5 dicas para aproveitar as energias do ano novo astrológico

O ano novo astrológico tem início no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries, marcando o começo de um novo ciclo no zodíaco. Essa data simboliza renovação e novos começos, sendo um momento ideal para traçar metas e estabelecer planos.

Segundo Nanda Silveira, influenciadora especialista em assuntos esotéricos, diferentemente do início do ano no calendário gregoriano, o ano novo astrológico é baseado no movimento dos planetas. “Ele nos convida a recomeçar, a alinhar nossas intenções, a dar início a um novo capítulo, a sair da zona de conforto, arriscar mais e confiar em nossa intuição. Mas é importante tentar equilibrar essa energia tão forte e intensa de áries para não agir por impulso”, aconselha.

Áries é um signo de Fogo, ação, coragem e impulso e, por isso, de acordo com Nanda Silveira, pode-se esperar uma fase de muita energia de iniciativa, autoconfiança e vontade de realizar os desejos. “É o momento perfeito para definir novas metas, agir com mais assertividade e acreditar na capacidade de criar a vida dos sonhos. Aproveitem essa energia para se reconectar com sua essência, abandonar o que não faz mais sentido e seguir em frente com coragem e determinação. O universo está te dando o empurrão que você precisa”, conta.

Para aproveitar o momento de renovação e novas energias, a influenciadora lista cinco dicas para aproveitar o ano novo astrológico. Veja!

1. Faça uma lista de objetivos

Realize essa listagem focando em diferentes áreas da vida (carreira, amor, saúde, espiritualidade). Não se esqueça de ser específico e escreva suas intenções como se já tivessem se concretizado. Exemplo: “Eu estou vivendo com mais equilíbrio e segurança financeira.”

O incenso ajuda a purificar as energias do ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock)

2. Faça um ritual de limpeza física e espiritual

Arrume o quarto, jogue fora o que não serve mais, doe roupas antigas e acenda um incenso de sálvia ou palo santo para purificar o ambiente e liberar energias estagnadas.

3. ⁠Crie um vision board

Pegue imagens, frases e símbolos que representem seus objetivos para o novo ciclo e monte um vision board. Coloque em um lugar visível para te lembrar das suas intenções diariamente.

4. ⁠Pratique gratidão todos os dias

Escreva cinco coisas pelas quais você é grato, pois ajuda a elevar sua vibração e abrir espaço para mais abundância.

5. ⁠Medite

Acenda uma vela e medite por alguns minutos, visualizando seus desejos se realizando.

Por Lucas Siciliano