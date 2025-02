Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de fevereiro de 2025

Nesta semana, o Sol encerrará sua temporada no signo de Aquário e entrará em Peixes no dia 18. Além disso, fará conjunção com Mercúrio, que também está em Peixes. Esses movimentos indicam que a sensibilidade emocional tenderá a estar mais aflorada. Logo, para ter mais clareza, cuide da sua energia.

Vênus seguirá em Áries e fará bom aspecto com Júpiter. Isso sugere uma semana favorável para o amor e para as finanças, com a tendência a avanços e boas oportunidades. Marte retrógrado seguirá em Câncer e fará bom aspecto com Saturno, indicando um período de alta sensibilidade emocional e propício a impulsos. No entanto, haverá a possibilidade de buscar mais consciência sobre os gatilhos que levam às reações intensas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano irá valorizar mais o outro, mas sem deixar de lado as suas necessidades (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você estará em uma fase mais introspectiva, em que tenderá a ser influenciada(o) por energias externas. Com isso, poderá se envolver em mal-entendidos. Portanto, para conseguir ter mais clareza, procure cuidar bem da sua energia.

No campo afetivo, a tendência será de um momento mais favorável para as relações. Você irá valorizar mais o outro, mas sem deixar de lado as suas necessidades. Além disso, haverá a chance de realizar parcerias que favoreçam o seu crescimento. No ambiente familiar, os conflitos começarão a diminuir. Bom momento para se conectar com suas memórias, percebendo como elas trazem segurança emocional.

Touro

O momento será favorável para o taurino se engajar em causas sociais que estejam alinhadas com os seus propósitos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você tenderá a reconhecer com mais facilidade a importância de cada um no âmbito coletivo. Bom momento para se engajar em causas sociais que estejam alinhadas com os seus propósitos. Os dias também serão favoráveis para estar com os amigos, sair da rotina e se dedicar a tudo que te conecta com a sua alma.

No campo afetivo, haverá a chance de se confundir. Isso porque você viverá uma fase de encerramentos. Logo, procure fazer um balanço das experiências vividas, compreendendo os ciclos repetitivos e finalizando os comportamentos que levam a eles. No setor financeiro, poderá conseguir uma renda extra. Apesar disso, tome cuidado com os gastos excessivos.

Gêmeos

O geminiano viverá uma semana movimentada e sujeita a mudanças (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você se envolverá mais com o setor profissional e com os seus desejos para o futuro. Será o momento de iluminar o topo da montanha das suas idealizações e receber o reconhecimento por todos os seus esforços. De modo geral, tenderá a ser uma semana movimentada e sujeita a mudanças, o que irá te favorecer. Contudo, os compromissos e responsabilidades poderão aumentar. Tenha cuidado para não se sobrecarregar.

No campo das relações, a fase será propícia para criar uma rede de afeto e se aproximar de pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Aproveite também para alinhar as ideologias de vida com a pessoa amada.

Câncer

O canceriano viverá um bom momento para planejar alguma viagem e se dedicar aos estudos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Nesta semana, você terá mais energia, otimismo e entusiasmo, assim como uma maior vontade de sair da rotina e ir em busca de novas aventuras. Bom momento para planejar alguma viagem e para se dedicar aos estudos. Afinal, tenderá a ter melhores oportunidades. Entretanto, atente-se aos excessos, pois eles poderão te sobrecarregar.

No campo profissional, a tendência será que busque o que traz satisfação. Portanto, deverá se dedicar aos projetos que estejam alinhados com as suas habilidades e realizar parcerias que possam te ajudar a avançar na carreira.

Leão

O leonino viverá uma fase favorável para sair da rotina na companhia da pessoa amada (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você seguirá em uma fase um tanto desafiadora. Afinal, entrará em contato com as suas sombras. Portanto, será preciso tomar consciência dos padrões nocivos que geram sofrimento. Desse modo, conseguirá ressignificá-los e realizar os desapegos necessários em sua vida.

Ainda nestes dias, atente-se aos seus pensamentos, pois poderá atrair com mais facilidade o que pensa. Procure também direcionar o seu foco ao que deseja materializar e não se deixe levar por pensamentos nocivos. No setor afetivo, o período tenderá a ser favorável para sair da rotina na companhia da pessoa amada, se aventurando em novas oportunidades e cuidado do futuro do relacionamento.

Virgem

O virginiano viverá um bom momento para tomar consciência do que é importante nas relações (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você voltará a atenção para os relacionamentos, buscando encontrar mais equilíbrio. Com isso, conseguirá compreender melhor as necessidades do outro. Bom momento para tomar consciência do que é importante para você em uma relação e o que espera da pessoa amada.

Haverá também a possibilidade de que o desejo de estar com alguém e de melhorar a qualidade do relacionamento se faça mais presente. No entanto, poderá se deparar com situações que afloram inseguranças no amor, gerando desconfortos. Para ter mais equilíbrio, procure ressignificar as suas dores e traumas.

Libra

O libriano viverá um período favorável para encontrar mais harmonia no relacionamento (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Você se envolverá mais nos cuidados com a rotina, a tornando uma fonte de satisfação e alegria. Bom momento para realizar mudanças e ajustes necessários no cotidiano, de forma que ele fique prático e alinhado consigo e com as suas necessidades.

No campo afetivo, tenderá a ser um período favorável para encontrar mais harmonia no relacionamento, bem como para sair da rotina e se divertir na companhia da pessoa amada. No trabalho, os dias serão movimentados, com muitos afazeres. Além disso, aquilo que estava estagnado poderá caminhar com mais fluidez.

Escorpião

O período será propício para o escorpiano estar com os filhos ou com as crianças do seu convívio (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

O período tenderá a ser mais emocionante e favorável para se dedicar ao que lhe traz alegria e satisfação. Boa hora também para fortalecer o amor-próprio. Com isso, poderá ter um olhar mais positivo pela vida, o que o levará a se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto.

Além disso, o período será propício para estar com os filhos ou com as crianças do seu convívio. Na rotina, haverá a possibilidade de buscar mais harmonia em seus afazeres. Bom período para cuidar da saúde, melhorar a autoestima e as relações no ambiente de trabalho.

Sagitário

O sagitariano poderá se apaixonar com mais facilidade e enxergar tudo de forma romântica (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você entrará em um período importante para desacelerar, se recolher no seu canto e cuidar dos assuntos da sua casa e da sua família. Além disso, o desejo de se conectar com lembranças que trazem maior segurança emocional tenderá a estar presente. De modo geral, todo esse movimento poderá te fortalecer.

No campo afetivo, haverá propensão a se apaixonar com facilidade e enxergar tudo de forma mais romântica. Tome cuidado apenas para não se envolver demais em paixões passageiras e esperar mais do que o outro pode oferecer. Por fim, você viverá um momento importante para enfrentar de maneira corajosa seus medos mais profundos.

Capricórnio

O capricorniano buscará por mais conexão e intimidade com a pessoa amada (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção ao setor financeiro, sendo um bom momento para realizar negociações que tragam a estabilidade que busca. No ambiente familiar, os dias serão propícios para encontrar mais harmonia. Você tenderá a querer ficar em casa e deixar o ambiente mais aconchegante e acolhedor.

No campo afetivo, buscará por mais conexão e intimidade com a pessoa amada. Com isso, a fase se tornará favorável para que o casal se aproxime e aumente a sintonia emocional. Porém, tome cuidado com os impulsos de fazer valer a sua vontade, pois isso poderá gerar conflitos.

Aquário

O aquariano viverá uma fase favorável para cuidar da forma como lida com o dinheiro (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Momento favorável para cuidar da forma como lida com o dinheiro. Aproveite para colocar em ordem os seus gastos, olhando com maior objetivo e clareza o que é realmente importante do ponto de vista financeiro. Ademais, poderão surgir boas oportunidades de negociação.

No setor social, você entrará em um período mais movimentado, assim como no campo afetivo. Com isso, tenderá a buscar sair da rotina, conhecer novas pessoas e lugares e diversificar os assuntos. Portanto, procure estabelecer prioridades, evitando assumir mais compromissos do que consegue cumprir. Afinal, isso lhe sobrecarregará e prejudicará a sua saúde.

Peixes

O pisciano viverá uma fase favorável para cuidar do dinheiro e encontrar formas de aumentar a renda (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

Com a entrada do Sol no signo de Peixes na metade da semana, você tenderá a se animar, assim como ter mais energia para iniciar novos ciclos em sua vida, dar andamento aos projetos pessoais e cuidar do bem-estar e da autoestima. De modo geral, poderá ser um período agitado, em que a mente ficará mais ativa e ansiosa. Logo, procure direcionar bem a sua energia, evitando desperdiçá-la.

No campo financeiro, a tendência será de uma fase favorável para cuidar do dinheiro e encontrar formas de aumentar a renda. No amor, você viverá um bom momento para alcançar mais segurança e conforto na presença do outro, bem como alinhar os valores do casal.