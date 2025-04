Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2025

Entre cobranças e responsabilidades, nesta quinta-feira, alguns nativos buscarão descanso, enquanto outros terão mais disposição para acelerar projetos. O dia trará lições sobre ritmo, escolhas e prioridades — e, mesmo com obstáculos, abrirá espaço para ajustes importantes. A seguir, confira as previsões completas para seu signo!

Áries

O foco do ariano estará nos relacionamentos (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Seu foco estará nos relacionamentos, com você buscando equilíbrio. Inclusive, será possível que consiga compreender melhor as necessidades do outro. Entretanto, procure se atentar também à tendência a deixar as suas vontades de lado e a criar muitas expectativas, pois isso poderá frustrá-lo(a).

Touro

O taurino estará envolvido com os afazeres da rotina (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com os afazeres da rotina nesta quinta-feira. Será dia de organizar as atividades cotidianas de maneira que se sinta mais nutrido(a) por elas. Por outro lado, surgirão empecilhos que poderão gerar desânimo e afetar sua saúde e produtividade.

Gêmeos

O geminiano buscará nutrir a relação consigo, o amor-próprio e a autoestima (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Após ter se envolvido mais com os assuntos da casa e da família, nesta quinta-feira você buscará nutrir a relação consigo, o amor-próprio e a autoestima. Apesar disso, irá se deparar com situações que afetarão seu ego e o(a) impedirão de realizar tudo como gostaria.

Câncer

O canceriano buscará cuidar das emoções nesta quinta-feira (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você buscará desacelerar, se recolher e cuidar das emoções, bem como dos assuntos da casa e da sua família. No entanto, será possível que se depare com responsabilidades que atrapalharão os planos e poderão deixá-lo(a) um tanto desanimado(a). Nesse sentido, tenha cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo.

Leão

O leonino buscará conhecer lugares e pessoas e nutrir a mente com novas ideias (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você buscará conhecer lugares e pessoas e nutrir a mente com novas ideias. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos capazes de atrasar ou atrapalhar seus planos. Nesse contexto, procure se atentar à tendência a se deixar levar pelo pessimismo.

Virgem

O virginiano estará mais envolvido com os assuntos da vida financeira (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos da vida financeira, buscando rever como lida com seu dinheiro e recursos. Possivelmente se afetará mais, inclusive, pelos acontecimentos nessa área. Além disso, neste dia, que será um tanto tenso, poderá se deparar com empecilhos e cobranças.

Libra

O libriano sentirá bastante disposição para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Após alguns movimentos mais introspectivos, nesta quinta-feira você se sentirá com bastante disposição para dar andamento aos projetos pessoais e cuidar da autoestima e do bem-estar. No entanto, o dia será sujeito a mal-entendidos, bem como ao aumento de responsabilidades e cobranças, o que poderá drenar sua energia.

Escorpião

O escorpiano deverá voltar a atenção para o que habita seu interior (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Este será um dia confuso e lento, em que você estará suscetível a se afetar por influências externas. Busque, portanto, desacelerar, voltar a atenção internamente e acolher o que habita seu interior. Além disso, nesta quinta-feira, possivelmente haverá empecilhos que atrapalharão seus planos. Nesse sentido, cuide da sua energia para ter mais clareza.

Sagitário

O sagitariano estará envolvido com o campo profissional e o que deseja se tornar no futuro (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você seguirá bastante envolvido(a) com o campo profissional, em busca do seu crescimento e do que deseja se tornar no futuro. Também será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira. No entanto, poderá se deparar com empecilhos, cobranças e mal-entendidos que provocarão desânimo e confusão. Portanto, atente-se a isso e evite desperdiçar a sua energia.

Capricórnio

O capricorniano terá mais entusiasmo para ir em busca do seu crescimento (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Você viverá esta quinta-feira com mais entusiasmo para ir em busca do seu crescimento, sair da rotina e embarcar em novas aventuras. No entanto, será possível que se depare com bloqueios e cobranças que atrapalharão os planos e provocarão desânimo. Nesse sentido, procure gerenciar melhor as expectativas e emoções.

Aquário

O aquariano viverá um dia bastante intenso e deverá se acolher (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

O dia será um tanto desafiador e intenso emocionalmente, pois você entrará em contato com suas sombras, demandando que as acolha. Além disso, cobranças e empecilhos surgirão, o que irá gerar desânimo. Porém, não se deixe levar pelo pessimismo e procure assumir a responsabilidade pelos padrões nocivos nutridos.

Peixes

O pisciano estará mais envolvido com os assuntos dos seus relacionamentos (Imagem: tanyaaleshevich | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você se envolverá com os assuntos dos seus relacionamentos e haverá a tendência a se afetar mais pelo outro. No entanto, apesar da sua busca por equilíbrio, surgirão bloqueios e situações confusas que poderão gerar desentendimentos.