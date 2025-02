Descubra a pedra de cada signo para 2025

Cada signo do zodíaco possui uma missão única, mas o caminho até seu destino pode ser desafiador. As pedras e cristais atuam como guias energéticos, amplificando qualidades, equilibrando desafios e conectando cada signo ao seu propósito. Seja para fortalecer a coragem, trazer proteção ou clareza, existe um cristal ideal para cada jornada. Descubra como a energia das pedras pode ajudá-lo a manifestar o que está prometido para você.

Majo Caminha, designer de joias e CEO da joalheria M Design Creations, é um exemplo de quem utiliza as pedras para alinhar suas energias e propósitos ao longo do ano. “Eu acredito muito nessa questão. Trabalhando com pedras há muito tempo, consigo perceber, tanto em mim quanto em minhas clientes, uma melhora no dia a dia, até mesmo para alcançar meus objetivos”. Junto com Gabu Camacho, astrólogo, jornalista e escritor, ela compartilha dicas valiosas sobre quais pedras cada nativo deve usar este ano. Confira!

Áries

Com muita energia guardada, os arianos terão um ano cheio de oportunidades de crescimento em grupo. Liderando e colaborando com ações sociais, usar essa energia é essencial para conquistar bons e maiores resultados. A designer de joias indica a pedra granada, que “fortalece tanto o corpo quanto a mente. Mais do que isso, ela estimula a paixão, a determinação e a ação mesmo. Totalmente compatível com a atitude de liderar, buscando bons resultados”, indica.

A composição da pedra auxilia a reafirmar a coragem e a determinação do signo de Áries. “Os pioneiros do zodíaco são ativos, competitivos e independentes. Precisam de movimento como precisam de ar, então uma pedra que reforce essas características é ideal para os arianos”, concorda o astrólogo Gabu Camacho.

Touro

A pedra esmeralda atrai prosperidade ao signo de Touro (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock)

O que aguarda os taurinos são ganhos contratuais e negociações. Com oportunidades em projetos criativos, o melhor período para o signo de Touro será entre março e junho. Para abraçar todas essas oportunidades, a pedra perfeita é esmeralda.

“A esmeralda tem o poder da estabilidade financeira, atraindo riquezas e abundância. Seu equilíbrio físico e mental auxilia no momento de tomada de decisão”, indica Majo Caminha. O astrólogo Gabu Camacho acrescenta que a pedra traz equilíbrio ao taurino. Quando aliado a uma pedra com essa energia, o nativo do signo potencializa ainda mais sua capacidade de se aterrar e tomar decisões assertivas”, conta.

Gêmeos

O topázio azul promove a clareza e a serenidade (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

A aposta para o signo de Gêmeos é de aprendizado e saúde. Com mais cursos e conexões, o cenário ideal para os geminianos é focar em aprender cada vez mais e cuidar bem da saúde. “Gêmeos representa o pensamento e o conhecimento, mas sua tendência à versatilidade pode gerar confusão. Por isso, usar uma peça que promova clareza e paz ajuda a trazer serenidade ao longo da jornada”, aconselha o astrólogo.

Misturando astros com pedras, Majo Caminha afirma que o topázio azul é a pedra que traz serenidade e aprendizado. “Através do topázio azul, é possível se comunicar de uma forma verdadeira. Com muita paz e clareza na mente, o aprendizado se torna muito mais fácil”.

Câncer

O ano de 2025 promete estabilidade emocional e financeira aos cancerianos. Eles poderão aproveitar as boas energias do quartzo. “Suas propriedades são calmantes e desintoxicantes. O quartzo verde não é apenas para cura do corpo, mas também da mente. É importante passar por esse processo de controle das emoções”, diz Majo Caminha.

Pela perspectiva dos astros, Gabu Camacho também indica a pedra. “Para os cancerianos, é importante ter uma fonte de desintoxicação como o quartzo verde. Eles tendem a absorver o que é dos outros, especialmente no campo mental e emocional”.

Leão

A pedra âmbar auxilia os processos de cura e proteção energética (Imagem: Wollertz | Shutterstock)

Para o leonino, a aposta é de se aventurar! Sair da zona de conforto ajudará no amadurecimento e no crescimento intelectual do nativo. Ao começar essa jornada, é importante estar preparado e protegido. “A pedra âmbar auxilia ao acelerar o processo de cura natural do corpo, como um calmante natural. Ela é capaz de eliminar energias negativas e trazer proteção enquanto se aventura”, indica a designer de joias.

Bastante conhecida por sua proteção, a pedra pode ser um álibi para os leoninos. “Leão é regido pelo Sol, e as pessoas com Sol em Leão brilham duplamente. No entanto, tudo que brilha atrai tanto coisas positivas quanto negativas, por isso, investir em proteção energética enquanto se está em evidência é essencial para os nativos do signo”, explica o astrólogo.

Virgem

A aposta para os virginianos é de expandir sua rede de contatos para alavancar tanto a vida profissional, quanto pessoal. O networking será fundamental para os virginianos em 2025. A pedra para esse signo organizado e perfeccionista é a ônix. “O preto dessa pedra destaca em qualquer ambiente. Ela transmite proteção, com o poder de limpeza energética, influenciando nesse momento de conhecer pessoas”.

Segundo Gabu Camacho, a personalidade forte desse signo deve transparecer até mesmo em seus acessórios. “O ímpeto analítico de Virgem está presente em todos os momentos, e isso faz com que o virginiano goste de ser percebido e analisado também. Usar um acessório que se destaque, mas que também proteja, é o equilíbrio ideal para ele”.

Libra

A pedra citrino traz prosperidade (Imagem: eloresnorwood | Shutterstock)

Com uma mudança na carreira, o signo de Libra aguarda muitos projetos, cursos e viagens que se alinham com o seu propósito. “O que mais combina com essas apostas é a pedra de citrino. Ela consegue trazer revitalização e muita prosperidade. A prosperidade além da financeira, mas de muitas áreas da vida”, indica Majo Caminha.

Os librianos precisarão também de equilíbrio para crescer. “Libra, bem representado pela balança, é um signo que valoriza o equilíbrio, algo que só acontece quando todas as áreas da vida estão prosperando. Embora goste de se arriscar, Libra precisa sentir que tudo está em harmonia antes de dar um passo importante”, analisa o astrólogo Gabu Camacho.

Escorpião

Intensos, determinados e misteriosos, os escorpianos encontram uma chuva de oportunidades para se expressar com coragem. Para passar por essas situações de maneira certeira, Majo Caminha revela a pedra ideal. “A pedra de opalina amplia a intuição e a autoconfiança, isso ajuda muito ao abraçar novas oportunidades”, diz a designer de joias.

O astrólogo Gabu Camacho explica que a intuição é indispensável para esses nativos. “Signo do desejo, os escorpianos precisam de uma intuição aflorada para que sua autoconfiança funcione plenamente. Eles só tomam decisões se elas estiverem alinhadas com a intuição”.

Sagitário

Bastante extrovertidos e amigáveis, a aposta do ano é para o fortalecimento de conexões. Saindo da superficialidade, e entrando em relacionamentos mais profundos, abrirão caminho para novas oportunidades.

“A pedra perfeita para essa aposta é a de quartzo rosa, considerada a pedra do amor. Ela aumenta tanto o amor por si quanto também atrai o amor para com as pessoas. Fortalece as relações e promove a comunicação saudável”, diz Majo Caminha.

O astrólogo afirma que 2025 será o ano de Sagitário. “Coletivamente, estaremos sob a regência de Júpiter, que também rege Sagitário, o que expande as energias dos nativos do signo. Uma pedra poderosa e versátil como o quartzo rosa é a escolha perfeita para quem vai trilhar tantos novos caminhos neste ano”, assegura.

Capricórnio

A ametista ajuda a acalmar a mente e aliviar tensões (Imagem: Vunishka | Shutterstock)

Disciplinados, responsáveis e práticos, chegou a hora dos capricornianos darem uma olhada a mais ao redor para alcançar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Por isso, Majo Caminha indica a ametista. “Para guiar esse processo de reorganizar as prioridades, a pedra ametista é considerada a pedra da sabedoria e do equilíbrio, e ajuda a acalmar a mente e aliviar tensões”.

Sem deixar de dar atenção para nenhuma das áreas, o cuidado mútuo será importante. “O signo da cautela e da responsabilidade também demanda visualização de cenários futuros para um bom planejamento em todas as áreas da vida. Contudo, essa visualização precisa ser calma e livre de tensão ou pressa”, afirma Gabu Camacho.

Aquário

A inteligência do signo de Aquário ajudará na aposta dos astros de muita inovação profissional. Usando o domínio da tecnologia, investir em projetos que envolvam inovação e liderança abrirá caminhos. Para uma boa comunicação, criatividade e expressão verbal, a pedra turquesa é a aposta.

“A turquesa é a minha pedra favorita. Tanto pela beleza dela, como pelo seu significado. Ela melhora a comunicação e aumenta a força de vontade. Indico para auxiliar em mudanças profissionais”, indica Majo Caminha.

Em concordância, o astrólogo aconselha que a comunicação seja a chave para o sucesso. “Aquário é o signo da sabedoria, independência e inventividade. Ele vai longe, e só se chega longe com força de vontade e boa comunicação. Por isso, a turquesa é uma excelente escolha para Aquário em 2025”.

Peixes

Esse ano promete a realização dos sonhos dos piscianos. Começando com planos pequenos, mas com planejamento, a aposta é na consolidação de projetos estáveis e seguros. Ajudando a clarear as ideias na tomada de decisão, a pedra que reafirma as previsões para o signo é a sodalita. “Essa pedra desperta os talentos e propósitos de quem usa. Além de promover o raciocínio lógico, ela clareia a mente e filtra energias negativas”, indica a designer de joias.

Gabu Camacho afirma que, para esse ano, a clareza na mente é a prioridade. “Piscianos são compassivos, caridosos e compreensivos. Por isso, precisam manter a mente clara para evitar enganos e ilusões. Um cristal adequado pode ser um aliado poderoso para esses nativos”, conclui o astrólogo.

Por Henrique Souza