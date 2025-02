Veja a runa que representa cada signo e seu significado

A palavra “runa” significa mistério e segredo. É um sistema de leitura de oráculo usado para ajudar a entender situações e responder a perguntas. As runas podem ser feitas de vários materiais, mas geralmente são feitas de pedra ou madeira e têm um símbolo de alfabeto rúnico sobre as peças.

Existem vários tipos de alfabetos rúnicos, um deles é o antigo alfabeto germânico, conhecido como Elder Futhark. As runas têm origem dessas letras que foram usadas para propósitos mágicos, escritas e adivinhações pelas tribos germânicas e nórdicas do norte da Europa, Escandinávia e Grã-Bretanha.

Como as runas funcionam?

O jogo de runas não é sobre adivinhação. Kélida Marques, terapeuta holística e psicanalista, explica que a ideia é que a pessoa faça uma pergunta ou pense sobre um tema específico. E, quando as runas forem jogadas, ela pegue as peças que darão a resposta de que precisa. Essa escolha não é aleatória, mas, sim, orientada pelo subconsciente em relação à questão pensada.

Segundo Kélida Marques, algumas pessoas acreditam que podem fazer perguntas mais diretas, outras acreditam que a pergunta deve ser de algum tema específico. “Qualquer que seja o método, é importante que você mantenha o foco na pergunta enquanto as runas são jogadas”, aconselha.

As runas podem ser feitas de madeira, pedra, cristais, ossos ou até mesmo metal. “No começo, um conjunto simples será suficiente. Conforme for praticando e desenvolvendo a paixão pelas runas, poderá escolher ou até montar o seu próprio jogo”, destaca a terapeuta holística.

Há melhores dias da semana para consultar alguns temas nas runas (Imagem: Nakaya | Shutterstock)

Dias específicos para consultas​

Abaixo, veja os melhores dias da semana para consultar alguns temas:

Segunda-feira: consultas sobre fertilidade, casal e negócios;

consultas sobre fertilidade, casal e negócios; Terça-feira: é ideal para ver se os objetivos propostos estão sendo alcançados;

é ideal para ver se os objetivos propostos estão sendo alcançados; Quarta-feira: questões relacionadas à comunicação e à arte;

questões relacionadas à comunicação e à arte; Quinta-feira: ideal para consultas de saúde;

ideal para consultas de saúde; Sexta-feira: é o dia do amor;

é o dia do amor; Sábado: preferência às consultas individuais;

preferência às consultas individuais; Domingo: leituras amplas, de todos os tipos.

Significado das runas

Abaixo, veja o significado de cada runa.

Runa Fehu: simboliza prosperidade e sorte nos negócios. Se ele aparecer em uma tiragem, significa que você tem a segurança necessária para atrair aquilo que precisa. Além disso, é um bom momento para começar negócios e ajudar outras pessoas.

simboliza e sorte nos negócios. Se ele aparecer em uma tiragem, significa que você tem a segurança necessária para atrair aquilo que precisa. Além disso, é um bom momento para começar negócios e ajudar outras pessoas. Runa Jera: simboliza a recompensa pelo trabalho árduo e indica que é um momento propício para iniciar projetos.

simboliza a recompensa pelo trabalho árduo e indica que é um momento propício para iniciar projetos. Runa Wunjo: representa a renovação interna, fruto de sua evolução. Esse progresso se manifestará em uma melhoria em seu trabalho.

representa a renovação interna, fruto de sua evolução. Esse progresso se manifestará em uma melhoria em seu trabalho. Runa Mannaz: simboliza tomada de decisão bem-sucedida. Graças à sua criatividade e ao seu poder de convicção, você será capaz de corrigir erros.

simboliza tomada de decisão bem-sucedida. Graças à sua criatividade e ao seu poder de convicção, você será capaz de corrigir erros. Runa Naudhiz, Nauthiz ou Naudiz: ninguém e nada é perfeito. Reconhecer as falhas é o primeiro passo para mudar.

ninguém e nada é perfeito. Reconhecer as falhas é o primeiro passo para mudar. Runa Kano, Ken, Kanaz, Kaunaz: representa o avanço ao longo de um caminho livre de obstáculos, graças à sua intuição. Você será acompanhado pela segurança necessária para enfrentar novos desafios sentimentais.

representa o avanço ao longo de um caminho livre de obstáculos, graças à sua Você será acompanhado pela segurança necessária para enfrentar novos desafios sentimentais. Runa Hagalaz: a mudança é fundamental para sua evolução. Não resista neste momento de crise e reconheça a situação como uma oportunidade de seguir em frente. Se você conseguir, se tornará um novo ser. Aceite as alterações e valorize seus recursos atuais.

a mudança é fundamental para sua evolução. Não resista neste momento de crise e reconheça a situação como uma oportunidade de seguir em frente. Se você conseguir, se tornará um novo ser. Aceite as alterações e valorize seus recursos atuais. Runa Berkana: você desfrutará de grande estabilidade para ajudar e proteger seus amigos e seu parceiro. Indica uma grande capacidade de gerar e distribuir amor.

você desfrutará de grande estabilidade para ajudar e proteger seus amigos e seu parceiro. Indica uma grande capacidade de gerar e distribuir amor. Runa Tyr, Teiwaz ou Tiwaz: é hora de agir e se expressar firmemente para alcançar aquilo que você se propõe.

é hora de agir e se expressar firmemente para alcançar aquilo que você se propõe. Runa Gebo: o trabalho em equipe será muito benéfico para você. Bom momento para se abrir ao amor e aos relacionamentos.

o trabalho em equipe será muito benéfico para você. Bom momento para se abrir ao amor e aos relacionamentos. Runa Raidho: não fique sobrecarregado com a perspectiva de viagem e mudanças de endereço. Se você sente a necessidade de recuar para pensar, é normal. Uma vez que você superar sua rejeição inicial, tudo vai correr bem.

não fique sobrecarregado com a e mudanças de endereço. Se você sente a necessidade de recuar para pensar, é normal. Uma vez que você superar sua rejeição inicial, tudo vai correr bem. Runa Thurizaz: indica um novo começo. Abra-se aceitando totalmente as mudanças e liberte as antigas ideias. Dessa forma, vai desfrutar plenamente de sua nova fase.

indica um novo começo. Abra-se aceitando totalmente as mudanças e liberte as antigas ideias. Dessa forma, vai desfrutar plenamente de sua nova fase. Runa Ehwaz, Eh ou Eoh: você nem sempre tem força para avançar naquilo a que se propõe. Aproveite esse impulso e aja com nobreza e respeito.

você nem sempre tem força para avançar naquilo a que se propõe. Aproveite esse impulso e aja com nobreza e respeito. Runa Ansuz: confie em sua criatividade, sinais e sincronias. Eles lhe trarão grandes benefícios, assim como os conselhos da família e dos amigos.

confie em sua criatividade, sinais e sincronias. Eles lhe trarão grandes benefícios, assim como os conselhos da família e dos amigos. Runa Perdhro: sorte, prosperidade e transformação interior são aspectos muito positivos que esta runa revela.

sorte, prosperidade e transformação interior são aspectos muito positivos que esta runa revela. Runa Dagaz: se é capaz de integrar os opostos que estão em você. Terá uma renovação e evolução importantes e alcançará maior liberdade e maturidade. Esse equilíbrio pessoal, profissional e de relacionamento exige perseverança. Não perca o foco!

se é capaz de integrar os opostos que estão em você. Terá uma renovação e evolução importantes e alcançará maior liberdade e maturidade. Esse equilíbrio pessoal, profissional e de relacionamento exige perseverança. Não perca o foco! Runa Eihwaz: nesse momento, você tem a força e a estabilidade necessária para agir. É uma excelente hora para conseguir o que se quer fazer.

nesse momento, você tem a força e a estabilidade necessária para agir. É uma excelente hora para conseguir o que se quer fazer. Runa Algiz: embora você tenha grande proteção , não confie cegamente nos outros. Risco de se entregar àqueles que não deve e de sofrer contratempos afetivos e profissionais.

embora você tenha , não confie cegamente nos outros. Risco de se entregar àqueles que não deve e de sofrer contratempos afetivos e profissionais. Runa Othila, Othala, Odal: se você quer seguir em frente, tem que agir de forma diferente. Abra-se para a criatividade, e aquilo de que você precisa para alcançar a felicidade se manifestará.

se você quer seguir em frente, tem que agir de forma diferente. Abra-se para a criatividade, e aquilo de que você precisa para alcançar a felicidade se manifestará. Runa Sigel, Sowelo, Sowilu: com a força do raio de sua vontade inabalável, você será capaz de manifestar coisas inimagináveis.

com a força do raio de sua vontade inabalável, você será capaz de manifestar coisas inimagináveis. Runa Laguz: indica que você é uma pessoa satisfeita que sabe se conectar consigo e com recursos internos. É muito importante para você encontrar momentos na solidão com a natureza.

indica que você é uma pessoa satisfeita que sabe se conectar consigo e com recursos internos. É muito importante para você encontrar momentos na solidão com a natureza. Runa Inguz: a perfeição desta runa mostra que você tem os recursos necessários para desenvolver, expor e lançar novos projetos. Sua capacidade de se relacionar irá ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

a perfeição desta runa mostra que você tem os recursos necessários para desenvolver, expor e lançar novos projetos. Sua capacidade de se relacionar irá ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Runa Uruz: ter criatividade e uma vida sexual intensa não tem nada de errado. No entanto, o excesso pode causar uma diminuição da energia e dispersão mental.

ter criatividade e uma vida sexual intensa não tem nada de errado. No entanto, o excesso pode causar uma diminuição da energia e dispersão mental. Runa de Odín: tudo o que começa tem um fim e tudo o que termina tem um começo. Esta runa ensina a aceitar o que é inevitável na vida.

Os povos nórdicos usavam as runas vikings para trabalhar energias de previsão (Imagem: Borys Vasylenko | Shutterstock)

Runas vikings

Constituem uma das formas mais antigas conhecidas do alfabeto escandinavo. Sua origem remonta à Idade do Bronze. Os povos nórdicos usaram esses símbolos mágicos para trabalhar poderosas energias de previsão, cura e proteção. Eles foram consultados por magos, sacerdotes, sábios, reis, príncipes e chefes de tribos para tomar decisões.

As pedras também foram usadas em monumentos, talismãs, fórmulas mágicas e feitiços de homenagem e gratidão pelas orientações recebidas. Após séculos de proibição e perseguição, hoje esse conhecimento vem até nós com toda sua antiga magia e sabedoria ancestral para nos guiar.

Runa de cada signo

Confira, a seguir, a runa de cada nativo do zodíaco e suas características!

Áries – Runa Gebo

É a runa do encontro de dar e receber, de reciprocidade. Perguntar não é um ato de fraqueza. É um ato de reciprocidade. O Gebo favorece novas amizades, encontros, reuniões e novos grupos.

Touro– Runa Inguz

Essa runa é um portador de sementes, de energia fértil e simboliza o casulo de onde a vida emerge. Evidencia a energia aprimorada que fertiliza do masculino e ativo.

Gêmeos – Runa Laguz

Essa runa simboliza o mundo emocional, as águas, o inconsciente. Emoções, percepções, intuições que, às vezes, escondemos ou bloqueamos por medo de um transbordamento.

Câncer – Runa Tyr

Tyr é a runa do guerreiro, do portador da espada, de que caminhos são abertos a partir do foco, da decisão e com objetivos claros.

Leão – Runa Wunjo

É a runa da conquista. Simboliza a bandeira que os guerreiros colocavam quando ganhavam uma batalha e comemoravam.

Virgem – Runa Fehu

Esta é a runa do gado e simboliza dinheiro, prosperidade e generosidade.

Libra – Runa Sowelu

Esta é a runa do Sol. Não há como esconder nada sob o Sol, tudo vem à tona para ser visto.

Escorpião – Runa Algiz

É a runa do alce, os chifres do veado que os vikings usavam em seus capacetes. Representa proteção e defesa. É como um escudo que, por um lado, nos protege, mas, por outro lado, pode nos isolar.

Sagitário – Runa Ansuz

É a runa da palavra, da comunicação, da escrita e do diálogo.

Capricórnio – Runa Berkana

É a runa da primavera. Representa a energia da bétula. É uma corrida fértil, abundante, conectada com a Grande Mãe.

Aquário – Runa Thurisaz

A runa dos gigantes. Simboliza mandatos antigos e estruturas que já estão obsoletas. Significa que teremos que enfrentar, crescer e nos sentir internamente poderosos e maduros.

Peixes – Runa Raidho

É a runa das viagens, movimentos, transferências e mudanças de forma. Raidho nos pede para seguir em frente, não ter medo de colocar um pé no acelerador, desde que haja foco e objetivos claros para alcançar.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.