Veja como aproveitar as energias dos alinhamentos planetários

Os alinhamentos planetários ocorrem quando vários planetas se reúnem em um dos lados do Sol ao mesmo tempo, visto de cima do Sistema Solar. Esses eventos são raros e, dentro da magia e das práticas esotéricas, são considerados um momento de grande potencialização das energias cósmicas. Inclusive, para muitos praticantes de magia, o período é visto como uma oportunidade para fortalecer intenções, realizar rituais de transformação e conexão com forças universais.

Por isso, a seguir, a bruxa e astróloga Tânia Gori elenca alguns dos principais alinhamentos planetários de 2025 e práticas para aproveitar as energias. Confira!

Alinhamentos planetários em 2025

21 de janeiro: alinhamento vespertino de Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno; 28 de fevereiro: alinhamento vespertino de Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte; 15 de abril: alinhamento matinal de Netuno, Mercúrio, Saturno e Vênus; 11 de agosto: alinhamento matinal de Mercúrio, Júpiter, Vênus, Urano, Netuno e Saturno.

Aproveitando as energias dos alinhamentos

As energias dos alinhamentos planetários podem ser aproveitadas de diversas maneiras, e para cada fase existe práticas específicas. Conheça algumas delas:

Preparação

Meditação: antes do alinhamento, medite para limpar sua mente e abrir seu coração;

antes do alinhamento, medite para limpar sua mente e abrir seu coração; Intenção: defina uma intenção clara para o que deseja alcançar (exemplo: paz, amor, prosperidade);

defina uma intenção clara para o que deseja alcançar (exemplo: paz, amor, prosperidade); Purificação: faça uma cerimônia de purificação com incenso e velas de acordo com o que deseja.

Durante o alinhamento

Conexão com a natureza: esteja ao ar livre ou perto de uma janela para absorver a energia;

esteja ao ar livre ou perto de uma janela para absorver a Respiração consciente: faça respirações profundas e lentas para equilibrar sua energia;

faça respirações profundas e lentas para equilibrar sua energia; Visualização: imagine os planetas alinhados, enviando energia para você;

imagine os planetas alinhados, enviando energia para você; Receba a energia: sinta a energia fluindo para você, preenchendo seu corpo e mente.

O yoga ajuda a abrir os chakras e a equilibrar as energias (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock)

Técnicas energéticas

Reiki: pratique reiki para absorver e equilibrar a energia;

pratique reiki para absorver e equilibrar a energia; Yoga: faça posturas de yoga para abrir seus chakras e equilibrar sua energia;

faça posturas de yoga para abrir seus chakras e equilibrar sua energia; Tai Chi: pratique movimentos lentos para equilibrar sua energia;

pratique movimentos lentos para equilibrar sua energia; Cantos sagrados: cante mantras ou cânticos para elevar sua vibração.

Após o alinhamento

Agradecimento: agradeça aos planetas e ao universo pela energia recebida;

agradeça aos planetas e ao universo pela energia recebida; Integração: permita que a energia se integre em sua vida, influenciando suas decisões;

permita que a energia se integre em sua vida, influenciando suas decisões; Reflexão: reflita sobre suas intenções e como elas se manifestarão;

reflita sobre suas intenções e como elas se manifestarão; Registro: anote suas impressões e sentimentos para acompanhar seu progresso.

Dicas extras

Use cristais: coloque cristais, como quartzo, ametista ou citrino, perto de você para amplificar a energia;

coloque cristais, como quartzo, ametista ou citrino, perto de você para amplificar a energia; Incenso: queime incenso de lavanda, sândalo ou bergamota para criar um ambiente sagrado.

queime incenso de lavanda, sândalo ou bergamota para criar um ambiente sagrado. Música: ouça música suave e inspiradora para elevar sua vibração;

ouça música suave e inspiradora para elevar sua vibração; Compartilhe: compartilhe sua experiência com amigos e familiares para amplificar a energia coletiva.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.