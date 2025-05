Horóscopo semanal: previsão dos signos de 12 a 18 de maio de 2025

O Sol em Touro seguirá em conjunção com Urano, indicando um impulso para inovações e mudanças. Apesar de uma possível inquietação por conta desse movimento, a energia taurina poderá ajudar a estabilizar e a direcionar melhor o potencial transformador.

Mercúrio fará aspecto tenso com Plutão e Marte, sugerindo desafios na comunicação, com a possibilidade de discussões intensas. Portanto, será preciso se atentar à forma de se expressar e lidar com as informações.

Enquanto isso, Vênus em Áries seguirá em conjunção com Netuno, sinalizando que as idealizações e fantasias poderão trazer desafios para as relações, bem como mais inspiração. Esse aspecto, por sua vez, favorecerá as artes e a espiritualidade.

Marte em Leão fará aspecto tenso com Plutão e Mercúrio, indicando dificuldades em alinhar os pensamentos e a comunicação com as ações. Além disso, haverá possíveis disputas de poder devido ao ego.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias conforme elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A criatividade dos arianos irá aflorar bastante durante esses dias (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá bastante com as finanças e os valores pessoais. Haverá a possibilidade de mudanças inesperadas nessas áreas. Com isso, poderá encontrar formas inovadoras de lidar com o dinheiro, o que ajudará a estruturar os ganhos e planejar o futuro de forma realista.

Ainda nesta fase, embora sua mente esteja voltada à praticidade e à segurança, a comunicação sobre esses temas possivelmente se tornará desafiadora, levando a atritos. Ademais, a criatividade irá aflorar bastante. Tome cuidado, porém, com os impulsos. Afinal, será possível que eles o(a) levem a se envolver em paixões intensas — por alguém ou algum projeto.

Touro

Os taurinos sentirão um forte impulso para realizar mudanças pessoais (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Você poderá sentir um forte impulso para realizar mudanças pessoais e buscar a individualidade. Além disso, terá mais confiança para construir um caminho seguro e alinhado com o que deseja para a sua vida.

Ainda nesta fase, a comunicação estará focada nos assuntos pessoais. Haverá a possibilidade de atritos ou conversas difíceis, especialmente com familiares e pessoas próximas. No campo afetivo, será possível que se sinta confuso(a) e idealize muito o outro. Portanto, tenha cautela com as expectativas e procure cuidar melhor da energia.

Gêmeos

A atenção dos geminianos estará voltada para o mundo interior (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para o mundo interior e para as situações que precisam ser finalizadas. Com isso, poderá ter percepções inesperadas sobre algumas ocorrências, além de estruturar melhor os pensamentos. Entretanto, haverá a possibilidade de passar por desafios ao tentar expressar o que sente, especialmente com pessoas próximas.

Nas relações sociais, amizades e planos serão analisados com mais senso de realidade e menos idealização. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão mal-entendidos. De modo geral, a energia comunicativa se intensificará, embora também enfrente tensões.

Câncer

Os cancerianos terão mais vitalidade e paixão para lidar com as finanças (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Nesta semana, você tenderá a voltar a atenção para o lado interno. Ao longo do processo, poderão surgir percepções inesperadas, mas que o(a) ajudarão a ter estabilidade. Nas relações sociais, suas ideias e a forma de se comunicar possivelmente levarão a atritos, sobretudo ligados aos valores pessoais.

No campo profissional, os desejos irão se misturar com fantasias. Isso, por sua vez, trará inspiração, mas também confusões e falta de clareza sobre os próprios objetivos. Por fim, a propensão será que tenha mais vitalidade e paixão para lidar com as finanças. No entanto, haverá possíveis tensões, o que exigirá controle.

Leão

Os leoninos desejarão expandir os horizontes e se sentirão mais inspirados (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A tendência será que seu foco recaia nas amizades e nas aspirações para o futuro. Além disso, irá se deparar com possíveis novidades nesses círculos, o que o(a) ajudará a construir conexões duradouras. No campo profissional, por sua vez, a comunicação tenderá a estar mais tensa, com possíveis atritos relacionados à forma de se posicionar.

Ademais, haverá desafios em outros setores. Isso porque a sua energia para se expressar e tomar iniciativas poderá sair do controle. Logo, tenha cuidado com o que fala e o que faz. Ainda nestes dias, desejará expandir os horizontes e se sentirá mais inspirado(a). Porém, existirá a chance de se deixar levar por idealismos.

Virgem

Os virginianos poderão encontrar boas mudanças no setor profissional (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Você tenderá a se concentrar no setor profissional. Haverá a possibilidade de boas mudanças nessa área, o que trará mais estabilidade para os seus objetivos de longo prazo. Todavia, desavenças sobre crenças e expectativas para o futuro poderão levar a desafios na comunicação. Logo, tenha cautela com as interações e evite desperdiçar energia.

No campo afetivo, possivelmente encontrará obstáculos que aflorarão medos profundos. Ao mesmo tempo, a propensão será que tenha mais coragem para enfrentar o que o(a) amedronta. Por fim, deverá ter cuidado com os gastos e com as fantasias financeiras.

Libra

A atenção dos librianos estará voltada para as amizades e as aspirações futuras (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você poderá encarar boas transformações. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de imprevistos que irão afetar a segurança e gerar crises. Apesar dos desafios, será possível contar com o apoio externo, o que trará mais estabilidade para enfrentar este momento.

Nos relacionamentos e nas parcerias, surgirá uma energia mais inspiradora e de maior envolvimento com o outro — apenas tome cuidado com as ilusões. Ainda nestes dias, tenderá a voltar sua atenção para as amizades e as aspirações futuras. Apesar disso, terá dificuldade em alinhar seu modo de pensar com as ações coletivas.

Escorpião

Os escorpianos terão mais energia para se dedicar à carreira (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com os relacionamentos nesta semana. Haverá a possibilidade de novidades nessas conexões, mas também limitações e cobranças. Além disso, a sua comunicação com o outro apresentará tensões, o que levará a conflitos.

Ademais, a rotina e a saúde poderão ser afetadas por fantasias. Logo, para não se prejudicar, deverá ter mais clareza na realização das tarefas. No campo profissional, tenderá a ter muita energia para se dedicar à carreira. Contudo, enfrentará desafios intensos, com embates e dificuldades para encontrar o equilíbrio entre os pensamentos e as ações.

Sagitário

Os sagitarianos estarão cheios de energia para buscar o crescimento pessoal (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos relacionamentos e às parcerias, buscando encontrar harmonia. Entretanto, poderão surgir imprevistos, gerando tensão e rompimentos precipitados. Ademais, tenderá a se deixar levar por fantasias, o que causará frustrações no futuro, demandando cuidado.

Na rotina, a propensão será que algumas situações aflorem inseguranças e atrapalhem a saúde e a produtividade. Por fim, haverá bastante energia para ir em busca do crescimento pessoal. Ao mesmo tempo, também existirá a chance de enfrentar desafios ocasionados pelo excesso de expectativa.

Capricórnio

A criatividade dos capricornianos estará em alta (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Nesta semana, você estará com as emoções à flor da pele e a criatividade em alta. Com isso, poderá inovar nos projetos pessoais e hobbies. No entanto, a comunicação nessas áreas possivelmente enfrentará desafios. Logo, tenha cautela ao expressar as ideias.

No ambiente familiar, apesar da busca por harmonia, haverá a possibilidade de frustrações devido ao excesso de fantasias. Será um momento importante para equilibrar a busca por novidades com a necessidade de diplomacia e honestidade nas interações mais próximas e nas finanças conjuntas.

Aquário

Os aquarianos viverão uma semana de mudanças no lar e nas dinâmicas familiares (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

A tendência será de uma semana de mudanças no lar e nas dinâmicas familiares. Haverá uma base sólida para essas transformações, mas também a possibilidade de desafios. Portanto, você deverá ter paciência e clareza ao expressar os pensamentos.

Nas relações amorosas e parcerias, existirá uma energia impulsiva. Desse modo, poderão ocorrer conflitos devido a disputas de poder ou mal-entendidos na comunicação. Para melhorar a situação, procure buscar mais harmonia na casa e nos relacionamentos, lidando com as complexidades interpessoais com sabedoria e cautela.

Peixes

O setor profissional exigirá mais energia e iniciativa dos piscianos (Imagem: Sugiwara | Shutterstock)

Você buscará por novidades na rotina. Todavia, poderá se deparar com imprevistos, o que causará tensão. Ademais, haverá a possibilidade de se envolver em conflitos devido a uma má comunicação. Logo, atente-se a essa questão. No campo financeiro, possivelmente se deixará levar por idealizações. Portanto, redobre a atenção com gastos e assuntos práticos.

No setor profissional e na rotina, existirá muita energia e iniciativa, mas também possíveis conflitos. Isso demandará um cuidado maior quanto à interação com pessoas próximas e colegas de trabalho. Por fim, será necessário encontrar um equilíbrio no dia a dia para evitar o estresse.