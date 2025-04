Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/04/2025

Esta terça-feira trará surpresas, desafios e chances de transformar o que não anda mais fazendo sentido. Situações inesperadas aparecerão na rotina, exigindo presença, escuta e cuidado com as reações. Será importante agir com calma, manter a mente aberta e evitar decisões impulsivas. A seguir, confira as previsões completas do horóscopo para o seu signo e se prepare para o dia!

Áries

Os nativos de Áries buscarão movimento e novidades no convívio social (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social, sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Por outro lado, será um dia agitado, sujeito a mudanças repentinas que poderão deixar a mente tensa. Logo, procure estabelecer prioridades e evite agir no impulso para não se comprometer com mais do que consegue cumprir.

Touro

Os nativos de Touro sentirão mais coragem para fazer mudanças importantes (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Este será um dia agitado, em que você terá energia e coragem para promover mudanças em sua vida. O que estiver ultrapassado poderá incomodá-lo(a) mais, despertando a necessidade de transformação. No entanto, tenha cautela com a tendência a agir por impulso e com possíveis imprevistos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos iniciarão novos projetos com mais disposição e energia (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve em um movimento introspectivo e buscando desacelerar, nesta terça-feira terá mais energia para iniciar novos projetos em sua vida, cuidar do bem-estar e da autoestima e realizar mudanças. No entanto, poderá se deparar com imprevistos que possivelmente o(a) deixarão tenso(a).

Câncer

Os nativos de Câncer deverão voltar a atenção para dentro e cuidar das emoções (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Portanto, procure se recolher e cuidar do que habita seu interior. Além disso, poderá enfrentar imprevistos e um forte desejo de transformação. No entanto, evite agir de maneira precipitada.

Leão

Os nativos de Leão se conectarão com amigos e poderão se dedicar a seus propósitos (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com os acontecimentos em sua vida social e se conectará mais com os amigos. Também tenderá a buscar o contato de pessoas em sintonia com seus ideais. Procure se dedicar aos seus propósitos e ao que deseja para o futuro. Por outro lado, poderá se deparar com imprevistos capazes de gerar tensão.

Virgem

Os nativos de Virgem focarão a carreira e terão chance de colher bons resultados (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você estará mais focado(a) na sua carreira e no futuro que deseja construir. Poderá, inclusive, colher os frutos do seu esforço. No entanto, imprevistos poderão surgir, trazendo mudanças inesperadas. Mantenha-se aberto(a) a elas, mas evite agir por impulso.

Libra

Os nativos de Libra terão energia para buscar experiências que trarão crescimento (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Após maior contato com suas sombras, nesta terça-feira você se sentirá com mais energia para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e se dedicar ao que trará crescimento. Será um dia movimentado e sujeito a imprevistos que poderão trazer boas mudanças — contudo, tenha cuidado com possíveis exageros e precipitações.

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão acolher seus sentimentos e buscar libertações emocionais (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Você irá se deparar com situações que provocarão desconforto e o(a) levarão a entrar em contato com as próprias sombras. Procure, portanto, acolher o lado obscuro da sua alma, pois só assim conseguirá compreender os padrões de comportamento nocivos nutridos e se dedicar a abandoná-los. Considere, nesse sentido, fazer profundas limpezas emocionais para se libertar do que não serve mais.

Sagitário

Os nativos de Sagitário prestarão mais atenção aos relacionamentos (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você dedicará atenção aos seus relacionamentos e se afetará mais pelo outro, da mesma maneira que suas oscilações emocionais poderão interferir no bem-estar da relação. Será um dia movimentado e sujeito a imprevistos capazes de gerar conflitos e rompimentos precipitados. Portanto, acalme os ânimos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se conectarão com o que traz alegria (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa e dedicará atenção ao que lhe traz alegria, nutre sua alma e o(a) conecta com a própria essência. Apesar disso, também será um dia sujeito a imprevistos capazes de afetar seu ego e fazê-lo(a) sair de um olhar individual para atitudes mais coletivas.

Aquário

Os nativos de Aquário dedicarão atenção às relações familiares e ao lar (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Você se dedicará mais aos assuntos do lar e da família. Por sua vez, o dia será intenso e movimentado, sujeito a imprevistos que poderão deixar o clima em casa tenso. Procure, então, realizar mudanças necessárias — desde que seja com consciência e sem precipitações.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão desacelerar e assimilar informações colhidas nos últimos dias (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Após ter desejado mais movimento na vida social, nesta terça-feira buscará desacelerar e assimilar as informações colhidas recentemente. Será dia de estar em casa e com a sua família — no entanto, haverá possíveis situações capazes de gerar desentendimentos.