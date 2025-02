Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/02/2025

A sexta-feira será um convite para expandir ideias e alinhar objetivos, mas sem perder o controle das emoções. Com energias vibrantes no céu e algumas surpresas para os nativos pelo caminho, será essencial manter o equilíbrio e agir com consciência. Veja as previsões do horóscopo e descubra como os astros influenciarão o seu dia!

Áries

O ariano estará em busca de conhecimento e de aventuras (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, nesta sexta-feira você buscará crescimento e se nutrir com tudo que traz a sensação de expansão e o(a) conecta com a sua alma. Será um dia movimentado e o desejo de se aventurar e de viajar estará em alta. No entanto, busque conter os impulsos, que poderão levá-lo(a) a cometer excessos.

Touro

O taurino precisará lidar com situações que aflorarão seus medos e dores (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você irá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando bastante desconforto. Procure acolher estes sentimentos, pois só assim será capaz de ressignificá-los e de compreender o que aprendeu com eles. Tenha cautela, ainda, com a tendência a agir de maneira radical, pois poderá se prejudicar.

Gêmeos

O geminiano deverá ter cautela com suas expectativas no relacionamento (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você ainda estará envolvido(a) com os acontecimentos em seus relacionamentos. Inclusive, será mais afetado(a) pelo outro, da mesma maneira que suas oscilações emocionais poderão interferir no bem-estar da relação. Busque ter cautela com o excesso de expectativas que cria, pois poderá se decepcionar.

Câncer

O canceriano terá um dia agitado e estará focado na rotina (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às atividades da sua rotina. Será um dia movimentado, com muitos compromissos e afazeres que poderão trazer alegria, mas também sobrecarregá-lo(a). Procure estabelecer prioridades para conseguir direcionar melhor a própria energia e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Leão

O leonino sentirá tudo de forma mais intensa e estará com a autoestima alta (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você sentirá tudo de maneira intensa e o desejo de se divertir e se dedicar a atividades que nutram o seu amor-próprio e a autoestima estará em alta. Será possível que se apaixone com mais facilidade, seja por alguém ou por algo novo. No entanto, cuidado com os impulsos, que poderão levá-lo(a) a agir com arrogância.

Virgem

O virginiano estará focado nos assuntos da casa e desejando desacelerar (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com os assuntos da casa e com a tendência a querer desacelerar, se conectar com suas memórias e com tudo que traz segurança emocional. No entanto, será um dia agitado, com muitos movimentos em casa, o que poderá gerar incômodo e deixá-lo(a) mais disperso(a) e irritado(a).

Libra

O libriano estará em busca de movimento na vida social (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você estará em busca de movimento na vida social e será dia de sair da rotina, conhecer lugares e pessoas e abrir a mente para novas informações. Contudo, poderá se deparar com empecilhos e responsabilidades que atrasarão ou atrapalharão seus planos. Porém, não se deixe levar pelo desânimo e pelo pessimismo.

Escorpião

O escorpiano dará atenção à vida financeira e poderá encontrar empecilhos no caminho (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você dedicará atenção à vida financeira nesta sexta-feira e o desejo de ter segurança e conforto se fará presente. Procure cuidar da forma como lida com seu dinheiro e recursos, tanto internos quanto externos. Apesar da busca por crescimento, será possível que se depare com empecilhos que poderão desanimá-lo(a).

Sagitário

O sagitariano terá uma sexta-feira agitada e com desejo de resolver tudo sozinho (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

O dia será movimentado e o desejo de realizar tudo a seu modo e sozinho(a) estará bem presente. No entanto, deverá perceber também que, para algumas coisas, o apoio das pessoas em que confia se faz importante. Poderá se deparar, ainda, com algumas cobranças e excesso de responsabilidades, capazes de deixá-lo(a) sem energia.

Capricórnio

O capricorniano estará mais introspectivo e deverá cuidar das emoções (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você estará em um movimento introspectivo. Portanto, procure desacelerar, cuidar das suas emoções e se dedicar às práticas espirituais para conseguir ter mais clareza. Será possível que se depare com situações que trarão a sensação de limitação. Cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo e pelo desânimo.

Aquário

O aquariano estará envolvido com seu grupo social e deverá ficar atento com as oportunidades que poderão surgir (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você se envolverá com os assuntos dos amigos e haverá o desejo de viver de maneira alinhado(a) com seus ideais. Será possível que surjam mais oportunidades para estar em grupo e para se dedicar a ações sociais. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar cobranças e críticas capazes de deixá-lo(a) tenso(a).

Peixes

O pisciano estará focado na sua vida profissional e deverá tomar cuidado para não se sobrecarregar (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com o campo profissional e em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será dia de se aproximar de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira e de nutrir as próprias habilidades. Contudo, o excesso de compromissos poderá sobrecarregá-lo(a) e fazer com que perca o foco.