Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 31/03/2025

Esta segunda-feira vai exigir mais flexibilidade e atenção às emoções. Entre mudanças inesperadas e novas possibilidades, haverá situações que impactarão a rotina e as relações, possivelmente trazendo desconforto, mas também abrindo espaço para crescimento. A seguir, confira as previsões e veja como se preparar para o dia!

Áries

Os nativos de Áries terão chance de mudar a forma como lidam com o dinheiro (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você estará mais envolvido(a) em cuidar dos assuntos da vida financeira e do que lhe traz segurança. Apesar disso, será um dia sujeito a imprevistos que poderão transformar seus planos. Nesse sentido, se abra às novas possibilidades que surgirão e aproveite para inovar na forma de gerar renda e lidar com seu dinheiro.

Touro

Os nativos de Touro poderão se dedicar a projetos pessoais (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Após alguns dias em que você passou por um movimento introspectivo, nesta segunda-feira terá a sensação de estar renascendo. Será dia de iniciar novos ciclos e dar andamento aos projetos pessoais. Apesar disso, surgirão reviravoltas capazes de mudar seus planos. Abra-se ao que surgir, mas evite agir com radicalismo.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos deverão cuidar do que habita seu interior (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você estará em um movimento introspectivo, com a tendência a se afetar pelo burburinho externo. Portanto, considere se recolher e cuidar do que habita seu interior. Poderá, ainda, se deparar com situações que aflorarão medos e fantasmas internos. Para se equilibrar, procure se dedicar às práticas espirituais.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão contar com o apoio dos amigos (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você seguirá envolvido(a) com as relações sociais. Haverá também a tendência a buscar o apoio dos amigos e de pessoas em sintonia com seus ideais, da mesma maneira que será mais solicitado(a) nestes ambientes. Apesar disso, surgirão desafios e reviravoltas que aflorarão medos e inseguranças. Assim, tenha cuidado para não agir com radicalismo.

Leão

Os nativos de Leão poderão colher os frutos dos esforços dedicados à carreira (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) em cuidar da vida profissional e do que deseja se tornar no futuro. Inclusive, será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira e que colha os frutos de seus esforços. Apesar disso, poderão surgir reviravoltas que mudarão os planos e provocarão bastante desconforto.

Virgem

Os nativos de Virgem desejarão sair da rotina e buscar caminhos que tragam expansão (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você se sentirá mais animado(a) para sair da rotina e ir em busca de novas aventuras. A vontade de crescer e se expandir se fará bem presente. Porém, será possível que se depare com reviravoltas e com situações que aflorarão medos e desconfortos. Assim, se dedique ao autoconhecimento para compreender suas dores e evite agir no calor das emoções.

Libra

Os nativos de Libra deverão realizar profundas limpezas emocionais, abrindo espaço para que novas oportunidades surjam (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você entrará mais em contato com suas sombras, demandando que acolha as dores. Também procure compreender os padrões nocivos que tem nutrido e se dedicar a abandoná-los, realizando profundas limpezas emocionais e abrindo espaço para que novas oportunidades surjam.

Escorpião

Os nativos de Escorpião entenderão melhor as necessidades da pessoa amada na relação (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você dedicará atenção à vida afetiva e se afetará mais pelo outro e pelos acontecimentos nessa área. Será possível que consiga compreender melhor as necessidades de cada um, buscando equilíbrio na relação. Procure acolher o outro, mas buscar também o apoio de que precisa.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão formas de cuidar melhor da rotina e do bem-estar (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você estará mais envolvido(a) em cuidar da rotina, buscando organizá-la de maneira que se sinta nutrido(a) por ela. Será dia de dar atenção à saúde e ao bem-estar. Além disso, poderá perceber como as emoções interferem em sua produtividade. Portanto, cuide melhor delas e organize seu cotidiano de maneira que tenha tempo para si.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se dedicarão a nutrir a autoestima e o amor-próprio (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Após alguns dias em que você dedicou atenção aos cuidados da casa e da família, nesta segunda-feira buscará cuidar de si, nutrir a autoestima e o amor-próprio. Será um dia intenso e emocionante, contudo poderão surgir reviravoltas que afetarão seu ego e o(a) farão olhar de maneira mais coletiva para as situações.

Aquário

Os nativos de Aquário buscarão cuidar das emoções nesta segunda-feira (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você buscará cuidar das emoções, da sua casa e dos acontecimentos com os familiares. Será possível que se recolha mais no canto e desacelere. Porém, irá se deparar com imprevistos que deixarão o clima tenso em casa. Logo, tenha cautela com a tendência a agir de maneira precipitada.

Peixes

Os nativos de Peixes desejarão mais movimento na vida social (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer canto fora de casa chamará sua atenção. O desejo de sair da rotina estará bem presente, assim como o de conhecer pessoas e lugares e de nutrir a mente com novas informações. No entanto, poderão surgir imprevistos que provocarão tensão e ansiedade.