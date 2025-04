Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2025

Neste sábado, situações inesperadas poderão surgir, despertando sentimentos profundos e exigindo mais equilíbrio nas decisões. Haverá, também, espaço para expansão, contanto que cada nativo faça a sua parte. Abaixo, confira as previsões do horóscopo para seu signo e saiba o que os astros reservam para o seu dia!

Áries

Neste sábado, os arianos buscarão nutrir o amor-próprio e a autoestima (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Após alguns dias em que você se envolveu com os assuntos da sua família, neste sábado buscará nutrir o amor-próprio e a autoestima. No entanto, será possível que se depare com situações que aflorarão medos e desconfortos, afetando seu ego e levando-o(a) a agir de maneira radical.

Touro

A tendência será que os taurinos busquem se recolher e assimilar o que viveram (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Neste sábado, após alguns dias movimentados, você tenderá a desacelerar e a se recolher no seu canto, procurando assimilar as informações vividas. Apesar disso, os ânimos estarão mais exaltados em casa, especialmente devido a situações que mexerão com feridas do passado. Isso, por sua vez, poderá gerar conflitos.

Gêmeos

Os geminianos buscarão mais movimento o setor social (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer atividade fora de casa ou da rotina chamará sua atenção. Além disso, o desejo de nutrir a mente com novas ideias estará bem presente neste dia. No entanto, será necessário se atentar ao excesso de pensamentos nocivos que tem cultivado e que geram ansiedade.

Câncer

Os cancerianos terão mais disposição para cuidar dos projetos pessoais e da autoestima (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você terá mais disposição para avançar nos projetos pessoais, cuidar do bem-estar e da autoestima e iniciar novos ciclos. No entanto, poderá agir por impulso e enfrentar situações que despertarão medos e dores profundas, levando a atitudes radicais. Por isso, mantenha a atenção.

Leão

Os leoninos deverão cuidar da energia e se dedicar às práticas espirituais (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você estará sensível energética e emocionalmente. Portanto, considere se dedicar às práticas espirituais, buscando compreender melhor seus fantasmas internos e cuidar da energia. Neste sábado, será possível, ainda, que se depare com situações que aflorarão medos. Assim, tenha atenção para não agir de maneira radical diante dos desconfortos.

Virgem

Os virginianos se dedicarão aos amigos e às causas sociais neste sábado (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Neste sábado, você dedicará mais atenção à vida social, buscando o contato dos amigos e nutrir essas relações. Será possível, ainda, que o desejo de auxiliar o próximo e se envolver em causas sociais esteja presente. No entanto, poderá se deparar com situações inusitadas que aflorarão medos profundos. Nesse cenário, acolha as emoções e evite agir por impulso.

Libra

O foco dos librianos estará voltado para o setor profissional neste sábado (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Seu foco estará em cuidar do campo profissional e do que deseja se tornar no futuro. Neste sábado, inclusive, possivelmente se sentirá com mais energia e coragem para batalhar pelos seus ideais. Será um dia movimentado nessa área, em que poderá colher os frutos dos próprios esforços. Tenha cautela, porém, com a tendência a agir por impulso e a entrar em conflitos.

Escorpião

O sábado dos escorpianos será voltado para a realização dos sonhos e das metas (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à realização dos seus sonhos e ao que deseja se tornar no futuro. Será um bom dia para direcionar a energia de maneira que alcance o que almeja. O campo profissional, por sua vez, estará bastante movimentado, inclusive com possíveis conflitos. Logo, atente-se à tendência a agir com arrogância para evitar desentendimentos.

Sagitário

Os sagitarianos deverão acolher os desconfortos e se desapegar do que traz sofrimento (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você irá se deparar com situações que aflorarão seus medos. No entanto, também terá mais coragem para enfrentar as próprias dores. Será dia de desapegar do que traz sofrimento, abrindo espaço para o novo em sua vida e para poder crescer. Nesse cenário, acolha os desconfortos para aliviar as tensões.

Capricórnio

Os capricornianos tentarão encontrar o equilíbrio na relação amorosa (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você se envolverá com os acontecimentos da vida afetiva, dedicando mais atenção às necessidades do outro e ao que traz equilíbrio para a relação. Apesar disso, será possível que se depare com situações que desencadearão o medo do abandono e da rejeição, levando-o(a) a agir de maneira radical.

Aquário

O sábado dos aquarianos será voltado para o campo afetivo (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos acontecimentos da vida afetiva, com o intuito de encontrar equilíbrio nas relações. Contudo, haverá certa tendência a se afetar mais pelo outro. E, apesar da sua busca por harmonia, neste dia, que será sujeito a reviravoltas, poderá se deparar com situações que aflorarão inseguranças profundas, gerando bastante desconforto.

Peixes

O sábado dos piscianos será agitado e focado nas tarefas da rotina (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Seu foco, neste sábado, estará em cuidar da rotina, organizando os afazeres de modo a se sentir nutrido(a) por eles. Porém, será um dia bastante agitado, em que o excesso de compromissos e algumas situações inusitadas e desconfortáveis poderão surgir. Nesse sentido, tenha cuidado para evitar que isso afete a saúde e a produtividade.