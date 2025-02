O Valentine’s Day, também conhecido como Dia de São Valentim, é comemorado anualmente em 14 de fevereiro. É um dia dedicado a celebrar o amor e a afetividade, especialmente entre casais apaixonados. Para expressar os seus sentimentos nesta data, a astrologia pode dar uma ajudinha. Isso porque é possível escolher o presente da pessoa amada com base nas características do seu signo.

Abaixo, Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, lista o presente ideal de cada signo para o Valentine’s Day. Confira!

Áries: programa esportivo a dois

Um dia de esporte radical pode ser um ótimo presente para os arianos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Áries é regido por Marte, tornando a personalidade do ariano forte. Os nativos costumam ser mimados, mas sabem ser compreensivos. Para surpreendê-los, um esporte radical que pode ser feito a dois é ideal. Por exemplo, saltar de paraquedas ou fazer um rafting de casal. Vão amar essa programação porque odeiam viver na rotina. Além disso, a prática esportiva traz muita diversão para o casal.

Touro: jantar especial

Para os taurinos, um jantar especial é a surpresa perfeita (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Tirar um bom proveito de todos os prazeres da vida é algo até natural para a pessoa de Touro. Isso porque esse nativo é sensorial. Então, significa que ele adora comer, beber, beijar, abraçar e transar. Sabendo disso, não é preciso muito para entender que a surpresa perfeita é uma refeição bem trabalhada e bons drinks para acompanhar. Capriche no cardápio!

Gêmeos: passeio cultural e boa conversa

Programas que estimulam a conversa são ideais para os geminianos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Os nativos de Gêmeos gostam de conversar porque a comunicação é uma de suas qualidades mais fortes. Afinal, Mercúrio é o seu planeta regente. Para surpreender a pessoa desse signo é necessário fazer algo que renda assunto. Que tal um passeio cultural? Uma ida ao museu, ao cinema, ao teatro ou um passeio pontual são programações que farão os geminianos se sentirem mais inteligentes.

Câncer: noite romântica

A surpresa ideal para os cancerianos é uma noite romântica (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

As pessoas de Câncer são super-românticas, até porque esse é o signo mais sentimental do zodíaco. Sempre que estão apaixonados, esses nativos se doam por completo. São carinhosos, e todo dia é propício para ser comemorado. A surpresa ideal para os cancerianos é uma escapada da rotina. Não é sobre luxo e, sim, sobre diversão. Escolha, por exemplo, um motel que esteja à altura do seu relacionamento, mas a diversão é por conta de vocês.

Leão: um grande presente acompanhado de bons drinks

O leonino gosta de saber que é importante para a pessoa amada (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Leão não é fã de planejamento. É claro que quer aproveitar e comemorar o dia a dois. Porém, o mais importante para esse nativo é a surpresa e a companhia, pois ele gosta de ver que a pessoa amada pensou nele antes de qualquer coisa. Esse signo pertence ao elemento Fogo, é passional e luxuoso. Então, receber um presente em uma data qualquer é algo mágico. Prepare o terreno com alguns drinks e, com certeza, ele ficará mais feliz.

Virgem: presente simples

O virginiano não gosta muito de ser surpreendido; um presente simples já o deixa feliz (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Com os nativos de Virgem é preciso tomar cuidado, pois eles não são tão fãs de surpresa. São pessoas metódicas, gostam de tudo muito bem-feito e organizado ao máximo. Uma surpresa, seja ela qual for, não se encaixa bem nisso – é um signo que até vai aceitar e receber bem. Então, invista em um presente simples que mostre que você se lembrou.

Libra: noite aconchegante em casa

O libriano vai adorar passar uma noite confortável em casa com o seu amor (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Libra adora flertar e se divertir com seu par romântico. Para que essa pessoa se sinta bem e surpreendida, o melhor é preparar uma noite confortável em casa. Podem fazer algo que apimente a relação ou curtirem um filme romântico. Tudo vai depender do humor do casal no dia, mas a surpresa é ideal.

Escorpião: algo para apimentar a relação

O escorpiano ama viver novas experiências sexuais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Esse é um signo forte. Escorpião é muito profundo, odeia superficialidade e mesquinharia. Algumas de suas principais características é a vontade para amar e viver experiências sexuais. A dica para uma bela surpresa é: compre brinquedos adultos para deixar o relacionamento mais quente e trazer novidades.

Sagitário: uma viagem

O sagitariano é aventureiro e pode gostar de ganhar uma viagem (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Sagitário é um signo muito animado, aventureiro e sempre quer viver novidades. A surpresa perfeita para ele é, sem dúvida, uma viagem. Escolha um lugar interessante em que você nunca esteve. É uma oportunidade de criar memórias afetivas a dois em locais diferentes.

Capricórnio: um combo em casa (jantar, presente e uma noite quente)

O capricorniano é direto e entende que o amor está nos detalhes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Capricórnio é um signo prático e direto. Quando o assunto é relacionamento amoroso, quer se sentir amado e valorizado todos os dias – não apenas em datas especiais. Isso não significa presentes caros, pois logo serão esquecidos. Prefere gestos cheios de intenções boas. A visão de uma pessoa desse signo é o amor nos detalhes.

Aquário: jogos sensuais

O Escape Hotel é um ótimo presente para os aquarianos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Aquário gosta de se envolver no pensamento filosófico, conversar, criticar e aprender. Quando se trata de uma questão histórica e social, ele sempre tem as próprias opiniões ou está disposto a ouvir coisas que não conhece para poder aprender mais. O debate é algo que o agrada. Uma boa surpresa é apresentar um Escape Hotel, jogo em que o casal deve encontrar as pistas e respostas corretas para escapar do quarto.

Peixes: caça ao tesouro

Os piscianos são românticos e vão adorar uma caça ao tesouro como presente (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

As pessoas de Peixes são românticas incuráveis. São do tipo que beijam já pensando em casamento (imagina, então, quando estão em um romance). Só de pensar em fazer uma surpresa é o suficiente para fazê-las pular alegremente. Faça uma caça ao tesouro com um presente. Que tal deixar alguns pedaços de papel, como um mapa, com algumas dicas para encontrar a surpresa?

Por Julia Vitorazzo