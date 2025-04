Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/03/2025

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros trará energias intensas e variadas para os signos do zodíaco. A posição dos planetas poderá gerar instabilidade emocional e introspecção em alguns, enquanto em outros despertará uma dose extra de coragem, influenciando áreas como relacionamentos, trabalho e vida social. Para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o universo reserva, confira as previsões do horóscopo do dia!

Áries

Os arianos sentirão uma sensação de renascimento nesta sexta-feira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Após alguns dias mais introspectivos, hoje terá a sensação de estar renascendo. Será um bom momento para pensar sobre o que deseja criar em sua vida. Tenderá a ser uma sexta-feira intensa e movimentada, mas ainda um pouco confusa. Portanto, procure ter clareza do que deseja para não desperdiçar energia.

Touro

Os taurinos deverão se recolher e cuidar do bem-estar espiritual (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Logo, deverá se recolher e cuidar das emoções e do bem-estar espiritual para ter mais clareza. Ao longo do dia, poderá sentir-se um pouco confusa(o). Por isso, evite tomar decisões importantes.

Gêmeos

O círculo social chamará a atenção dos geminianos nesta sexta-feira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Hoje, você se envolverá mais com os assuntos dos amigos. Com isso, tenderá a buscar o apoio deles e estar presente nos grupos dos quais faz parte. Será a hora de se aproximar das pessoas que estejam alinhadas com os seus ideais e se dedicar às ações comunitárias, colocando em prática tudo o que acredita.

Câncer

O foco dos canceriano será voltado para o setor profissional (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sexta-feira tenderá a ser movimentada no setor profissional e você se envolverá mais com os desejos para o futuro. Além disso, haverá a chance de boas oportunidades na carreira. Apesar disso, deverá tomar cuidado para não se deixar levar por fantasias, pois elas poderão prejudicá-lo. Por fim, cuide da energia e das emoções para ter mais clareza.

Leão

Os leoninos terão mais energia para sair da rotina e ir em busca dos sonhos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, hoje tenderá a ter mais energia e otimismo para sair da rotina e ir em busca dos sonhos e do que traz crescimento. A sexta-feira será importante para se dedicar a concretizar o que almeja. Contudo, poderá criar muitas expectativas, o que poderá causar frustrações.

Virgem

Os virginianos deverão acolher as dores profundas e tomar cuidado com a tendência ao pessimismo (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O dia poderá ser um pouco desafiador. Afinal, entrará em contato com as suas sombras. Será a hora de acolher as dores mais profundas, pois só assim conseguirá tomar consciência delas. Além disso, deverá atentar-se à tendência a se deixar levar pelo pessimismo.

Libra

Os librianos se envolverão bastante como setor afetivo nesta sexta-feira (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O libriano estará mais envolvido(a) com o setor afetivo, buscando equilíbrio e harmonia. O dia será intenso nos relacionamentos e, embora consiga compreender melhor o outro, poderá criar expectativas excessivas e idealizar a relação, o que poderá levar a frustrações.

Escorpião

A sexta-feira será propícia para os escorpianos nutrirem o amor-próprio e se conectarem com o brilho pessoal (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

As emoções estarão à flor da pele hoje, tornando o dia propício para nutrir o amor-próprio e se conectar com seu brilho pessoal. No entanto, poderão surgir situações que afetem seu ego. Apesar do desconforto, esses desafios ajudarão você a reconhecer atitudes egoístas que podem estar lhe prejudicando.

Sagitário

Os sagitarianos buscarão desacelerar e se recolher (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você dedicará bastante atenção aos acontecimentos da casa e às demandas familiares, buscando se recolher e desacelerar. No entanto, poderá se deparar com mal-entendidos no lar que exigirão sua atenção. Para não se sobrecarregar, procure estabelecer os limites necessários.

Capricórnio

A sexta-feira dos capricornianos será bem agitada no setor social (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A sexta-feira tenderá a ser mais movimentada. Afinal, buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas e se abrir para novas ideias. Porém, será possível que se depare com confusões nos relacionamentos e com situações que atrapalharão os seus planos.

Aquário

Nesta sexta-feira, o foco dos aquarianos será voltado para o setor financeiro (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você se dedicará aos cuidados financeiros, refletindo sobre como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. Será um dia importante para planejar os próximos passos em direção à estabilidade que almeja. No caso, procure ser mais realista, mas sem se deixar levar pelo pessimismo.

Peixes

A sexta-feira será favorável para os piscianos cuidarem da autoestima, do bem-estar e dos sonhos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O dia tenderá a ser intenso e importante para cuidar do bem-estar, da autoestima e dos próximos passos em direção ao que deseja conquistar. Todavia, haverá a possibilidade de se deparar com empecilhos e atrasos. Ademais, deverá atentar-se ao excesso de ilusões que cria, pois poderá desperdiçar energia.