Confira o perfil completo do signo de Gêmeos

Considerados os falantes do zodíaco, os nativos de Gêmeos adoram trocar informações e têm a necessidade de se movimentar. “São como crianças curiosas, explorando o ambiente e atentas a tudo”, explica a astróloga Thaís Mariano. Os geminianos são pessoas leves, descontraídas, divertidas e mutáveis. “Mudam de opinião como no sopro de um vento e, para eles, isso é natural”, comenta.

Gostam de aprender

As pessoas de Gêmeos amam novidades e estão sempre investindo em novos conhecimentos. “A intenção é puramente de saciar a curiosidade e a inquietude mental”, acrescenta a astróloga. No entanto, ela ressalta que eles podem ter dificuldade em se aprofundar em um assunto específico.

Simbologia de Gêmeos

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e o primeiro da tríade de Ar. Ele representa a comunicação e o primeiro estágio da mente na busca pelo conhecimento. Segundo Thaís Mariano, é por isso que os nativos são curiosos.

O signo é representado “por duas pessoas, gêmeos, as duas faces de cada ser, a percepção de que existe o outro e que novas ideias podem ser colhidas”, explica a astróloga. Thaís Mariano acrescenta que a simbologia do signo nos lembra que existem dois lados em nós e que a realidade pode ter diferentes formas.

Desafios dos geminianos

As pessoas do signo de Gêmeos precisam aprender a lidar com a falta de profundidade nas relações e nas tarefas. Além disso, devem controlar a curiosidade e gerenciar melhor as críticas.

“Gostam de saber sobre vários assuntos, mas não costumam ter o foco necessário para se aprofundar em algo. Falam sobre o que sabem como se tivessem um vasto conhecimento e raramente aceitam críticas sobre a sua superficialidade”, exemplifica a astróloga.

As geminianas são curiosas e têm a mente ágil (Imagem: Vassi V | Shutterstock)

Mulher do signo de Gêmeos

A mulher do signo de Gêmeos costuma ser curiosa, atenta e tem uma mente ágil. “Fala com desenvoltura sobre diversos assuntos, às vezes, todos ao mesmo tempo. Tem sempre uma informação sobre algo que você queira saber”, comenta Thaís Mariano.

São intelectuais

O charme da geminiana está no lado intelectual e na capacidade que tem de falar sobre diversas coisas. “Desperta no outro a curiosidade semelhante à que ela própria tem sobre a vida. Não importa qual papel ela exerça, estará sempre informada sobre o que acontece ao seu redor”, ressalta a astróloga.

A geminiana gosta de uma vida agitada

Segundo Thaís Mariano, a nativa de Gêmeos não tem medo de mudanças, pelo contrário: “ela está sempre procurando por novidades, trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo e já estudando outra área. Essa busca por novidades a deixa feliz”.

Porém, a vida agitada, muitas vezes, não a deixa tirar um tempo para cuidar dos próprios sentimentos. “Tem a tendência a passar as emoções para o crivo da razão, o que pode deixá-la um tanto confusa”, afirma a astróloga.

Características que atraem a geminiana

Como uma boa comunicadora, a mulher do signo de gêmeos se interessa por pessoas com as quais possa passar horas conversando sem se entediar. “Se a conversa não fluir, ou se ela se sentir limitada em sua expressão, rapidamente mudará o foco, buscando alguém com quem possa se expressar”, conta a astróloga.

O homem do signo de Gêmeos está sempre em busca de novidade (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Homem de Gêmeos

O homem de Gêmeos tende a ser interessante e inquieto. Por isso, está sempre em busca de novidades. “Sua necessidade de mudança faz com que ele tenha dificuldade em se comprometer com algo ou com alguém”, avalia a astróloga. Esse nativo busca por relacionamentos que não exijam muita profundidade. “E se, de alguma forma, se sentir preso, dará um jeito de escapar como ar”, conta a astróloga.

São conquistadores

Um típico geminiano usa a comunicação como ferramenta para a conquista. “Você pode passar diversas horas conversando com ele sem se dar conta de quanto tempo passou. Isso porque sua conversa flui de forma leve e divertida, trazendo descontração”, declara a astróloga.

Geminianos no amor

As pessoas do signo de Gêmeos gostam de se relacionar com quem entende a necessidade que eles têm de liberdade e leveza. Thaís Mariano explica que esses nativos costumam demonstrar o que sentem de forma prática, ajudando a pessoa amada a resolver questões do dia a dia. Além disso, fazem uso da boa comunicação e da alegria para solucionar problemas no relacionamento.

Tendem a ser racionais

As pessoas de Gêmeos podem ter dificuldade em lidar com as próprias emoções. Afinal, elas tendem a racionalizar os sentimentos e as situações, o que pode não ser muito bem compreendido pelos outros. “Apesar de todo esse lado racional, costumam ter uma forte ligação com os signos de Água, mesmo que não faça sentido. Talvez por um desejo inconsciente de se conectarem com as suas emoções”, conclui a astróloga.