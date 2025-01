4 mitos e verdades sobre o signo de Aquário

Alguns signos são cercados de mitos e verdades. No caso de Aquário, a complexidade é ainda mais intrigante. Explorar esses enigmas pode ser uma jornada fascinante, em que cada detalhe do Mapa Astral revela aspectos únicos da personalidade e do destino do nativo.

Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco, pertence ao elemento Ar e é regido por Urano, governando a Casa 11 no Mapa Astral. Os aquarianos destacam-se por suas características inovadoras, progressistas e humanitárias.

“O símbolo que representa o signo de Aquário é o aguadeiro, que de seu jarro joga a água da sabedoria no oceano da vida para todos os seres, indicando a capacidade de trazer ao mundo uma sabedoria que canaliza do universo. Representa a capacidade que cada ser tem de ir além do que consegue ver, quebrar padrões e se conectar com o universo que habita em seu interior”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira alguns mitos e verdades sobre esses nativos!

1. Aquarianos são frios e desapegados

Mito. Na verdade, os aquarianos tendem a ser pessoas mais racionais e, por isso, podem transmitir um ar de frieza. Contudo, eles costumam ser muito cuidadosos e atenciosos com quem amam.

Os nativos de Aquário têm uma forte facilidade de aprendizado e um pensamento a frente de seu tempo (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

2. Aquarianos são inteligentes

Verdade. Os aquarianos apresentam forte tendência a ter facilidade de aprendizado e um pensamento à frente do tempo. Isso pode gerar certa impaciência com aqueles que não acompanham o seu ritmo.

3. Aquarianos gostam de contrariar os outros

Mito. Os nativos de Aquário tendem a pensar de uma maneira diferente e mais inovadora. Com isso, podem parecer ir contra as ideias coletivas, mas, na verdade, eles têm um olhar visionário e mais apurado.

4. Aquarianos valorizam os amigos

Verdade. Os nativos de Aquário valorizam os grupos e a coletividade. Além disso, tendem a compreender melhor o papel de cada indivíduo no âmbito coletivo. Desse modo, a propensão é de que sejam bons amigos.