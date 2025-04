Os cristais são conhecidos por serem catalisadores de energias, ou seja, ajudam a fortalecer, atrair ou desenvolver vibrações positivas. Utilizados como acessórios ou itens de decoração, eles auxiliam no equilíbrio e desbloqueio de energias que trazem clareza aos pensamentos e sentimentos, como o amor.

Para Katrina Devilla, espiritualista da plataforma iQuilíbrio, as pedras, além de lindas, possuem propriedades energéticas que se manifestam em três planos: físico, mental e emocional. Assim, a energia dos cristais, que pode ser transferida para os chakras, curar doenças e dores, também pode ser usada para atrair coisas.

“Os cristais que promovem a energia do amor funcionam como ferramentas mágicas e espirituais nesse caminho. Manifestar o nível de amor em sua vida não é apenas cair de ponta-cabeça com a sua ‘alma gêmea’, é cultivar uma conexão com você mesmo e estar aberto para receber tudo o que o universo deseja enviar”, pontua a espiritualista.

A seguir, Katrina Devilla lista 5 cristais para atrair amor e relacionamentos duradouros em 2025. Veja!

1. Ametista

A ametista ajuda a acalmar a mente e aliviar tensões (Imagem: Vunishka | Shutterstock)

A ametista tem tons majestosos e suaves de violeta, que a torna uma pedra poderosa para nutrir a autoestima. Katrina Devilla acrescenta que o cristal é uma grande joia para se manter de pé sempre que a confiança é abalada. Além de atrair o amor, traz boa sorte e protege a estabilidade emocional dos casais.

2. Topázio rosa

O topázio é o padrão-ouro das pedras de manifestação. Mais raro do que o quartzo rosa comum, ele invoca um nível de sofisticação e opulência, como as qualidades que se procura em um encontro. Acredita-se que a pedra tem conexões lunares, com a cor e o poder aumentando e diminuindo em união com o ciclo da Lua. Como diferentes ciclos lunares, cada cor de topázio pode favorecer diferentes energias e propósitos.

Falando exclusivamente do topázio rosa, ele pode ajudar a achar o verdadeiro negócio. Também é mais útil para encontrar o amor que não será passageiro ou desaparecerá com a mudança das estações. Basicamente, será a sua “pedra grande”. É aquela em que você investe quando está pronto para levar o amor a sério e parar de investir em todas as pessoas negativas que tem atraído.

3. Aventurina verde

Aventurina verde é a pedra do sucesso e da riqueza (Imagem: lantapix | Shutterstock)

Seu nome vem do termo italiano “a ventura”, que significa “por acaso”. Embora muitos associem o rosa ao amor, o verde é, na verdade, a representação mais precisa do chakra do coração. Também classificada como uma pedra de sucesso e riqueza, a energia da aventurina é usada para aproveitar o sucesso em várias áreas da vida.

Esse cristal convida a paixão para a vida daqueles com anos de relacionamento e permite que o amor continue. “Pense na aventurina como uma pedra para seu relacionamento pós-faculdade; ela serve para resistir aos altos e baixos do seu relacionamento de longo prazo”, diz a espiritualista.

4. Rubi

Considerada como uma das pedras mais nobres e raras, possui uma infinidade de propriedades; entre elas, a solução de problemas amorosos. Os rubis proporcionam uma sensação de poder e confiança a quem os usa. Ao contrário do quartzo rosa ou da aventurina verde, esta pedra não ativa o chakra cardíaco, mas o chakra raiz – o primeiro chakra, localizado na base da espinha.

A espiritualista explica que, ao ativar o chakra básico, ele inicia os prazeres sensuais. “Digamos apenas que você se sente melhor quando está adornado com rubis, e a energia sexual e a confiança que está transmitindo não passam despercebidas”, pontua Katrina Devilla. Esta é a melhor pedra para atrair aquela noite quente que se transforma em um relacionamento de longo prazo, já que também é considerada uma pedra de casamento em algumas culturas.

5. Quartzo rosa

O quartzo rosa ajuda a atrair o amor incondicional (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)

Carregando a energia feminina de compaixão e paz, o quartzo rosa é o mais popular e dominante da família do quartzo. “Uma pedra gentil e nutridora, esta é a que você deseja se está procurando o amor incondicional em vários aspectos de sua vida. Se você a usar perto do coração, como em um colar, ela ativa o chakra do coração e promove o amor-próprio, que irradia e ajuda a atrair o amor exterior”, explica Katrina Devilla.

Como usar as pedras para atrair amor

Conforme explica Katrina Devilla, além de posicionar a pedra no quarto, também é interessante carregá-la com você, por exemplo, usando o cristal como joia em uma corrente. Também é possível levar na bolsa ou no bolso. “Leve-a separada ou enrole algum tecido natural; sobretudo, se for um cristal com ponta, que pode quebrar caso se choque com outros objetos”, conclui a espiritualista.

Por Luana Farias