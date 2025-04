Veja as previsões do Horóscopo Chinês para abril de 2025

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Abril traz a influência do Dragão, exemplo de aventura, inquietação, popularidade, mas também de egoísmo. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, a individualidade é um dos maiores ensinamentos desse signo. Isso porque, apesar de existir uma relação de interdependência entre os seres humanos, no final, a caminhada é solo.

“Algumas pessoas podem percorrer uma parte do trajeto com a gente, mas, em algum momento, a separação acontece. Respeitar esse processo é fundamental para a existência, porque só assim preservamos a nossa individualidade”, pontua a especialista.

Além disso, ela acrescenta que a exaltação dos nativos do Dragão pela própria individualidade é algo natural. “Assim como não existe um grão de areia igual ao outro, não existem seres humanos com a mesma impressão digital. Assim acontece com a unicidade de cada ser, de cada instante, de cada respiração”, finaliza.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em abril. Confira!

Rato

Uma visão mais ampla da vida ajudará os nativos do Rato a compreenderem melhor o período (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em abril, os nascidos no ano do Rato enfrentarão crises existenciais, o que os levará a buscar propósitos e significados para as ações presentes e futuras. Uma visão mais ampla da vida ajudará os nativos a compreenderem melhor este período de reavaliação.

Búfalo

Os nativos de Búfalo deverão evitar as distrações e focar no que precisam (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, os nativos do Búfalo serão cobrados a respeito de suas responsabilidades. Eles deverão focar aquilo que precisam, não deixando que as distrações façam parte da rotina. No final, serão bem recompensados.

Tigre

Os nativos do Tigre tenderão a enfrentar uma quebra de expectativas, mas que trará muitos benefícios para o período (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as frustrações com bens desnecessários.

No mês de abril, os nativos do Tigre tenderão a enfrentar uma quebra de expectativas. Serão mostradas as reais estruturas das relações, que deverão passar por reestruturações ou, até mesmo, rupturas. Por sua vez, o foco no real trará muitos benefícios para este período.

Coelho

Os nascidos no ano do Coelho poderão enfrentar transformações inesperadas (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele consegue fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em abril, os nativos poderão enfrentar transformações inesperadas, seja na rotina, no trabalho ou nos relacionamentos. Além disso, será possível que pessoas se afastem ou que a saúde precise de mais atenção. Focar as próprias necessidades ajudará neste momento.

Dragão

O período pedirá mais paciência aos nativos do Dragão (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais. No mês de abril, os nativos enfrentarão uma série de entraves na vida, o que poderá atrasar alguns objetivos. O momento será passageiro, mas pedirá paciência em meio às instabilidades.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente serão beneficiados em diversas áreas da vida (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele. Em abril, os nativos serão beneficiados em diversas áreas da vida. Terão boa saúde, disposição e habilidade. O momento poderá ser utilizado para alcançar facilmente as metas.

Cavalo

Os nativos do Cavalo terão facilidade para detectar as falhas passadas a fim de não as repetir no futuro (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Neste mês, os nativos terão facilidade para detectar as falhas passadas a fim de não as repetir no futuro. A reavaliação será necessária para reestruturar o que não está funcionando, abrindo espaço para que novos caminhos sejam traçados e trilhados.

Cabra

Após atrasos e transformações, os nascidos no ano da Cabra passarão por um período de alívio (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. Após tantos atrasos e transformações, os nativos passarão por um período de alívio. No caso, será importante cuidar da saúde para conseguirem se restabelecer das inúmeras cobranças que enfrentaram.

Macaco

Os nativos do Macaco terão mais facilidade para expressar os seus anseios para aqueles que os cercam (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste período, os nativos terão mais facilidade para expressar os seus anseios para aqueles que os cercam. Mesmo que existam divergências, essa atitude irá favorecer as trocas e a convivência em grupo.

Galo

Os nascidos no ano do Galo precisarão ter mais habilidade para se colocar no lugar do outro (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as próprias imperfeições e com as dos outros. Se não adquirir essas capacidades, sofrerá constantemente com as críticas. Em abril, os nativos poderão enfrentar conflitos relacionados ao poder, seja no trabalho ou nos relacionamentos. Eles precisarão ter mais habilidade para se colocar no lugar do outro e respeitar as suas posições.

Cão

Se bem usada, a autopreservação dos nativos do Cão trará bons frutos (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Nesta fase, os nativos serão convidados a mudar comportamentos que trazem malefícios. Além disso, deverão recusar a entrada ou afastar pessoas tóxicas de suas vidas. Se bem usada, a autopreservação trará bons frutos.

Javali

Os nascidos no ano do Javali precisarão desenvolver mais habilidade para gerir recursos (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. No mês de abril, os nativos poderão enfrentar desgastes financeiros e emocionais. Logo, eles precisarão desenvolver mais habilidade para gerir os recursos escassos do período.

Por Tery Kanakura

Consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.