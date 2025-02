Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de fevereiro de 2025

O Sol em Aquário seguirá em conjunção com Mercúrio e entrará em aspecto tenso com Urano. Isso indica uma semana tensa e sujeita a mudanças repentinas e conflitos. Portanto, será necessário acalmar os ânimos e direcionar a energia transformadora de forma consciente, quebrando os padrões ultrapassados.

Vênus em Áries seguirá em conjunção com Netuno e fará bom aspecto com Plutão, sugerindo um período de alta sensibilidade e favorável para as artes e tudo o que traz inspiração. No entanto, haverá a possibilidade de ilusões nos relacionamentos, o que levará a frustrações.

Marte retrógrado continuará no signo de Câncer e fará bom aspecto com Saturno e Urano, indicando que será possível rever as emoções e os impulsos de maneira consciente e responsável. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano deverá realizar um balanço de tudo que viveu nos últimos meses (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Será uma fase de encerramentos em sua vida. Portanto, você deverá voltar a sua atenção para o lado interno e realizar um balanço de tudo que viveu nos últimos meses. Ao longo do processo, poderá se confundir e se dispersar, bem como ficar mais suscetível a se afetar por influências externas. No caso, procure cuidar melhor da energia e das emoções para ter mais clareza.

Ainda neste período, poderão surgir imprevistos e mal-entendidos. Logo, busque controlar os impulsos para não agir de maneira precipitada. No campo afetivo, a tendência será que busque a companhia da pessoa amada. Ao mesmo tempo, poderá criar muitas expectativas em relação ao outro, o que levará a decepções.

Touro

O taurino deverá acolher as emoções para ter mais equilíbrio (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá mais com as relações de amizade. A tendência será que a sua presença seja solicitada nos grupos dos quais faz parte. Apesar disso, mudanças repentinas poderão gerar tensões e conflitos. Logo, para ter mais equilíbrio e evitar agir de maneira precipitada, será necessário acolher as suas emoções.

No campo afetivo, a fase será de encerramentos. Será possível que se confunda e que ocorram mal-entendidos. Procure cuidar bem da sua energia. No ambiente familiar, será possível que o clima continue tenso e sujeito a conflitos.

Gêmeos

O geminiano terá dias favoráveis para alinhar os propósitos com a pessoa amada (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você se envolverá mais com o setor profissional. A tendência será que dedique mais atenção ao que deseja se tornar no futuro. A semana será bem agitada e sujeita a imprevistos, o que poderá gerar tensões e ansiedade, além de desencadear conflitos e atitudes precipitadas. Atente-se a tudo isso e procure acalmar as emoções.

No campo afetivo, o momento será favorável para alinhar os propósitos com a pessoa amada. Contudo, tome cuidado com as expectativas, pois elas poderão gerar frustrações. Por fim, a vida social estará movimentada nestes dias, deixando a mente agitada. Logo, estabeleça prioridades para não se sobrecarregar

Câncer

O canceriano poderá aproveitar o otimismo e se aventurar em novas oportunidades (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A semana será movimentada e cheia de novidades. Bom momento para aproveitar o otimismo e se aventurar em oportunidades que poderão surgir. Entretanto, reflita se tais chances estão alinhadas com os seus propósitos. Procure ter cautela com os impulsos, pois eles poderão te levar a agir de maneira exagerada, desencadeando rompimentos e conflitos.

No campo profissional, será necessário atentar-se às parcerias que faz. Afinal, tenderá a criar fantasias em relação ao outro, podendo se decepcionar. Por fim, estará mais inspirado(a) e conseguirá compreender melhor quem está ao seu lado.

Leão

O leonino poderá ter bastante sintonia com a pessoa amada (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de encarar o lado obscuro da sua alma, tomando consciência dos padrões nocivos e se libertando deles. Procure acolher as suas sombras e ressignificar o que viveu. Isso tenderá a gerar desconfortos, mas o(a) ajudará a se libertar do que não serve mais.

Ainda neste período, poderá agir de maneira intensa e precipitada. Além disso, será possível que surjam imprevistos, o que irá aflorar os seus medos. Portanto, atente-se a isso e acolha as suas emoções para ter mais clareza. No campo afetivo, poderá ter bastante sintonia com a pessoa amada. Ao mesmo tempo, poderá fantasiar a relação e criar muitas expectativas.

Virgem

O virginiano buscará mais harmonia no relacionamento amoroso (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais harmonia. A semana poderá ser intensa e sujeita a mudanças repentinas, o que poderá abalar as relações e gerar rompimentos precipitados. Logo, para evitar conflitos, controle os impulsos e procure respeitar a individualidade do outro.

Ainda neste período, poderá fantasiar o relacionamento, o que levará a frustrações. Por outro lado, será possível que compreenda melhor as necessidades da pessoa amada. Para conseguir ter mais clareza e acalmar os ânimos, busque cuidar melhor das suas emoções.

Libra

O libriano viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante nesta semana (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante, buscando experiências que o(a) conectem com a sua essência e tragam mais alegria. Todavia, poderá se deparar com situações que afetem o seu ego, trazendo uma visão mais ampla e coletiva. Isso poderá gerar um certo desconforto e levá-lo(a) a agir de maneira precipitada.

No setor afetivo, tenha cautela com impulsos ao se apaixonar por alguém ou por algo novo, pois esse sentimento poderá ser passageiro. Por fim, tome cuidado com o excesso de expectativas nas parcerias pessoais e profissionais. Afinal, poderá se decepcionar.

Escorpião

O escorpiano poderá encontrar mais harmonia nos afazeres do cotidiano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Nesta semana, a tendência será que dedique mais atenção à família e aos assuntos da casa, buscando também se recolher e desacelerar. Apesar disso, será possível que o período seja agitado e que surjam imprevistos, gerando conflitos e deixando o clima tenso. Logo, será necessário realizar algumas mudanças e atentar-se aos padrões ultrapassados que precisam ser encerrados.

Ao longo do processo, tenha cautela para não agir de maneira impulsiva. Em sua rotina, a fase será importante para encontrar mais harmonia nos afazeres. Você tenderá a se sentir mais inspirada(o)a colocar amor em tudo o que faz. Ao mesmo tempo, poderá se enganar com facilidade.

Sagitário

O sagitariano deverá direcionar bem a energia para evitar iniciar diversos estudos e movimentos sociais ao mesmo tempo (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

O setor social seguirá em uma fase bem movimentada. Será possível que se depare com mudanças repentinas, o que causará tensões e te levará a agir de maneira impulsiva. A mente também poderá ficar mais agitada nestes dias. Logo, será necessário direcionar bem a sua energia para evitar iniciar diversos estudos e movimentos sociais ao mesmo tempo.

Ademais, caso tenha alguma viagem marcada, se prepare para imprevistos. No campo afetivo, será possível que se apaixone com facilidade ou busque mais romance no atual relacionamento. Entretanto, tome cuidado para não criar muitas expectativas.

Capricórnio

O capricorniano buscará por mais segurança e estabilidade na vida financeira (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você se envolverá com a vida financeira e poderá se afetar pelos acontecimentos nessa área. Apesar da sua busca por mais segurança e estabilidade, haverá a chance de se deparar com mudanças repentinas, o que irá gerar tensões e gastos extras. Logo, procure usar a criatividade e a intuição para se adaptar às situações que surgirem.

No campo afetivo, você buscará mais intimidade e conexão com a pessoa amada. No entanto, será possível que esteja mais sensível emocional e energeticamente, se deixando levar por ilusões.

Aquário

O aquariano deverá usar a intuição para lidar com os imprevistos de maneira consciente (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

A tendência será de uma semana agitada e com mudanças repentinas. Logo, procure usar a criatividade e a intuição para lidar com os imprevistos de maneira consciente. Além disso, não se deixe levar pelos impulsos, pois eles poderão gerar atitudes precipitadas. Procure direcionar bem a sua energia e se conscientizar dos padrões de comportamento que precisam ser transformados. Desse modo, conseguirá se libertar do que está ultrapassado em sua vida.

No campo financeiro, tenderá a ter mais inspiração para encontrar a segurança material que busca. No entanto, tome cuidado com a propensão a gastos desnecessários e enganos em negociações.

Peixes

O pisciano deverá se abrir para as oportunidades que surgirem, mas sem se esquecer dos seus ideais (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você viverá uma fase mais introspectiva. Ao mesmo tempo, poderá ter mais disposição para iniciar novos ciclos e ir em busca dos seus propósitos. Para conseguir direcionar bem a sua energia, procure ter mais clareza. Ainda neste período, será possível que se depare com mudanças repentinas, o que afetará o bem-estar físico e a autoestima. Logo, se abra para as oportunidades que surgirem, mas sem se esquecer dos seus ideais. No campo afetivo e profissional, você buscará por mais segurança, planejando os próximos passos. Porém, tenderá a se iludir com mais facilidade.