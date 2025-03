Horóscopo semanal: previsão dos signos de 31 de março a 06 de abril de 2025

Nesta semana, o Sol em Áries fará bom aspecto com Júpiter, indicando que a energia ariana de inícios, coragem e determinação se tornará mais presente. No entanto, será necessário ter cautela com a tendência a ações impulsivas.

Mercúrio e Vênus retrógrados farão conjunção entre si e com Netuno e Saturno. Esses movimentos sugerem a necessidade de revisar as relações e a comunicação. Além disso, indicam propensão a mal-entendidos, frustrações e desafios, o que poderá gerar limitações e sentimentos de carência e menos-valia.

Marte seguirá no signo de Câncer e formará bons aspectos com Urano, Saturno, Vênus e Mercúrio. Ao mesmo tempo em que isso sinaliza mais coragem para lidar com as emoções, também aponta para a tendência a se deixar levar por elas e agir de maneira intensa e precipitada.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries terão mais coragem e disposição, mas também deverão reduzir as expectativas e revisar as ações (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Nesta semana, você terá mais disposição e coragem para iniciar ciclos em sua vida e cuidar da autoestima e do bem-estar. Além disso, poderão surgir boas oportunidades no caminho. Ainda nestes dias, tenderá a querer fazer tudo ao seu modo, bem como buscará se autoafirmar e crescer. Apesar disso, tenha cautela com a propensão a exageros e impulsos.

No campo afetivo, a tendência será que tudo continue confuso e sujeito a mal-entendidos. Portanto, procure ter mais cautela, revisar as ações e reduzir as expectativas em relação ao outro. Por fim, tome cuidado com a comunicação.

Touro

Os nativos de Touro deverão desacelerar e cuidar das emoções (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você viverá um momento mais introspectivo e de finalizações. Portanto, desacelere e volte a sua atenção para o lado interno, buscando cuidar melhor das emoções e da energia. Ademais, será uma boa hora para compreender e encerrar os padrões repetitivos que tem vivido. Para alcançar isso e ter mais clareza, busque se dedicar ao autoconhecimento e às práticas espirituais.

No campo afetivo, poderão surgir mal-entendidos. Além disso, tenderá a criar muitas expectativas em relação ao outro, o que possivelmente levará a frustrações. Para lidar com essa situação, tente ser mais realista e organizar melhor os pensamentos e sentimentos.

Gêmeos

A semana dos nativos de Gêmeos será voltada para as relações sociais, especialmente as amizades (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações sociais e tenderá a viver momentos divertidos na companhia dos amigos e dos grupos dos quais faz parte, com a sua presença sendo mais solicitada por eles. Além disso, poderá reconhecer a importância de cada um no âmbito coletivo.

Contudo, haverá a possibilidade de mal-entendidos e confusões, assim como obstáculos na comunicação. Para conseguir se comunicar de forma clara e precisa, organize melhor os seus pensamentos. Ainda nesta fase, a propensão será que se dedique bastante aos ideais e propósitos. Apenas tenha cautela para não entrar em negociações ou círculos enganosos.

Câncer

Os nativos de Câncer se envolverão bastante com o trabalho e com as finanças (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você se envolverá bastante com os assuntos do setor profissional. Haverá a chance de novas e boas oportunidades nessa área, assim como muito movimento. Apesar dos bons ventos, também poderá se deparar com bloqueios e situações confusas no trabalho. Para evitar mal-entendidos, cuide da sua energia e tenha mais cautela com a comunicação e com as parcerias.

Ainda nesta fase, será possível que tenha mais coragem e disposição para batalhar pela segurança no setor financeiro. Entretanto, tome cuidado com a propensão a gastos impulsivos.

Leão

A semana será favorável para os nativos de Leão investirem em estudos acadêmicos, espirituais e filosóficos (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você tenderá a se sentir mais animado(a) e otimista para sair da rotina e viver novas aventuras. A vontade de expandir os horizontes internos e externos também estará bem presente. Com isso, será um bom momento para se dedicar aos estudos acadêmicos, espirituais e filosóficos.

No entanto, haverá propensão a confusões, empecilhos e bloqueios. Ao mesmo tempo em que isso poderá atrapalhar os seus planos, também o(a) ajudará a regular as expectativas e a ter mais clareza. Por fim, atente-se à tendência a criar muitas expectativas nas relações, pois isso possivelmente levará à frustração e ao desperdício de energia.

Virgem

Semana importante para os nativos de Virgem cuidarem da energia e das emoções (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Período desafiador em sua vida. Afinal, entrará em contato com as suas sombras. Por um lado, poderá ter mais confiança, o que o(a) ajudará a encarar as situações com mais otimismo e a buscar autoconhecimento e clareza sobre os ciclos que geram sofrimento.

Por outro, haverá a chance de enfrentar desafios nos relacionamentos e na comunicação, gerando mal-entendidos e sentimentos de carência e menos-valia. Para ter mais clareza, ressignificar o que viveu, compreender os medos e os incômodos e se libertar do que não te serve mais, deverá cuidar da própria energia e das emoções.

Libra

Os nativos de Libra se dedicarão bastante ao setor afetivo, mas deverão se atentar às expectativas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará mais atenção ao setor afetivo, buscando encontrar harmonia. Haverá a chance de viver bons momentos ao lado da pessoa amada, o que irá trazer bastante crescimento para a relação. Porém, tenderá a ser um período sujeito a mal-entendidos. Logo, deverá se atentar às expectativas que cria, tanto em relação ao outro quanto sobre o próprio relacionamento. Afinal, isso poderá levá-lo(a) a desperdiçar energia.

Ainda nesta fase, procure lidar com as coisas de forma mais realista e reconhecer o que cada um tem a oferecer. Por fim, todos esses movimentos se estenderão para as conexões de trabalho. Por isso, será necessário ter cautela com as negociações.

Escorpião

A semana dos nativos de Escorpião será voltada para a rotina e para o setor afetivo (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você tenderá a se envolver com a rotina, buscando organizar os afazeres e encontrar alegria e satisfação neles. Além disso, poderão surgir novas e boas oportunidades de trabalho e de atividades que trarão crescimento. Todavia, tenha cautela com o excesso de compromissos, pois poderá se sobrecarregar.

No campo afetivo, a propensão será que se apaixone e se envolva com mais facilidade. Com isso, possivelmente irá fantasiar as relações e esperar mais do que o outro conseguirá oferecer, se frustrando no final. Para evitar mal-entendidos, procure gerenciar as expectativas e tomar cuidado com a comunicação.

Sagitário

Os nativos de Sagitário poderão se apaixonar com mais facilidade nesta semana (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Fase importante para nutrir a autoestima, o amor-próprio e se dedicar ao que lhe traz alegria e conexão consigo. Você tenderá a sentir tudo de maneira intensa e emocionante nestes dias, o que poderá fazer com que se apaixone com mais facilidade, seja por alguém ou por algo novo.

Apesar disso, a propensão será de uma semana confusa nos relacionamentos, especialmente devido ao excesso de expectativas. Ao perceber que o outro não conseguirá corresponder à altura do que deseja, se frustrará. Portanto, acolha as emoções, estabeleça os limites necessários e procure ser mais realista.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio poderão se conectar com as memórias e tentar viver momentos felizes na companhia da família (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você buscará se recolher, ficar em casa e cuidar dos assuntos da família. Com isso, tenderá a se afetar bastante por tudo o que acontecer nesse setor. Boa hora para iluminar a relação com o passado, se conectar com as memórias e tentar viver momentos felizes na companhia dos entes queridos.

Contudo, a propensão também será de uma fase confusa e sujeita a mal-entendidos e frustrações nos relacionamentos familiares e profissionais. Para evitar se decepcionar e se prejudicar, procure ter mais cautela com as negociações e com as pessoas em quem confia. Já para ter mais clareza, cuide da própria energia e das emoções.

Aquário

Os nativos de Aquário terão uma semana bem agitada no setor social (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você tenderá a buscar por mais movimento no setor social, conhecendo novos lugares e pessoas e expandindo a rede de contatos. Além disso, a mente poderá ficar mais ativa e aberta para novas ideias, o que o(a) ajudará nos estudos e na compreensão de realidades diferentes. Entretanto, tome cuidado com o excesso de afazeres, pois possivelmente ficará sobrecarregado(a) e ansioso(a).

No campo financeiro, seguirá em um período delicado. Afinal, haverá a chance de se deparar com situações confusas e fantasiar a forma como lida com o dinheiro, se desorganizando. Logo, procure gerenciar as expectativas e tenha cautela com os gastos desnecessários.

Peixes

Nesta semana, os nativos de Peixes se envolverão com as finanças e com o setor afetivo (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Você se envolverá mais nos cuidados financeiros nesta semana. A tendência será que surjam novas oportunidades de aumentar os ganhos. Aproveite este momento para diversificar as fontes de renda e melhorar a relação com o dinheiro.

No entanto, também tenderá a ser um período sujeito a mal-entendidos e confusões. Portanto, deverá ter cautela com negociações e acordos, pois poderá se enganar com alguém. Ainda nesta fase, haverá a chance de fantasiar as situações dos relacionamentos e da vida em geral. Logo, procure manter os pés no chão e direcionar a sua energia com mais clareza.