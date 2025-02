Veja as melhores combinações amorosas entre os signos

A sinastria é uma técnica astrológica utilizada para analisar a compatibilidade entre duas pessoas, especialmente em relacionamentos amorosos. Ela se divide em duas abordagens principais: a técnica do Mapa Composto e a do Mapa Duplo.

Na primeira, calcula-se um novo mapa a partir da junção dos mapas individuais, resultando em um “mapa da relação”. Na segunda, os mapas das duas pessoas são sobrepostos para observar as interações entre os planetas, casas e aspectos astrológicos, que mostram sinergia ou empatia entre elas.

Vale destacar que a combinação entre duas pessoas vai além do signo solar. A atração geralmente ocorre devido a uma série de fatores astrológicos, como a interação entre o Sol e a Lua ou, até mesmo, entre planetas como Urano e Vênus. Porém, para facilitar a compreensão, podemos analisar as combinações mais comuns entre os signos solares, baseadas nos elementos astrológicos: Fogo, Terra, Ar e Água.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como a compatibilidade de signos pode influenciar as relações. Veja!

Compatibilidade entre elementos

Cada signo é regido por um dos quatro elementos, que, quando são compatíveis, a atração tende a ser mais natural. As combinações de signos do mesmo elemento ou de complementares costumam resultar em harmonia e sintonia entre as pessoas.

Por exemplo, signos de Terra, como Touro e Capricórnio, se dão bem entre si, assim como os de Fogo, como Leão e Sagitário, e os de Água, como Peixes e Escorpião. Eles possuem uma vibração semelhante e têm planos de vida e valores compatíveis.

Melhores combinações de signos:

Touro e Capricórnio

Leão e Sagitário

Peixes e Escorpião

Gêmeos e Aquário



Touro e Escorpião é uma boa combinação de signos opostos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)

Boas combinações entre signos opostos

Signos opostos no zodíaco também podem se atrair devido à complementaridade entre seus elementos. Embora possam apresentar desafios, eles tendem a equilibrar as características um do outro, como:

Touro e Escorpião

Gêmeos e Sagitário

Câncer e Capricórnio

Áries e Libra

Combinações que podem gerar conflitos

Apesar de certa compatibilidade, alguns pares de signos podem enfrentar desafios por possuírem características fortes e, por vezes, conflitantes. Isso pode gerar tensões na relação, como os nativos de:

Touro e Virgem

Áries e Leão

Aquário e Gêmeos

Peixes e Câncer

Nesses casos, por exemplo, Touro e Virgem podem se concentrar excessivamente no trabalho, enquanto Áries e Leão disputam atenção e protagonismo. Aquário e Gêmeos, por sua vez, podem priorizar a liberdade em detrimento do vínculo emocional. Peixes e Câncer, embora sensíveis, podem se perder em excesso de sentimentos.

Desafios e surpresas nas combinações

As combinações astrológicas são complexas e podem gerar tanto harmonia quanto conflitos. Imagine, por exemplo, a interação entre um sagitariano otimista e um capricorniano excessivamente realista. As diferenças entre os dois poderiam resultar em frequentes desentendimentos.

Da mesma forma, um casal formado por um signo de Água, como Câncer ou Peixes, e um signo de Ar, como Gêmeos ou Aquário, pode enfrentar dificuldades, pois a intensidade da Água pode ser frustrante para a frieza do Ar, e este pode ser visto como distante demais pelo outro.

Porém, é importante lembrar que o estudo da sinastria vai além do signo solar. Outros fatores astrológicos, como os ascendentes, as posições da Lua, de Vênus, de Marte e outros pontos importantes, também influenciam a dinâmica do relacionamento.

Portanto, enquanto a combinação de signos solares oferece uma visão geral da compatibilidade, uma análise mais profunda e personalizada é necessária para compreender os aspectos mais sutis que regem as relações.

Por Renata Cipili