Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/02/2025

A influência dos astros criará um cenário de transformações e reflexões profundas nesta terça-feira. Questões internas ganharão destaque, e será essencial manter o equilíbrio para lidar com reviravoltas emocionais e acontecimentos inesperados. Cada signo sentirá os impactos dessa movimentação de maneira única, seja no campo profissional, nas relações pessoais ou no desenvolvimento interno. A seguir, confira as previsões e veja como direcionar sua energia!

Áries

Você entrará em contato com as suas sombras. Portanto, o dia será desafiador, com situações que aflorarão medos e dores. Procure realizar profundas limpezas emocionais, desapegando de sentimentos que geram sofrimento e de comportamentos nocivos que está nutrindo.

Touro

Você se envolverá com os acontecimentos em seus relacionamentos, com a tendência a ser afetado(a) de maneira mais significativa pelo outro. Apesar da sua busca por equilíbrio nas relações, será possível que se depare com situações que aflorarão medos e inseguranças e poderão gerar desconfortos na relação.

Gêmeos

Nesta terça-feira, você cuidará da rotina e organizará melhor seus afazeres. Apesar disso, será possível que se depare com situações que irão gerar desconforto e o(a) conectar com medos e dores profundas. Isso, por sua vez, poderá afetar a saúde e a produtividade. Procure acolher tais sentimentos e evite agir de maneira radical.

Câncer

Você sentirá tudo de maneira intensa e será dia de nutrir o amor-próprio e a autoestima. Poderá se apaixonar com mais facilidade, bem como se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças que afetarão seu ego, levando-o(a) a agir de modo radical.

Leão

Você se envolverá com os acontecimentos da sua casa e com as necessidades dos seus familiares, além de buscar se recolher. Apesar disso, será um dia desafiador, no qual irá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconforto — especialmente nas relações mais íntimas.

Virgem

Nesta terça-feira, você estará em busca de sair da rotina, conhecer lugares e pessoas e nutrir a mente com novas informações. No entanto, será um dia desafiador e sujeito a situações dolorosas que poderão gerar desconforto. Procure cuidar das emoções e da forma como tem nutrido sua mente.

Libra

Você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos da sua vida financeira, buscando segurança. Apesar disso, será possível que se depare com reviravoltas que poderão gerar desconforto e levá-lo(a) a gastos e mudanças inesperadas. Procure ter um plano B caso algo que contava como certo não flua do jeito que você gostaria.

Escorpião

Você estará mais confiante para dar andamento aos seus projetos, cuidar da autoestima e do bem-estar. Será um dia em que as emoções afetarão sua forma de encarar a vida, e as oscilações emocionais poderão se fazer presentes. Procure buscar o apoio das pessoas que ama para se sintir seguro(a).

Sagitário

Você estará suscetível a se afetar por energias externas. Com isso, busque se recolher, voltar a atenção internamente e cuidar do seu bem-estar emocional e espiritual. Poderá se sentir mais confuso(a) e disperso(a). Portanto, evite tomar decisões importantes e se dedique às práticas espirituais para ter clareza.

Capricórnio

Nesta terça-feira, você poderá buscar mais o contato dos amigos, bem como ter sua presença e apoio solicitados nos grupos dos quais faz parte. Será um bom dia para se aproximar de pessoas que compartilham de ideias e propósitos em sintonia com os seus e para se dedicar a obras sociais.

Aquário

Você estará envolvido(a) com o campo profissional e em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será um bom dia para se aproximar de pessoas que possam abrir portas na carreira e para nutrir suas habilidades. Apesar disso, as emoções irão interferir no seu trabalho. Procure acolhê-las para ter mais equilíbrio.

Peixes

Você irá se deparar com situações que o(a) conectarão com seus medos e traumas, gerando bastante desconforto. Portanto, acolha suas emoções e busque consciência dos padrões nocivos que tem nutrido. Procure realizar profundas limpezas emocionais e desapegue de sentimentos que não fazem mais sentido.