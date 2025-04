Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2024

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros promete trazer energias intensas, afetando cada signo de forma diferente. Enquanto alguns nativos poderão se deparar com emoções fortes, conflitos internos e desafios nas relações, outros terão mais oportunidades e disposição para agir. A seguir, confira as previsões do horóscopo e se prepare para lidar com os acontecimentos!

Áries

A sexta-feira dos arianos será voltada para o lar e para a família (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você se envolverá com os acontecimentos da casa e da família. Tenderá a ser um dia movimentado. Os ânimos poderão estar mais exaltados, o que levará a conflitos e disputas de poder desnecessárias. Para evitar tudo isso, procure se atentar e controlar os impulsos.

Touro

Os taurinos buscarão sair da rotina e estarão com a mente aberta para novas informações (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você buscará mais movimento no setor social, saindo da rotina e conhecendo novos lugares e pessoas. Além disso, a mente estará agitada e aberta a novas informações. Todavia, poderá se confundir e se enganar. Portanto, procure direcionar melhor o seu foco e evite realizar negociações.

Gêmeos

O foco dos geminianos estará nos cuidados financeiros (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você dedicará atenção ao setor financeiro, cuidando dos recursos materiais. O desejo de conforto, segurança e crescimento nessa área estará bem presente. Porém, poderão surgir confusões com mais facilidade, o que a(o) fará perder dinheiro. Logo, atente-se a isso.

Câncer

O dia será favorável para os cancerianos cuidarem da autoestima e se dedicarem aos projetos pessoais (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Após alguns dias introspectivos, você tenderá a sentir como se estivesse renascendo. Poderá cuidar da autoestima, do bem-estar e dar andamento aos projetos pessoais. No entanto, haverá propensão a mal-entendidos. Para ter mais clareza, procure cuidar melhor da energia.

Leão

Os leoninos deverão acolher as emoções e cuidar do bem-estar espiritual (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você estará mais suscetível a se afetar por influências externas. Logo, deverá se recolher e cuidar do bem-estar espiritual. Ainda, poderá se confundir e se dispersar. Para se equilibrar, busque acolher as emoções e evite tomar decisões importantes.

Virgem

A tendência será que os virginianos sejam afetados positivamente pelo setor social (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção ao setor social, afetando-se pelos assuntos dos amigos e dos grupos dos quais faz parte. Logo, deverá nutrir essas relações e se dedicar aos seus ideais. O dia também será propício para se empenhar em causas sociais, auxiliando na tarefa de tornar o mundo um lugar melhor.

Libra

Nesta sexta-feira, o setor profissional será o foco dos librianos (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você se envolverá mais com os assuntos profissionais, buscando colher os frutos dos seus esforços. Também poderá se aproximar de pessoas que abrirão portas em sua carreira. Entretanto, as oscilações emocionais tenderão a interferir no trabalho. Logo, atente-se a isso e acolha as emoções.

Escorpião

O dia dos escorpianos será recheado de animação e favorável para os estudos (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você terá mais animação e otimismo para ir em busca dos sonhos, viver novas aventuras e sair da rotina. O dia será favorável para se dedicar ao que lhe traz sensação de crescimento e aos estudos voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Sagitário

Os sagitarianos deverão acolher os medos e dores, bem como realizar limpezas emocionais profundas (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você entrará em contato com as suas sombras. Portanto, será um dia desafiador, em que deverá acolher os medos e dores para ter mais clareza. Além disso, procure realizar limpezas emocionais profundas, abandonando padrões nocivos e abrindo espaço para o novo.

Capricórnio

Os capricornianos se afetarão mais pelos outros e tenderão a buscar equilíbrio no amor (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com o setor afetivo. Com isso, tenderá a se afetar mais pelo outro, da mesma maneira que as suas oscilações emocionais poderão interferir na relação. Embora busque equilíbrio no amor, as diferentes necessidades de cada um poderão representar desafios.

Aquário

O dia dos aquarianos será voltado para a organização da rotina (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar bastante atenção aos acontecimentos da rotina, buscando organizar os afazeres de forma que se sinta nutrida(o) por eles. Também poderá se deparar com o desejo de realizar mudanças que tornem o cotidiano mais funcional. Contudo, tenha cautela com o excesso de tarefas, pois poderão afetar a sua saúde.

Peixes

Os piscianos poderão se apaixonar com mais facilidade nesta sexta-feira (Imagem: WinWinFolly | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa, com as emoções à flor da pele. Desse modo, poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por algo novo. Apesar disso, atente-se à tendência a agir no calor do momento. Afinal, essa atitude possivelmente facilitará os conflitos.