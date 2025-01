Horóscopo semanal: previsão dos signos de 03 a 09 de fevereiro de 2025

Nesta semana, o Sol seguirá no signo de Aquário e fará conjunção com Mercúrio e bom aspecto com Júpiter. Isso indica tendência a bastante movimento, especialmente mental, gerando uma possível ansiedade. No entanto, tudo o que estava estagnado poderá avançar.

Mercúrio estará em conjunção com Plutão e com o Sol, o que pedirá atenção aos pensamentos obsessivos. Afinal, eles poderão levar a padrões desafiadores. Por outro lado, Vênus em Peixes fará conjunção com Netuno, sugerindo um período favorável para as artes e para o romance. Contudo, haverá a possibilidade de fantasiar as relações e esperar mais do outro do que ele pode oferecer, gerando frustrações.

Marte retrógrado seguirá em Câncer e fará bom aspecto com Saturno e Urano. Esses movimentos indicam uma fase importante para organizar as emoções e ter coragem para lidar com a parte mais sensível que habita o seu interior. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano poderá se confundir e criar expectativas excessivas em relação ao outro (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos seus propósitos de vida, bem como aos amigos e grupos dos quais faz parte. A tendência será de uma semana movimentada nessa área, com a possibilidade da chegada e da saída de pessoas, gerando um impacto significativo. Ademais, busque ressignificar pensamentos nocivos e abandonar ideais desalinhados com o que deseja para o futuro.

No campo afetivo, poderá se confundir e criar expectativas excessivas em relação ao outro. Também tenderá a buscar mais pela companhia de alguém e se afetar pelos relacionamentos. Portanto, para ter mais clareza, procure cuidar da sua energia e das expectativas.

Touro

O taurino deverá dedicar mais atenção aos projetos futuros que estão alinhados com seus ideais e propósitos (Imagem: cggold | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana, demandando que disponha mais atenção aos projetos futuros que estão alinhados com seus ideais e propósitos. Além disso, sua presença será mais solicitada pelos seus amigos e grupos que frequenta. Com isso, procure se dedicar às ações sociais e reconhecer a importância do outro em sua vida. Apesar disso, poderá agir de maneira repentina e radical. Portanto, atente-se a isso.

No setor afetivo, viverá um período de encerramentos. Possivelmente se confundirá e criará ilusões em relação ao outro. Logo, evite tomar decisões e volte a atenção para o lado interno. Desse modo, compreenderá os próprios sentimentos.

Gêmeos

O geminiano receberá o reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira (Imagem: cggold | Shutterstock)

Será o momento de dedicar atenção ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro. A semana se mostrará movimentada e sujeita a mudanças e oportunidades. Portanto, aproveite esse cenário para ir em busca dos seus sonhos. Ainda nestes dias, possivelmente receberá o reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira, além de se aproximar daqueles capazes de abrir portas em sua carreira.

Todavia, deverá se atentar aos seus pensamentos, pois eles poderão levá-lo(a) a desafios e mecanismos de autossabotagem. Para ter mais clareza sobre seus padrões de comportamento e aproveitar este período da melhor forma possível, se apoie no autoconhecimento.

Câncer

O canceriano terá mais energia e entusiasmo para ir em busca de novas aventuras (Imagem: cggold | Shutterstock)

Após uma fase desafiadora, terá mais energia e entusiasmo para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e se dedicar ao que traz a sensação de crescimento e expansão. Será um momento importante para realizar profundas transformações em sua vida. Contudo, poderão ocorrer imprevistos e mudanças repentinas, gerando tensão. Por outro lado, isso o(a) ajudará a se desapegar do que impede o avanço dos seus sonhos.

Ainda neste período, o excesso de energia possivelmente fará com que aja de maneira precipitada e impulsiva. Portanto, procure acalmar os ânimos. No campo profissional, realizará boas parcerias, mas também tenderá a se iludir com o outro.

Leão

O leonino poderá se afetar mais pelo outro e se deixar levar pelas emoções (Imagem: cggold | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção ao campo afetivo. A tendência será que se afete mais pelo outro e que se deixe levar pelas emoções, prejudicando o bem-estar da relação. Ademais, o momento estará sujeito a imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá levar a rompimentos precipitados.

No caso, procure se atentar aos padrões de pensamento e à maneira de se comunicar, pois possivelmente irá ferir o outro com as suas palavras. Por fim, para conseguir encontrar um caminho de equilíbrio, acolha suas emoções e necessidades, bem como se atente ao excesso de expectativas. Afinal, elas levarão a possíveis frustrações.

Virgem

O virginiano dedicará atenção aos afazeres da rotina nesta semana (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos afazeres da rotina. A tendência será de uma semana bastante movimentada, com a possibilidade de mudanças e imprevistos, o que causará tensões e afetará sua saúde e produtividade. Portanto, procure acalmar os ânimos e se dedique a mudar padrões que estejam o(a) prejudicando.

Ademais, mesmo que seja doloroso, se desapegue do que não faz mais sentido em sua vida. No campo afetivo, o período pedirá cautela. Afinal, tenderá a se deparar com situações que irão aflorar medos e dores profundas. Com isso, poderá se confundir e agir de maneira radical.

Libra

O libriano tenderá a se apaixonar com facilidade e a criar expectativas em relação ao outro (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você se conectará bastante com a sua essência. A tendência será que sinta tudo de maneira intensa e emocionante. Porém, possivelmente surgirão situações inusitadas, o que poderá afetar o seu ego e levá-lo(a) a agir de maneira radical e rebelde. Portanto, procure acalmar os ânimos e as emoções, evitando se precipitar.

Ainda nestes dias, dedique-se a romper padrões de comportamento egoístas e autocentrados, pois eles têm o(a) desconectado da sua verdadeira essência. No campo afetivo, tenderá a se apaixonar com facilidade e a criar expectativas em relação ao outro, acarretando prováveis frustrações. Logo, atente-se a isso.

Escorpião

O escorpiano deverá acalmar os ânimos e realizar as transformações necessárias no lar e nas relações familiares (Imagem: cggold | Shutterstock)

Fase importante para revisitar suas memórias, bem como cuidar do seu interior e dedicar atenção à casa e à família. De modo geral, a tendência será que sinta a necessidade de desacelerar. Entretanto, poderá ser uma semana agitada e sujeita a mudanças e imprevistos, o que irá abalar suas emoções e deixar o clima um tanto tenso.

Logo, procure acalmar os ânimos e realizar as transformações necessárias no lar e nas relações familiares, quebrando padrões de comportamento que geram sofrimento. Em sua rotina, buscará equilíbrio, porém poderá ver a vida de maneira mais romântica e, com isso, se frustrar.

Sagitário

O sagitariano tentará conhecer pessoas e lugares, bem como adquirir novas informações (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você buscará movimento em sua rotina. Com isso, tentará conhecer pessoas e lugares, bem como adquirir novas informações. Ademais, a tendência será de um período com muitos afazeres e compromissos sociais. Apesar disso, a sua mente ficará agitada, acarretando tensões.

Possivelmente irá se deparar, ainda, com mudanças repentinas e imprevistos, o que levará à ansiedade e a ações precipitadas. Portanto, procure acalmar os ânimos, direcionar melhor sua energia e se abrir a ideias e oportunidades. No campo afetivo, desejará criar mais intimidade com a pessoa amada. Ao mesmo tempo, poderá se iludir e se frustrar com facilidade.

Capricórnio

O capricorniano se envolverá mais nos cuidados com o setor financeiro, buscando conforto, segurança e estabilidade (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você se envolverá mais nos cuidados com o setor financeiro, buscando conforto, segurança e estabilidade. Todavia, a tendência será que surjam mudanças e imprevistos, o que poderá mudar o rumo dos seus planos, acarretando tensões e ansiedade. No caso, procure não resistir a essas transformações e se abra para novas oportunidades, inovando sua forma de ganhar dinheiro e de cuidar do que já tem.

No campo afetivo, você entrará em uma nova fase. Provavelmente buscará desacelerar e criar mais intimidade em seus relacionamentos, se aproximando das pessoas que lhe trazem segurança emocional. Porém, haverá a possibilidade de fantasiar as relações.

Aquário

O aquariano viverá uma fase movimentada em sua vida, com imprevistos e mudanças repentinas (Imagem: cggold | Shutterstock)

Fase movimentada em sua vida. Será possível que surjam imprevistos e mudanças repentinas, o que causará tensões. Por outro lado, isso o(a) ajudará a romper com padrões que o(a) impedem de avançar e de se alinhar com seus ideais. Nesse processo, procure acalmar os ânimos, evitar agir de maneira precipitada e impulsiva e direcionar sua energia para conquistar o que almeja.

Ainda neste período, a rotina se fará movimentada. Desse modo, as demandas do dia a dia poderão afetar sua saúde. Logo, atente-se a isso e estabeleça os limites necessários, se comprometendo somente com o que consegue fazer.

Peixes

O pisciano deverá se recolher e cuidar do que habita em seu interior (Imagem: cggold | Shutterstock)

Você seguirá em um período mais introspectivo. A tendência será que se afete por energias externas. Portanto, busque se recolher e cuidar do que habita em seu interior. Por outro lado, poderão surgir imprevistos e mudanças repentinas, o que causará tensões e confusões, além de levá-lo(a) a agir de maneira equivocada e precipitada.

Logo, para conseguir ter mais clareza, procure acolher as emoções e fantasmas internos. No setor afetivo, você tenderá a se afetar mais pelo outro e pela vontade de se relacionar. Portanto, atente-se à possibilidade de fantasiar os relacionamentos, pois isso levará a frustrações.