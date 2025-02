4 tipos de alma gêmea que encontramos ao longa da vida

O Valentine’s Day, conhecido como o Dia de São Valentim, é uma data celebrada em diversos países em 14 de fevereiro. O dia tornou-se um símbolo do amor e da união entre casais, sendo amplamente comemorado com a troca de presentes, declarações românticas e gestos de carinho.

Quando o assunto é amor, muitas pessoas acreditam que há uma pessoa perfeita para elas, que complementa suas características e preenche a lacuna em suas vidas. É a famosa ideia de que temos uma “alma gêmea” em algum lugar do mundo. Todavia, conforme a espiritualista Kélida Marques, a verdade é que temos várias almas gêmeas.

“A ficção, o cinema e a literatura nos fazem pensar que temos uma pessoa ideal para amarmos. A alma gêmea é uma pessoa com quem a nossa alma tem afinidade, que ilumina as nossas sombras e ajuda na nossa caminhada. Essa alma pode ou não estar ligada a sentimentos românticos”, comenta.

Mais de uma alma gêmea

A partir do que o espiritismo prega, somos espíritos eternos, sem começo e fim. Então, nessa imensa quantidade de tempo, como poderíamos ter cruzado somente com uma pessoa? Se existe só um, e cada um tem o livre arbítrio, como ficamos? Com isso, Kélida Marques explica que de fato temos, sim, almas gêmeas. Talvez mais de uma ou centenas. Em planos, momentos e situações diferentes.

“Somos eternos, já cruzamos com inúmeros outros espíritos. Alguns encarnam na mesma situação que nós e outros, não. Sim, temos almas que seguem conosco por muitas encarnações, e são essas que chamamos de alma gêmea. Aquela que, quando encarnada naquela situação parecida com a nossa, promete ser a nossa companheira de viagem”, comenta.

Existem vários tipos de almas gêmeas (Imagem: VD_Igor | Shutterstock)

Tipos de almas gêmeas

Abaixo a espiritualista explica sobre alguns tipos de almas gêmeas. Veja!

1. Alma gêmea amiga

Todos temos um amigo alma gêmea. É aquele que nos conhece como ninguém, que sabe os nossos pensamentos. É uma pessoa que nos conhece tão bem que sentimos uma conexão de outras vidas.

2. Alma gêmea devastadora

Esse tipo de alma gêmea aparece em nossa vida de uma forma muito intensa e devastadora. No início, sentimos aquela paixão instantânea, avassaladora, que nos tira da razão. Porém, sua passagem em nossa vida quase nunca é serena; na verdade, é um furacão. Ao conhecer essa alma gêmea, nossa vida muda o que é necessário mudar. Por isso, por mais que seja doloroso, é uma passagem que precisamos ser gratos por ela.

3. Alma gêmea amante

Esse tipo de alma é um amor de pouca duração, mas de muita importância na nossa vida. Pode ser o nosso primeiro amor, um relacionamento casual muito intenso ou mesmo um relacionamento extraconjugal. Ele marca a nossa vida com sua intensidade e, muitas vezes, transforma-se em amizade.

4. Alma gêmea amor perfeito

Essa, sim, é a alma gêmea que costumamos ter como conceito. É uma pessoa idealizada, que reúne as principais características anteriores: a familiaridade, a amizade profunda, a sensação de que se conheciam antes, a ligação intensa, as mudanças que causa em sua vida, a paixão avassaladora – mas que veio para ficar.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Julia Vitorazzo