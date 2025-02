5 ataques espirituais comuns no Carnaval e como se proteger

O Carnaval é visto como um período de alegria e descontração. No entanto, ele também abre portas para uma dimensão mais sombria e, em meio à euforia, o que parece ser apenas diversão pode esconder desafios espirituais significativos.

Conforme o espiritualista João Campos, essa época cria uma abertura energética que permite a atuação de entidades negativas, capazes de influenciar as emoções e comportamentos das pessoas, especialmente quando a proteção espiritual não é buscada.

“O Carnaval é um período em que a vibração da Terra cai drasticamente. O número de obsessores espirituais aumenta, e muitas pessoas entram nesse fluxo sem perceber. O resultado são desentendimentos, perdas inesperadas e decisões impulsivas que podem trazer consequências duradouras”, explica João Campos.

A seguir, o espiritualista destaca os ataques espirituais comuns deste período e como você pode se defender. Confira!

1. Vampiros energéticos à solta

Muitas pessoas saem da festa exaustas e sem explicação. Isso pode ser um sinal de drenagem energética, comum quando se está cercado por multidões com energias diversas.

2. Onda de términos e perdas

Relacionamentos tendem a terminar pouco antes do Carnaval. Segundo João Campos, essa não é uma coincidência, mas um reflexo da energia do período, que rompe laços para que novas conexões se formem nesse fluxo caótico.

3. Perda de emprego e oportunidades

O vidente afirma que muitas pessoas perdem empregos ou tomam decisões impulsivas que impactam suas carreiras nesse período. “As pessoas se sentem mais soltas, confiantes e, muitas vezes, agem sem pensar. Essa baixa vigilância pode custar caro depois que a festa termina”, alerta.

O aumento do consumo de álcool e descontrole emocional criam um ambiente propício para os portais espirituais (Imagem: Shutterstock AI | Shutterstock)

4. Baixa vibracional e abertura de portais negativos

O aumento de consumo de álcool, brigas e descontrole emocional criam um ambiente propício para que portais espirituais se abram, facilitando a entrada de energias densas que podem permanecer mesmo após o Carnaval.

5. Aumento de ataques espirituais

O vidente alerta que muitas pessoas podem sentir sintomas como insônia, pesadelos, desânimo extremo e até mesmo sensação de sufocamento à noite, reflexo da influência de obsessores que se fortalecem nesse período.

Como se proteger das vibrações do período?

João Campos explica que banhos de ervas protetoras como alecrim, arruda e espada-de-são-jorge ajudam a criar um escudo energético. Ele também chama atenção para possíveis exageros. “O excesso de bebida e o contato com pessoas desconhecidas podem aumentar a vulnerabilidade espiritual”, afirma.

Carregar uma pedra de turmalina negra ou um patuá pode ajudar a bloquear influências espirituais negativas. Evite brigas e discussões, a energia do conflito atrai obsessores espirituais que se alimentam desse tipo de vibração. Além disso, faça o fechamento energético após a festa. Para isso, João Campos recomenda que, ao voltar para casa, seja feito um banho de descarrego com sal grosso nos pés e um incenso de limpeza, como mirra ou sândalo, no ambiente.

João Campos

Vidente e espiritualista. Com mais de 1 milhão de seguidores, orienta pessoas a se protegerem energeticamente e a lidarem com as forças invisíveis que influenciam suas vidas.

Por Carolina