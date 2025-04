Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de abril de 2025

O Sol em Áries fará aspecto positivo com Júpiter, mas tenso com Marte. Esses movimentos indicam bastante energia e coragem para batalhar pelo que deseja. No entanto, também sugerem tendência a ações precipitadas, o que poderá levar a conflitos.

Mercúrio voltará ao movimento direto no dia 07 de abril e seguirá em conjunção com Vênus, Saturno e Netuno. Assim, os desafios e os mal-entendidos tenderão a amenizar, mas ainda poderão ocorrer. Por outro lado, Vênus seguirá em movimento retrógrado, indicando obstáculos nas relações. Portanto, será necessário ter mais cuidado com a propensão a se deixar levar por fantasias.

Marte em Câncer fará bom aspecto com Urano, Saturno, Netuno, Vênus e Mercúrio, mas tenso com Plutão e o Astro-Rei. Tais movimentações pedirão mais atenção, pois as atitudes intensas e precipitadas tenderão a estar presentes.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Você terá mais disposição para batalhar por seus sonhos e cuidar melhor da autoestima e da aparência. Ademais, o brilho pessoal estará em alta. Apesar disso, deverá direcionar melhor a energia para evitar iniciar muitas coisas e se sobrecarregar. Tenha cautela, também, com a propensão a agir de maneira precipitada e arrogante, pois isso poderá levar a conflitos.

No campo afetivo, a tendência será que se apaixone com facilidade. Contudo, haverá a chance de se deparar com situações que afetarão o ego e desencadearão conflitos. Para não se enganar, procure acolher as emoções e evite agir no calor do momento.

Touro

Você seguirá em uma fase introspectiva. Para conseguir ter mais clareza, procure voltar a atenção para o lado interno e cuidar da energia. Ademais, este tenderá a ser um período confuso e sujeito a mal-entendidos, o que poderá desencadear conflitos. Para não se prejudicar, controle os impulsos e evite tirar conclusões precipitadas.

No campo afetivo, a semana será de confusões e encerramentos. No caso, deverá perceber e encerrar os ciclos nocivos. No ambiente familiar, possivelmente irão surgir situações que aflorarão medos e desconfortos. Portanto, acolha as emoções e fuja de atritos.

Gêmeos

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de se interiorizar e assimilar as informações vividas nos últimos meses. Também tenderá a ser um período de encerramentos, em que poderá se confundir. Logo, cuide melhor das emoções e evite tomar decisões precipitadas, pois não terá muita clareza.

Por outro lado, o campo social seguirá movimentado. Você buscará mais a companhia dos amigos, com a sua presença sendo mais solicitada por eles. Além disso, haverá a chance de que os desafios na comunicação amenizem. Entretanto, tenha cautela com a propensão a se deixar levar por ilusões.

Câncer

Você viverá uma nova fase, em que se dedicará mais à vida social. Com isso, tenderá a reconhecer melhor o potencial do outro, descentralizar a atenção e compreender a importância de cada um no âmbito coletivo. Ademais, sua presença poderá ser bastante solicitada pelos amigos e grupos dos quais faz parte. Como resultado, se sentirá muito feliz ao estar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus.

No ambiente profissional, será possível que tudo volte a caminhar com agilidade, especialmente se estiver conseguindo se empenhar. No entanto, haverá a chance de mal-entendidos nas relações de trabalho, o que irá prejudicá-lo(a).

Leão

Você deverá se dedicar ao que deseja se tornar no futuro e iluminar o topo das suas ambições. Também poderá receber mais reconhecimento por sua dedicação ao trabalho. Tenderá a ser uma semana de crescimento e de boas oportunidades no caminho. Logo, atente-se para aproveitá-las com responsabilidade.

Por outro lado, a propensão será que se depare com situações que aflorarão medos e desconfortos, o que possivelmente desencadeará atitudes radicais e precipitadas. Para ter mais clareza e direcionar melhor a sua energia, procure acalmar os ânimos e acolher os incômodos.

Virgem

A semana tenderá a ser um tanto desafiadora. Isso porque você entrará em contato com as suas sombras e medos. Para poder ter mais clareza dos padrões nocivos, procure acolher os desconfortos e iluminar o que habita as profundezas do inconsciente.

Ainda nesta fase, poderá ter mais disposição e otimismo para se dedicar ao autoconhecimento e se libertar do que não lhe serve mais. No campo afetivo, o período contará com alguns desafios. Afinal, a propensão será que surjam mal-entendidos e desencontros, gerando inseguranças. Portanto, tente gerenciar melhor as expectativas.

Libra

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos, buscando harmonia. Além disso, tenderá a compreender melhor as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Poderá viver momentos felizes ao lado da pessoa amada e buscar mais crescimento na relação.

Porém, haverá a possibilidade de excesso de expectativas, o que levará a desentendimentos. Para não se deixar levar pelas fantasias, procure gerenciar as emoções e cuidar da energia. No setor das amizades, possivelmente irá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, gerando conflitos.

Escorpião

Você se envolverá mais com as atividades da rotina. Tenderá a ser um período movimentado, com muitos afazeres. Além disso, poderão surgir oportunidades que lhe trarão crescimento. Portanto, aproveite este momento para organizar o cotidiano de maneira satisfatória e alinhada com as suas necessidades pessoais.

Todavia, atente-se às negociações e à comunicação, pois haverá a chance de mal-entendidos, afetando a saúde e a produtividade. No campo afetivo, tome cuidado com o excesso de expectativas. Afinal, isso possivelmente levará à frustração.

Sagitário

Você tenderá a viver momentos mais agradáveis e felizes. Afinal, o desejo de se divertir e se dedicar ao que o(a) conecta com a sua essência e aumenta o brilho pessoal estará em alta. Os dias também serão favoráveis para investir em hobbies.

Ademais, haverá propensão a se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto. Contudo, irá se deparar com situações que afetarão o seu ego. Além disso, atente-se ao possível excesso de expectativas, pois isso poderá gerar frustrações. Por fim, existirá a chance de desavenças nas relações familiares.

Capricórnio

Nesta semana, você se envolverá mais com os assuntos da casa e da família. Tenderá a ser uma fase movimentada e sujeita a muitos afazeres e responsabilidades, o que poderá deixar o clima tenso e desencadear conflitos. Para evitar que os impulsos emocionais levem a reações intensas, procure acalmar os ânimos, acolher as emoções e estabelecer prioridades.

No campo social, possivelmente as desavenças diminuirão. Apesar disso, deverá se atentar às expectativas e às negociações. Isso porque a propensão será que se deixe levar por ilusões, o que o(a) prejudicará e drenará a sua energia.

Aquário

Você buscará mais movimento na vida social. Com isso, qualquer lugar fora de casa e atividades que saiam da rotina chamarão a sua atenção. Tenderá a ser uma semana com muitos compromissos. Além disso, o desejo de conhecer pessoas e locais, ampliar a rede de contatos e abrir a mente para novas ideias estará em alta. No caso, apenas procure gerenciar melhor a sua atenção para evitar se comprometer com mais do que conseguirá cumprir.

No campo financeiro, deverá se atentar às negociações e a como lida com o dinheiro, evitando se deixar levar por fantasias. Afinal, elas poderão gerar prejuízos e mal-entendidos.

Peixes

Você se envolverá em cuidar de como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais, buscando aumentar a renda e encontrar mais conforto e estabilidade. Tenderá a ser uma semana movimentada e com novas oportunidades.

Entretanto, deverá organizar melhor a sua energia para evitar se levar pelos impulsos. Afinal, eles poderão ocasionar gastos precipitados. No campo afetivo, será um momento sujeito a mal-entendidos e desilusões. Portanto, gerencie as expectativas. Por fim, tome cuidado com os impulsos, pois eles possivelmente prejudicarão a sua saúde.