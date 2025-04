Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2025

Neste sábado, as movimentações do céu influenciarão diferentes áreas da vida e trarão mudanças no ritmo da rotina. Para alguns nativos, o dia trará mais vontade de se recolher. Para outros, será tempo de agir ou retomar planos. Abaixo, veja as previsões do horóscopo e saiba o que os astros reservam para cada signo!

Áries

Os nativos de Áries buscarão equilíbrio na vida afetiva (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Neste sábado, você dedicará bastante atenção à vida afetiva, buscando harmonia na relação. Inclusive, haverá uma tendência de que compreenda melhor as necessidades do outro. Apesar disso, as demandas individuais trarão desafios para o relacionamento. Será preciso, portanto, ter mais consciência para encontrar o equilíbrio.

Touro

Os nativos de Touro dedicarão atenção à rotina (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Neste sábado, você dedicará mais atenção às atividades da rotina. Este será um dia importante para organizar seus afazeres de forma que se sinta nutrido(a) por eles e que tenha prazer no cotidiano. No entanto, haverá certa intensidade emocional que afetará sua saúde e produtividade.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão as emoções à flor da pele (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa e, com as emoções à flor da pele, o desejo de viver com mais entusiasmo tenderá a estar bem presente. Será dia de nutrir o amor-próprio e a autoestima, bem como de se dedicar aos seus dons, fortalecendo o que o(a) torna único(a). Por outro lado, poderá agir de maneira prepotente e autocentrada, demandando que controle esses movimentos.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão nutrir o amor-próprio e a autoestima (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você se envolverá com as demandas da família e da sua casa, mas também tenderá a buscar conexão com o amor-próprio e a autoestima. Por outro lado, poderá haver conflitos entre as necessidades familiares e as suas, além de uma tendência a sentir tudo de maneira mais intensa.

Leão

Os nativos de Leão terão o desejo de desacelerar e estar mais em casa (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Após alguns dias movimentados, você buscará desacelerar, se recolher e assimilar as informações do que viveu recentemente. Neste sábado, a vontade de ficar em casa estará presente, e sua presença será mais solicitada pelos familiares. Porém, as necessidades deles poderão entrar em conflito com as suas.

Virgem

Os nativos de Virgem buscarão organizar a vida financeira neste sábado (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Neste sábado, você se envolverá em cuidar da sua vida financeira e haverá a tendência a se afetar mais pelos acontecimentos nessa área. Será dia de organizar como lida com seu dinheiro e de planejar os próximos passos para ter estabilidade. No entanto, as oscilações emocionais poderão levá-lo(a) a gastar em excesso.

Libra

Os nativos de Libra perceberão a importância do apoio das pessoas que ama (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você buscará cuidar da autoestima e do bem-estar neste sábado. Porém, será possível que queira tudo a seu modo e acabe agindo de maneira impulsiva. Por sua vez, ao mesmo tempo em que o desejo de fazer tudo sozinho(a) estará mais presente, perceberá a importância do apoio das pessoas que ama para que se sinta seguro(a).

Escorpião

Os nativos de Escorpião se afetarão mais por energias externas neste sábado (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você estará mais suscetível a se afetar por influências externas e haverá a tendência a se isolar. Além disso, o dia será confuso e sujeito a mal-entendidos que poderão levar à frustração. Procure, portanto, preservar sua energia e emoções para conseguir ter clareza e evitar repetir ciclos que geram sofrimento.

Sagitário

Os nativos de Sagitário poderão participar de atividades em grupo (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com as atividades em grupo e suscetível a se afetar por causas coletivas. Além disso, sua presença será mais solicitada nestes locais e surgirá a oportunidade de se conectar com pessoas com propósitos em sintonia com os seus. No entanto, as oscilações emocionais provocarão alguns conflitos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio estarão envolvidos com a área profissional (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você buscará cuidar do que deseja se tornar no futuro e se envolverá bastante com o trabalho, buscando colher os frutos dos esforços. Será possível, inclusive, que receba reconhecimento por todo seu empenho, mas também que as oscilações emocionais o(a) levem a agir de maneira intensa e autocentrada.

Aquário

Os nativos de Aquário terão um dia intenso emocionalmente e poderão ir em busca de novas aventuras (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você se sentirá com bastante disposição para sair da rotina e ir em busca de novas aventuras e do que lhe traz crescimento. Apesar disso, será um dia intenso emocionalmente, que exigirá atenção da sua parte aos exageros que poderá cometer. Haverá, ainda, a tendência a decisões precipitadas — portanto, tome cuidado com elas. Evite, também, assumir mais compromissos do que poderá cumprir.

Peixes

Os nativos de Peixes deverão acolher os desconfortos e realizar profundas limpezas emocionais (Imagem: Efuvi | Shutterstock)

Você entrará em contato com suas sombras neste sábado. Assim, será dia de acolher os desconfortos e realizar profundas limpezas emocionais. Procure, nesse sentido, encarar seus medos e dores, ressignificar o que viveu e tomar consciência dos padrões nocivos nutridos para poder abandoná-los.