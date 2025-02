O signo de Peixes, regido por Netuno, é um dos mais misteriosos e complexos do zodíaco. Caracterizado pela sensibilidade, intuição e conexão profunda com o mundo emocional, Peixes frequentemente é cercado por mitos e crenças populares. No entanto, muitas dessas ideias podem ser distorcidas ou exageradas. Para evitar alguns equívocos e revelar as reais características dos piscianos, a astróloga Thaís Mariano esclarece 4 mitos e verdades sobre o signo de Peixes. Confira:

1. Piscianos são desatentos

Mito: os piscianos tendem a ser muito sensíveis e intuitivos, percebendo tudo ao seu redor.

2. Piscianos são empáticos

Verdade: os nativos de Peixes tendem a ser muito sensíveis e possuem facilidade para compreender melhor as pessoas.

Os nativos de Peixes podem se interessar mais pela espiritualidade, mas nem sempre isso ocorre (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)

3. Piscianos são mais ligados à espiritualidade

Mito: é verdade que, por serem muito sensíveis, os nativos deste signo podem se interessar mais pela espiritualidade. Contudo, isso nem sempre ocorre.

4. Piscianos tendem a mentir mais

Mito: devido à necessidade de enxergar o mundo e viver de maneira mais romântica, os piscianos tendem a se deixar levar por ilusões e fantasias. Isso pode fazer com que acreditem que os nativos estão enganando alguém propositalmente.