, a tendência será de um período confuso, mas com a possibilidade de novos começos.

Touro

O taurino focará na carreira e enfrentará mudanças no trabalho (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com a vida profissional. Será um momento importante para se dedicar aos projetos que deseja para o futuro. Contudo, será possível que surjam algumas mudanças na carreira. Logo, se desapegue do que está impedindo o seu crescimento e tenha um plano B para lidar com as transformações que surgirem. Você entrará em uma fase de encerramentos nas relações. Será a hora de fazer um balanço do que viveu. Logo, reflita bem antes de tomar decisões, pois poderá estar mais carente e se confundir.

Gêmeos

O geminiano terá ânimo para se dedicar aos seus sonhos, mas deverá estar atento para não cometer excessos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você terá mais disposição para se dedicar aos seus sonhos e tudo o que lhe traz a sensação de expansão. Bom momento para colocar os planos em prática e ir em busca do que deseja se tornar no futuro. A semana poderá ser intensa e cheia de reviravoltas.

Logo, busque se dedicar ao autoconhecimento para lidar com tudo isso da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades para se alinhar com os seus propósitos. No entanto, tenha cuidado com as ações impulsivas. Afinal, isso poderá te prejudicar. No setor social, haverá muito movimento e será uma boa fase para estar com os amigos e conhecer novas pessoas.

Câncer

O canceriano estará em um momento emocional desafiador e passará por um processo de ressignificação (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você seguirá em uma fase desafiadora. Afinal, o contato com as suas sombras e dores mais profundas tenderá a estar presente. Será o momento de ressignificar o que viveu, abandonando comportamentos e sentimentos nocivos. Desse modo, conseguirá criar mais espaço em sua vida para o novo. Ademais, será a hora de encarar os seus medos, pois assim conseguirá se libertar deles e avançar.

Portanto, acolha os desconfortos e se desapegue do que não quer mais. Ainda neste período, a tendência será que continue a dedicar bastante atenção aos relacionamentos. Porém, será necessário ter cautela com a carência, pois ela poderá te levar a aceitar menos do que merece. Por fim, procure controlar os gastos impulsivos.

Leão

O leonino buscará mais companheirismo em suas relações e deverá estar atento para não agir de forma impulsiva (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá mais com o setor afetivo. Será o momento de buscar apoio, equilíbrio e companheirismo em suas relações. Mudanças profundas poderão ocorrer, gerando desconfortos. Ao mesmo tempo, elas poderão trazer mais harmonia após o abandono de comportamentos que geram sofrimento. Ademais, procure encarar as suas sombras, abrindo espaço para relacionamentos mais seguros e equilibrados. Por fim, evite agir de forma impulsiva, pois tenderá a estar mais confusa(o) e dispersa(o).

Virgem

O virginiano estará ocupado com sua rotina e abandonará hábitos nocivos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você se envolverá mais com os afazeres da rotina. A tendência será de uma semana movimentada e sujeita a reviravoltas, o que poderá gerar um certo desconforto. Apesar disso, será o momento de curar questões de saúde, bem como se libertar de hábitos nocivos e emoções dolorosas que afetam o bem-estar e a produtividade.

Aproveite também para realizar uma limpeza profunda em seu cotidiano, tornando-o mais divertido. No campo das relações, a fase tenderá a ser desafiadora. Afinal, você entrará em contato com medos e dores profundas, o que poderá levar a ações radicais.

Libra

O libriano fortalecerá sua autoestima e irá superar desafios emocionais e profissionais (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você se conectará com a autoestima e o brilho pessoal. Bom momento para se nutrir com o que traz alegria e senso de identidade. Você tenderá a enxergar a vida de maneira mais romântica. Além disso, poderá se apaixonar com facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto.

Contudo, existe a possibilidade de se deparar com situações que afloram medos e dores profundas. Apesar dos desconfortos, será um período importante para reconhecer comportamentos nocivos e se dedicar a abandoná-los, se alinhando assim com a sua essência. No campo profissional, será preciso rever algumas ações e evitar se deixar levar pelos impulsos.

Escorpião

O escorpiano lidará com lembranças familiares e renovará suas energias (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Nesta semana, você dará mais atenção às relações familiares, bem como aos assuntos do lar. A tendência será de um período de maior sensibilidade emocional e propício para uma revisão sobre o seu passado. Aproveite para fazer uma limpeza profunda na casa.

Ainda nestes dias, pode ser que seus parentes precisem de seus cuidados. No campo afetivo, haverá maior possibilidade de se apaixonar ou de querer mais romance no relacionamento. Entretanto, poderá criar muitas expectativas, o que causará frustrações.

Sagitário

O sagitariano estará com mais disposição para sair da rotina (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você seguirá em uma fase mais movimentada. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. A vontade de conhecer novos locais, novas pessoas, conversar sobre assuntos diferentes, bem como ampliar a rede de contatos e conhecimentos estará em alta. No entanto, será possível que se depare com situações que afloram medos e desconfortos, o que te levará a agir de maneira intensa e radical.

Ademais, os pensamentos nocivos poderão estar mais presentes nestes dias. Portanto, será importante observar como tem nutrido a sua mente. No ambiente familiar, você buscará por mais equilíbrio e harmonia. Porém, poderá se frustrar com cobranças e mais responsabilidades.

Capricórnio

O capricorniano cuidará da segurança financeira e haverá a chance de ganhar dinheiro de forma inesperada (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

A tendência será que a busca por estabilidade, conforto e segurança no setor financeiro esteja em alta. Será o momento de cuidar da forma como lida com o seu dinheiro e com os demais recursos materiais. Todavia, poderão surgir mudanças e reviravoltas, o que irá abalar a sua segurança e gerar desconfortos.

Portanto, procure ter um plano B, pois algo que contava como certo poderá não acontecer. Ao mesmo tempo, haverá a chance de ganhar dinheiro de forma inesperada. No campo social, os dias serão movimentados. O desejo de conhecer novas pessoas estará mais presente. Apesar disso, tome cuidado com as expectativas, enganos e carências.

Aquário

O aquariano terá uma semana intensa e deverá estar preparado para mudanças inesperadas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

A semana será intensa e sujeita a mudanças. Logo, procure desapegar de tudo o que está desalinhado com seus propósitos. De modo geral, será um momento de transformações, o que poderá gerar desconfortos e te levar a agir de maneira impensada.

Atente-se a isso e direcione bem a sua energia, evitando desperdiçá-la. No setor financeiro, será a hora de organizar a forma como lida com o seu dinheiro, buscando mais conforto e equilíbrio. Contudo, as suas expectativas poderão entrar em conflito com a realidade, gerando frustrações.

Peixes

O pisciano passará por uma fase de encerramentos de ciclos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Você viverá uma fase de encerramentos e sujeita a mudanças profundas. Isso poderá te confundir, mas também abrir espaço para novas oportunidades. Procure encarar seus medos, se desapegando de emoções e comportamentos que o(a) levam a repetir ciclos nocivos.

Ao longo do processo, entretanto, tenderá a se confundir. Logo, para alcançar mais clareza e discernimento, será necessário cuidar da sua energia. No campo afetivo, busque compreender melhor o outro, evitando criar muitas expectativas.