Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/02/2025 

As energias do dia indicam momentos de reflexão, intensidade emocional e surpresas nas interações. Alguns signos sentirão um impulso renovado para mudar hábitos, enquanto outros precisarão pisar no freio e administrar melhor as expectativas. Independentemente do que estiver por vir, estar preparado(a) fará toda a diferença. Confira as previsões do horóscopo e veja como aproveitar ao máximo o seu domingo!

Áries

O ariano terá mais disposição para cuidar da aparência, do bem-estar e da autoestima (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve mais introspectivo(a), neste domingo terá mais disposição para cuidar da sua aparência, do seu bem-estar e da sua autoestima. Apesar disso, ainda poderá se sentir um tanto confuso(a) e suscetível a cometer enganos e se frustrar nas relações afetivas. Portanto, controle os impulsos e as expectativas.

Touro

O taurino seguirá em um movimento introspectivo e estará suscetível a ser influenciado pelo outro (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você seguirá em um movimento introspectivo. Além disso, estará suscetível a ser influenciado(a) pelo outro, o que pode gerar mal-entendidos e deixá-lo(a) confuso(a). Procure cuidar das suas emoções e gerenciar melhor as expectativas, evitando esperar mais do outro do que ele realmente pode oferecer.

Gêmeos

O geminiano se envolverá em causas sociais, pois o desejo de ajudar o próximo estará bem presente (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você dedicará atenção às suas relações sociais e será um bom dia para fortalecer sua rede de apoio. Possivelmente se envolverá em causas sociais, pois o desejo de ajudar o próximo estará bem presente. Contudo, ainda surgirão mal-entendidos nas relações e você tenderá a criar muitas expectativas.

Câncer

O canceriano desejará viver de maneira leve e harmoniosa neste domingo (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com o trabalho e em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será um domingo com bastante inspiração, em que o desejo de viver de maneira leve e harmoniosa estará em alta. No entanto, busque ter cautela para não fantasiar demais as relações e criar muitas expectativas relacionadas ao trabalho.

Leão

O leonino poderá se dedicar a práticas espirituais e a estudos filosóficos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você se sentirá mais animado(a) e otimista em relação à vida. Será um dia cheio de inspiração, favorável para se dedicar a práticas espirituais e a estudos filosóficos. Contudo, poderá exagerar nas expectativas e fantasiar as relações, levando a possíveis frustrações e a um desperdício de energia.

Virgem

O virginiano deverá acolher o lado obscuro da sua alma, buscando ressignificar o que viveu (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você irá se deparar com situações que irão aflorar dores e medos profundos, gerando bastante desconforto. Haverá desafios significativos nas relações. Será dia de acolher o lado obscuro da sua alma, buscando ressignificar o que viveu e desapegando de sentimentos e comportamentos que reforçam padrões de sofrimento.

Libra

O libriano buscará mais equilíbrio na vida amorosa neste domingo (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Seu foco estará nos relacionamentos. Você buscará equilíbrio. Será possível que se afete pelo outro e consiga acolher melhor as necessidades dele. No entanto, também precisará ser acolhido(a) e se sentir seguro(a). A carência e a oscilação emocional poderão impactá-lo(a) neste dia.

Escorpião

O escorpiano dedicará mais atenção aos cuidados com a rotina (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos cuidados com a sua rotina e será dia de organizar seus afazeres de forma que se sinta nutrido(a) por eles. O domingo se mostrará produtivo e propício para avanços na carreira. No entanto, oscilações emocionais afetarão a produtividade e a saúde.

Sagitário

O sagitariano poderá se apaixonar com facilidade, seja por alguém ou por algo novo (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O domingo será intenso, pois você estará com as emoções à flor da pele, com o desejo de se divertir e de se dedicar ao que traz conexão com a sua essência. Busque nutrir o amor-próprio e estar com as pessoas que ama. Poderá também se apaixonar com facilidade, seja por alguém ou por algo novo.

Capricórnio

O capricorniano se envolverá com os assuntos familiares e buscará se recolher (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos familiares e buscará se recolher no seu canto e desacelerar. Apesar disso, o dia será movimentado e sujeito a excesso de compromissos, capazes de atrapalhar seus planos e deixá-lo(a) tenso(a). Possivelmente surgirão mais conflitos no lar; por isso, procure acalmar os ânimos.

Aquário

O aquariano estará em busca de movimento na vida social e buscará sair da rotina (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você estará em busca de movimento na vida social e buscará sair da rotina, conhecer novas pessoas e lugares e diversificar os assuntos. Será um dia bastante agitado e isso deixará a mente ansiosa. Procure controlar os impulsos para evitar assumir mais compromissos do que realmente consegue cumprir.

Peixes

O pisciano poderá se dedicar ao que pode trazer maior segurança e estabilidade financeira (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você cuidará da vida financeira e da forma como lida com o dinheiro. Será um dia importante para se dedicar ao que pode trazer maior segurança e estabilidade. No entanto, evite se deixar levar por ilusões e gastar mais do que o necessário para preencher algum vazio emocional.