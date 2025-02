Veja o que os astros revelam sobre a volta do Neymar ao Brasil

Após 12 anos atuando no futebol europeu e no Oriente Médio, Neymar anunciou seu retorno ao Santos, clube que o revelou. O jogador rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e segue com o Santos até 30 de junho de 2025. A volta do craque gerou grande expectativa entre os torcedores, que lotaram a Vila Belmiro para prestigiar a volta do ídolo.

Abaixo, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari explica o mapa astral de Neymar e como os astros podem influenciar os próximos passos na vida profissional e pessoal do jogador. Confira!

Mapa astral de Neymar

Aquariano, com ascendente em Sagitário e Lua em Peixes, Neymar tem em seu mapa astral um conjunto de características que refletem sua liberdade irrestrita e espírito criativo. Com uma forte necessidade de independência, o jogador tem se destacado como alguém autossuficiente, mas também profundamente sensível, empático e solidário – traços acentuados pela Lua em Peixes.

Porém, além dessas características, ele carrega uma forte influência de Capricórnio no mapa, o que contribui para sua determinação e foco excepcionais. Capricórnio, signo de perseverança e obstinação, moldou a trajetória do jogador, conferindo-lhe uma vontade inquebrantável de alcançar seus objetivos. Quando Neymar se propõe a algo, dificilmente desiste – e isso foi visível ao longo de sua carreira, que o levou ao topo do futebol mundial.

A influência de Plutão traz um ciclo de mudanças para a vida de Neymar (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Ciclo de mudanças

Entre 2008 e 2024, Neymar atravessou um período de intensa transformação, com a passagem de Plutão por Capricórnio, quando ganhou poder, notoriedade e sucesso. Agora, com Plutão transitando pelo seu signo solar, Aquário, e afetando diretamente seu Saturno e Mercúrio natais, o jogador entra em um ciclo de profundas mudanças. Esse trânsito astrológico indica um período de decisões cruciais que vão moldar seu futuro de maneira definitiva.

O primeiro semestre de 2025 pode trazer um Neymar renovado, mais popular do que nunca, com o apoio irrestrito de sua torcida. Contudo, à medida que o ano avança, especialmente a partir do segundo semestre, o jogador poderá se deparar com um dilema existencial, que se intensificará até 2026. Esse pode ser um momento de crise interna, quando ele enfrentará a necessidade de transformação, tanto dentro de si quanto em sua trajetória.

Influência de Plutão

Com Plutão tocando diretamente seu Sol e Mercúrio, podemos esperar um Neymar que mergulha profundamente em si, refletindo sobre seu legado e sobre o que precisa mudar em sua vida. A questão será se ele conseguirá transformar as dificuldades em aprendizado e evolução, ou se, ao contrário, se verá paralisado por uma crise existencial que o impedirá de seguir em frente.

O mesmo Plutão que o impulsionou ao sucesso também traz lições sobre o poder, a finitude dos ciclos e a importância da regeneração. Para Neymar, o desafio será entender esses sinais e abraçar as mudanças necessárias para continuar sua jornada, tanto como atleta quanto como ser humano.

Por Renata Cipili