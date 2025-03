Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/03/2025

O céu desta quinta-feira trará fortes movimentações, com possibilidades de crescimento e desafios que exigirão sabedoria. Emoções afloradas, mudanças inesperadas e decisões importantes estarão no caminho de alguns signos, tornando essencial um olhar atento para evitar exageros e frustrações. A seguir, veja as previsões para cada nativo e prepare-se para tirar o melhor dessa energia!

Áries

O ariano se sentirá mais animado para ir em busca de novas aventuras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores em que você entrou em contato com suas sombras, nesta quinta-feira se sentirá mais animado(a) para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e realizar mudanças. No entanto, será necessário conter os impulsos para evitar agir de maneira precipitada. Além disso, possivelmente surgirão imprevistos.

Touro

O taurino poderá se deparar com desconfortos que irão fazê-lo compreender padrões e abandoná-los (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Esta quinta-feira será desafiadora, pois você poderá se deparar com suas sombras, sendo um dia propício para acolher o lado obscuro da alma. Isso, possivelmente, provocará desconforto, porém só assim conseguirá compreender seus padrões nocivos e abandoná-los. Poderão surgir imprevistos que demandarão calma para evitar agir com rebeldia.

Gêmeos

O dia será favorável para o geminiano ajustar os próximos passos para o crescimento da relação amorosa (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Seu foco estará nos relacionamentos e na busca por maior equilíbrio na vida afetiva. Será um bom dia para ajustar os próximos passos para o crescimento da relação. No entanto, deverá gerenciar suas expectativas, pois poderá esperar mais do outro do que ele tem a oferecer.

Câncer

Novas oportunidades poderão surgir na vida do canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você se envolverá com as atividades da rotina e será um dia movimentado. Possivelmente surgirão novas e boas oportunidades. Atente-se a elas, mas também tenha cautela para não se sobrecarregar com muitos afazeres e afetar a saúde. Além disso, procure cuidar das emoções, pois elas irão interferir em sua clareza.

Leão

O leonino poderá se apaixonar com mais facilidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa e será um dia divertido e cheio de afazeres que trarão alegria. Procure nutrir a autoestima e o amor-próprio, bem como se dedicar ao autoconhecimento. Por outro lado, poderá se apaixonar com mais facilidade e se deixar levar por falsas expectativas, demandando atenção a esse aspecto.

Virgem

O virginiano dedicará mais atenção aos familiares e aos assuntos da casa (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você dedicará mais atenção aos familiares e aos assuntos da casa, além de buscar desacelerar e se recolher. Apesar disso, será um dia movimentado e com muitos afazeres que poderão deixá-lo(a) sobrecarregado(a). Procure estabelecer os limites necessários, respeitando seu tempo e disposição.

Libra

O libriano buscará conhecer novas pessoas e lugares e expandir sua rede de contatos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social, conhecer novas pessoas e lugares e expandir sua rede de contatos. Será possível também que o desejo de ampliar seus conhecimentos e começar algum novo curso ou estudo também esteja em alta. No entanto, tenha cautela com o excesso de afazeres, que poderá deixar a mente agitada e ansiosa.

Escorpião

O dia será favorável para o escorpiano ir em busca de aumentar seus lucros e ter crescimento financeiro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você estará mais envolvido(a) com os assuntos da vida financeira. Será um bom dia para ir em busca de aumentar seus lucros e ter crescimento financeiro — possivelmente, surgirão oportunidades para isso. Contudo, também tenderá a gastar em excesso e a valorizar excessivamente o lado material.

Sagitário

Boas e novas oportunidades surgirão no caminho do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Haverá mais disposição e animação para cuidar de si, da autoestima e do bem-estar. Será um dia movimentado, em que surgirão boas e novas oportunidades em seu caminho. No entanto, você tenderá a cometer excessos e a criar muitas expectativas, que poderão levar à frustração.

Capricórnio

A terça-feira será um bom dia para o capricorniano cuidar do que habita seu interior (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você estará suscetível a se afetar por energias externas, a se sentir confuso(a) e com a necessidade de se isolar. Será dia de cuidar do que habita seu interior, desacelerar e se dedicar ao bem-estar espiritual e ao autoconhecimento, pois isso o(a) ajudará a ter mais equilíbrio e clareza.

Aquário

O aquariano viverá um dia bastante movimentado com os amigos e nos grupos que faz parte (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações sociais e será um dia bastante movimentado com os amigos e nos grupos dos quais faz parte. Procure expandir seus conhecimentos e nutrir a mente com novas ideias. No entanto, tenha cautela com o excesso de informação, que poderá gerar ansiedade.

Peixes

O pisciano irá se aproximar de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Seu foco estará no campo profissional e em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira e que colha os frutos dos seus esforços. Porém, também surgirão imprevistos que poderão alterar os planos e deixá-lo(a) bastante tenso(a) e ansioso(a). Logo, evite tomar decisões por impulso.