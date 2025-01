Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/01/2025   

A terça-feira trará movimentações intensas que tocarão aspectos profundos da vida de cada nativo. Reviravoltas emocionais e situações desafiadoras marcarão o dia, exigindo cuidado com decisões impulsivas e a necessidade de acolher emoções mais profundas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para os 12 signos e veja como aproveitar as oportunidades!

Áries

Os nativos de Áries terão a possibilidade de vivenciar experiências sociais marcantes e lidar com emoções mais profundas (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Você dedicará atenção à vida social, e será um dia movimentado com os amigos e nos grupos que frequenta. Surgirão algumas reviravoltas que o(a) conectarão com dores e mágoas profundas capazes de levá-lo(a) a agir de maneira mais intensa e radical. Assim, atente-se e acolha as emoções.

Touro

Os nativos de Touro concentrarão as energias no crescimento profissional (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Seu foco recairá no campo profissional. Será dia cuidar do que deseja se tornar no futuro. Apesar disso, esta terça-feira estará sujeita a mudanças e reviravoltas que poderão abalar suas emoções e levá-lo(a) a agir de maneira mais intensa e radical. Logo, atente-se e acalme os ânimos para não se precipitar.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos buscarão experiências que despertem entusiasmo e transformações internas (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Após alguns desafios, você se sentirá um pouco mais confiante e animado(a) para ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Apesar disso, poderá se deparar com situações que irão aflorar medos e dores profundas, capazes de levá-lo(a) a agir de maneira exagerada e impulsiva. Procure acalmar as emoções e acolher os desconfortos.

Câncer

Os nativos de Câncer se conectarão com questões emocionais mais profundas, abrindo espaço para reflexões significativas (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

O dia será desafiador, pois você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma e irá se deparar com situações que aflorarão seus medos e traumas. Apesar de desconfortável, encare como uma oportunidade para acolher suas dores, compreender os padrões nocivos que tem nutrido e se dedicar a abandoná-los.

Leão

Os nativos de Leão buscarão harmonia nas relações, com possibilidades de fortalecerem conexões importantes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Seus relacionamentos receberão bastante de sua atenção. Você buscará equilíbrio e se afetará mais pelo outro. Será um dia tenso para as relações, pois poderão surgir situações que irão aflorar medos e desconfortos, bem como desencadear atitudes radicais e precipitadas.

Virgem

Os nativos de Virgem dedicarão atenção à rotina, buscando equilíbrio entre produtividade e bem-estar (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às atividades da sua rotina e será dia de cuidar dos afazeres de maneira que se sinta nutrido(a) por eles. Contudo, a terça-feira se mostrará bastante intensa, sujeita a reviravoltas e mudanças capazes de abalar sua saúde e produtividade. Logo, acolha as emoções e respeite seus limites.

Libra

Os nativos de Libra fortalecerão a autoestima e focarão o que traz alegria e satisfação pessoal (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

O dia será intenso e emocionante, e você estará em busca de nutrir o amor-próprio e a autoestima, se conectando com o que traz alegria e senso de singularidade. Apesar disso, irá, possivelmente, se deparar com situações que provocarão medo, desconforto e afetarão o ego. Poderá, ainda, se apaixonar com mais facilidade, bem como se deixar levar pelos impulsos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião priorizarão o descanso e poderão encontrar equilíbrio em meio à movimentação do dia (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Você buscará desacelerar e será dia de assimilar as informações dos movimentos que viveu nos últimos tempos, bem como de cuidar da sua casa e das relações familiares. Entretanto, a terça-feira será bem movimentada no lar e possivelmente surgirão mudanças e reviravoltas que poderão abalar profundamente suas emoções, além de gerar desconforto.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão experiências sociais que ampliem seus horizontes e tragam aprendizado (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer lugar fora de casa chamará sua atenção. A vontade de conhecer novos lugares, pessoas e diversificar os assuntos estará em alta. No entanto, será necessário observar a forma como tem nutrido a sua mente para evitar se deixar levar por pensamentos pessimistas.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio buscarão novas maneiras de cuidar das finanças e garantir segurança material (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Nesta terça-feira, seu foco recairá na vida financeira, pois a vontade de ter mais estabilidade estará em alta. Será dia de cuidar da forma como tem lidado com seu dinheiro. No entanto, possivelmente surgirão reviravoltas que irão gerar insegurança e fazê-lo(a) precisar mudar os planos.

Aquário

Os nativos de Aquário dedicarão tempo à introspecção, conectando-se com suas emoções mais profundas (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Você experimentará um movimento introspectivo. Procure desacelerar e cuidar da sua energia e das suas emoções. Ainda, evite tomar decisões precipitadas e esteja consciente de que poderá se enganar com facilidade. Dedique-se às práticas espirituais para ter mais clareza.

Peixes

Os nativos de Peixes se envolverão em iniciativas que despertem o desejo de transformar e inspirar (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você se afetará mais pelo desejo de ajudar ao próximo e de fazer do mundo um lugar melhor. Portanto, o dia se mostrará favorável para se engajar em causas sociais. Contudo, será possível também que aja de maneira impulsiva e precipitada e que se envolva em conflitos para defender suas ideias, gerando tensão.