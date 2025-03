Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/03/2025

Ao longo deste domingo, as movimentações astrológicas influenciarão desde laços afetivos até questões internas. Emoções estarão mais à flor da pele e atitudes impensadas poderão gerar tensão. Contar com as previsões do horóscopo será uma forma de se preparar melhor para os desafios, afinal, entender como essas tendências atuarão ajudará a evitar desgastes. Veja a seguir!

Áries

Os nativos de Áries estarão mais envolvidos com as relações de amizade (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com as relações de amizade. Será um bom dia para estar com os amigos e nos grupos dos quais faz parte. Também se dedicará a nutrir seus ideais e propósitos e terá força para batalhar por eles. Contudo, o domingo poderá seguir agitado e sujeito a conflitos e discussões com os colegas.

Touro

Os nativos de Touro buscarão novas experiências, mas precisarão evitar exageros (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Neste domingo, você sentirá mais energia para sair da rotina e ir em busca de novas aventuras. O desejo de expandir seus horizontes internos e externos estará em alta. Será um dia propício para se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. No entanto, possivelmente cometerá alguns exageros. Logo, atente-se a esse aspecto.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos lidarão com questões internas e precisarão de momentos de reflexão (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma, e será o dia de acolher as dores com coragem, pois só assim conseguirá tomar consciência dos próprios padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los. Considere realizar profundas limpezas emocionais e desapegos, abrindo espaço para o novo.

Câncer

Os nativos de Câncer focarão os relacionamentos, mas poderão enfrentar disputas (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Neste domingo, você dedicará bastante atenção à vida afetiva e se afetará mais pelo outro, da mesma maneira que suas ações e emoções interferirão no bem-estar da relação. Buscará equilíbrio, contudo, surgirão conflitos e disputas de poder neste dia. Atente-se e controle os ânimos.

Leão

Os nativos de Leão terão um dia produtivo, mas precisarão evitar sobrecarga (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos afazeres da rotina e buscará organizá-la melhor, de maneira que se torne mais produtiva e que se sinta nutrido(a) por ela. Será um dia bastante movimentado, em que surgirão muitos afazeres. Com isso, tenha atenção para não se sobrecarregar e deixar que isso afete sua saúde.

Virgem

Os nativos de Virgem se conectarão consigo mesmos, mas deverão evitar posturas egocêntricas (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com suas próprias necessidades e buscará se divertir, sentindo tudo de maneira emocionante. Será possível que se apaixone com facilidade — por alguém ou por algo novo. Contudo, atente-se à tendência a agir de maneira arrogante e autocentrada.

Libra

Os nativos de Libra terão um dia agitado em família, com a atenção voltada para assuntos da casa (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Neste domingo, sua atenção estará voltada para assuntos relacionados à casa e à família. O ambiente doméstico tenderá a ficar mais agitado, com possibilidade de conflitos devido a ânimos exaltados. É recomendável acolher suas emoções e evitar discussões desnecessárias, incentivando o respeito mútuo e respeitando o espaço de cada um.

Escorpião

Os nativos de Escorpião viverão um dia social intenso e precisarão evitar sobrecarga (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social e será um dia agitado, com muitos compromissos, em que a mente estará bem ativa também. Atente-se à tendência a se comprometer com mais do que consegue realizar, se sobrecarregando e sem conseguir realizar nada com o foco necessário.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão focados nas finanças (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você cuidará da sua vida financeira e de como lida com seu dinheiro e recursos. Será possível que tenha mais energia para batalhar por segurança e conforto, ao mesmo tempo em que poderá se deixar levar pelos impulsos e cometer gastos desnecessários. Atente-se e controle os ânimos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão energia para avançar, mas deverão evitar atitudes impulsivas (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

O domingo será bastante movimentado e você estará com mais energia e disposição para se autoafirmar, batalhar pelo que quer. Porém, haverá a tendência a fazer tudo a seu modo. Será possível que se deixe levar por impulsos e que aja com arrogância. Logo, atente-se e controle os ânimos para evitar conflitos e estresses desnecessários.

Aquário

Os nativos de Aquário estarão introspectivos e precisarão manter a calma para evitar conflitos (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você ainda estará em um movimento mais introspectivo e suscetível a se afetar por energias externas. Além disso, surgirão conflitos devido a mal-entendidos e será necessário acalmar os impulsos para evitar discussões. Procure cuidar das suas emoções e se dedicar às práticas espirituais para encontrar equilíbrio.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão se envolver em causas sociais (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)

Você dedicará atenção às suas relações sociais e o espírito de solidariedade e o desejo de auxiliar o próximo estarão presentes. Será um dia propício para se envolver em ações de caridade e sociais que tornarão a sociedade mais alinhada com aquilo em que acredita. No entanto, surgirão conflitos por divergência de ideais com os amigos.