Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2025

O domingo chegará com uma energia intensa, que mexerá com emoções profundas e despertará reflexões sobre atitudes e escolhas. Alguns nativos se sentirão mais leves, enquanto outros precisarão ter jogo de cintura para encarar desafios. Abaixo, veja no horóscopo como o céu vai influenciar o seu signo neste dia!​

Áries

Os nativos de Áries se dedicarão àquilo que traz alegria (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você dedicará atenção ao que lhe traz alegria, sentindo tudo de maneira mais intensa. Apesar disso, irá se deparar com situações que afetarão o seu ego e aflorarão medos e desconfortos. Logo, procure acolher as emoções e tenha cuidado com a tendência a agir por impulso.

Touro

Os nativos de Touro focarão em assuntos relacionados à casa e à família (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Seu foco estará nos assuntos da casa e da família. Você possivelmente se afetará mais pelos acontecimentos nessa área e buscará, também, se sentir nutrido(a) no lar e perto dos entes queridos. Contudo, será possível que os ânimos fiquem exaltados e se depare com situações que aflorarão medos e traumas.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos desejarão conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas, além de estimular a mente com diferentes informações. Será um dia movimentado, com muitos compromissos sociais que, possivelmente, farão com que se sinta energizado(a). No entanto, atente-se também a como alimenta seus pensamentos, evitando se deixar levar por ideias nocivas.

Câncer

Os nativos de Câncer terão mais coragem para batalhar pela independência financeira (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você se envolverá com a vida financeira, buscando cuidar de como lida com seu dinheiro e recursos. A tendência, neste domingo, será de que tenha mais energia e coragem para batalhar por sua independência e estabilidade financeira. No entanto, também gastará por impulso e irá se deparar com reviravoltas capazes de gerar insegurança.

Leão

Os nativos de Leão terão mais disposição para dar andamento a projetos pessoais (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Após um período mais introspectivo, neste domingo você se sentirá disposto(a) a cuidar do bem-estar e da autoestima, bem como a dar andamento aos projetos pessoais. No entanto, poderá enfrentar situações inesperadas que despertarão inseguranças.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão acolher as emoções para lidar com fantasmas internos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você se afetará mais por energias externas. Com isso, irá se recolher no seu canto. Poderá, ainda, se deparar com situações que o(a) conectarão com seus fantasmas internos, o que causará bastante desconforto. Nesse sentido, procure acolher as emoções para lidar melhor com essa fase.

Libra

Os nativos de Libra buscarão a presença dos amigos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Neste domingo, você se envolverá mais com a vida social e buscará a presença dos amigos, bem como estar perto de quem compartilha dos seus ideais. No entanto, será possível que surjam conflitos capazes de gerar bastante desconforto e levar a atitudes um tanto radicais. Nesse contexto, procure acalmar os ânimos e evitar agir por impulso.

Escorpião

Os nativos de Escorpião se impactarão pelos acontecimentos na área profissional (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a vida profissional e poderá se impactar pelos acontecimentos nessa área. Também será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira. Além disso, neste domingo, marcado por movimento e intensidade, poderão ocorrer reviravoltas que gerarão insegurança, mas que também criarão espaço para novas possibilidades.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão novas aventuras e sair da rotina (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, neste domingo você se sentirá com mais ânimo para nutrir seus sonhos, ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Também buscará crescimento interior. Contudo, ainda irá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos. Nesse contexto, tenha cuidado para não agir com radicalismo.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão realizar limpezas emocionais para abandonar padrões nocivos de comportamento (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Este será um dia desafiador, pois você entrará em contato com as próprias sombras e os medos mais profundos. Logo, será preciso acolher o lado obscuro da sua alma, tomar consciência de padrões nocivos que tem nutrido, se dedicar a abandoná-los e realizar limpezas emocionais.

Aquário

Os nativos de Aquário buscarão equilíbrio nas relações (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Neste domingo, você se envolverá bastante com os acontecimentos em seus relacionamentos, buscando equilíbrio nas relações. Porém, se afetará mais pelo outro e irá se deparar com situações que aflorarão desconfortos, gerando o medo do abandono e da rejeição.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais conectados consigo mesmos e buscarão fortalecer a energia emocional (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos afazeres da própria rotina, buscando organizá-los melhor. Apesar disso, será possível, neste domingo, que se depare com situações inusitadas que aflorarão medos e desconfortos, afetando a saúde e a produtividade. Nesse cenário, procure acolher as emoções e abandonar comportamentos nocivos.