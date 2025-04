Aprenda rituais para aproveitar o portal energético 4/4

Quando o assunto é espiritualidade, o número 4 vai além da matemática — representa equilíbrio, organização e a concretização de ideias. Ele está ligado aos quatro elementos da natureza — terra, ar, fogo e água — e aos quatro pontos cardeais, simbolizando a conexão entre diferentes forças do universo.

Com a abertura do portal energético nesta sexta-feira (04/04), sua influência se intensifica, criando uma chance especial para fortalecer bases e impulsionar mudanças importantes na vida. Veja a seguir!

Significado do número 4 na numerologia

Na numerologia, o número 4 está relacionado com trabalho, ordem, responsabilidade, estabilidade e segurança. Ele representa a organização e a busca por estabilidade e segurança. “O portal energético do dia 4 de abril carrega, conforme a numerologia, o número 8 [somando a data]. Esse número está ligado à Nossa Senhora Aparecida e, também, à abundância, ao lado financeiro, material, à realização e ao equilíbrio”, explica a sensitiva e vidente Izadora Morais.

Trata-se de um que merece atenção em alguns pontos. “O portal pede o alinhamento energético e ação com os nossos projetos, com as coisas que a gente gosta de fazer, e tomada de decisões que estejam alinhadas com os objetivos a serem conquistados”, acrescenta.

No entanto, o portal ainda questiona sobre o cuidado com a saúde, a alimentação, as obrigações familiares e profissionais, motivando praticidade, sinceridade e planejamento.

O poder do amor e da energia da água no portal 4/4

A energia do portal de 4 de abril não se limita apenas ao campo material e financeiro. Segundo a espiritualidade, este também é um momento propício para o amor. “Neste mês, quem está sozinho, provavelmente, vai encontrar um amor, vai se apaixonar, vai vibrar na energia do amor, que estará muito intensa”, diz a especialista.

Ainda segundo Izadora Morais, a conexão com a energia da água estará forte neste período. “E, também, pode redirecionar essa energia para a água, porque tudo tem um significado, tudo tem propósito. Como o portal vibra na energia da água, de Oxum, que era uma sereia em tempos antigos, indico muito que use a água para fazer seus pedidos. Pode ser na beira da praia, na cachoeira e nos rios. Neste dia, a espiritualidade vai estar muito mais em ação na água do que nos outros dias”, afirma.

A visualização e a gratidão são ferramentas poderosas para alinhar a mente com a vibração do portal 4/4 (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Rituais para o portal 4/4

Os portais energéticos são os momentos do ano nos quais datas iguais intensificam as vibrações que um número emite. Para aproveitar esse dia especial, Izadora Morais compartilha alguns rituais. Confira!

Meditação com foco na concretização de sonhos

Além de se conectar com as energias do portal de 4 de abril, a forma como direcionamos nossos pensamentos e sentimentos faz toda a diferença. A visualização e a gratidão são ferramentas poderosas para alinhar a mente com essa vibração especial.

“Neste dia, é bom visualizar os seus desejos já realizados porque, além de sentir atração [pelo que quer conquistar], a lei da atração só funciona se você sentir gratidão, como se tudo já estivesse acontecendo. Isso ajuda também a sintonizar a mente com a vibração do portal”, pontua Izadora Morais.

Banho energético para fortalecer a conexão com Nossa Senhora de Aparecida/Oxum

Para aqueles que desejam se conectar com a energia de Nossa Senhora Aparecida e de Oxum durante o portal de 4 de abril, os banhos energéticos são uma ótima opção. Essas práticas ajudam a alinhar a vibração com a prosperidade, a abundância e o amor, potencializando os pedidos feitos nesse dia especial.

“Como o número 8 está relacionado à Nossa Senhora Aparecida, tem um banho para quem quer se sentir sintonizado com ela. Em outras religiões, a santa também simboliza Oxum, que rege a prosperidade, o ouro, a abundância e o amor. Sua cor é amarela e dourada”, explica.

O banho energético é bastante simples: “Para o banho, é preciso oito pétalas de rosas, que podem ser brancas ou amarelas; camomila; louro; erva-doce e oito pitadas de mel. Ferva os ingredientes, que devem ser macerados, com dois litros de água. Toma esse banho do pescoço para baixo, após fazer o banho higiênico, fazendo seus pedidos”, finaliza a sensitiva Izadora Morais.

Por Beatriz Pinheiro