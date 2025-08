Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/08/2025

A segunda-feira será marcada por expansão, transformação e busca por clareza. Os movimentos dos astros trarão diferentes influências para cada signo, afetando desde o campo emocional até as relações pessoais e os projetos profissionais. Enquanto alguns sentirão mais confiança e entusiasmo para agir, outros poderão encarar desafios que exigirão reflexão e cautela. A seguir, confira as previsões do horóscopo!

Áries

O otimismo e a inspiração do ariano estarão em alta (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será um excelente dia para expandir seus horizontes, tanto mentalmente quanto por meio de estudos ou viagens. Além disso, seu otimismo e inspiração estarão em alta. A energia fluirá a seu favor para buscar novos conhecimentos ou compartilhar suas ideias com o mundo. Dessa maneira, você poderá aproveitar a segunda-feira para dar um passo à frente em projetos que exijam fé e coragem.

Touro

O taurino terá um dia de aprofundamento emocional e de transformações intensas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será um dia de aprofundamento emocional e de transformações intensas, em que você poderá se deparar com desafios que irão gerar desconforto em relação à vida financeira e às relações íntimas. Por outro lado, será possível lidar com esses temas de forma otimista e haverá a possibilidade de encontrar novas saídas.

Gêmeos

O geminiano sentirá um grande desejo de expandir suas conexões (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua atenção estará voltada para suas parcerias e relacionamentos mais importantes. Com isso, você sentirá um grande desejo de expandir suas conexões, buscando aventura e otimismo na vida a dois ou em colaborações profissionais. Será um ótimo dia para negociar e encontrar o equilíbrio. Contudo, tente evitar a impulsividade.

Câncer

O canceriano deverá aproveitar o dia para iniciar um novo hábito saudável ou explorar atividades que tragam mais prazer (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará bastante envolvido(a) com sua rotina, saúde e bem-estar, com mais vontade de cuidar de si, reorganizar tarefas e encontrar novas maneiras de ser produtivo(a). Aproveite o dia para iniciar um novo hábito saudável ou explorar atividades que tragam mais prazer. Esta segunda-feira será favorável para buscar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

Leão

O leonino poderá se sentir mais aventureiro e aberto a novas experiências (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua energia estará voltada para a criatividade, a busca por prazer e por autoexpressão. Será um dia de otimismo e expansão, ideal para se divertir, namorar ou se dedicar a hobbies. Você poderá se sentir mais aventureiro(a) e aberto(a) a novas experiências. Aproveite a ocasião para expressar sua paixão, seja em um projeto criativo ou em um encontro romântico.

Virgem

O virginiano sentirá vontade de fazer mudanças no lar ou de explorar novas dinâmicas com a família (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua energia estará voltada para a vida familiar e o ambiente da sua casa, trazendo um desejo de expansão e novidades. Poderá surgir uma vontade de fazer mudanças no lar ou de explorar novas dinâmicas com a família. Aproveite este dia para buscar liberdade nas relações íntimas e, para lidar com qualquer imprevisto, procure manter a calma.

Libra

Será um bom dia para o libriano se libertar de velhos hábitos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com sua rotina, podendo se deparar com novas ideias e oportunidades inesperadas. Será um bom dia para se libertar de velhos hábitos e se abrir para novas formas de comunicação e aprendizado. Todavia, tenha cuidado com a tendência a agir por impulso e de maneira abrupta, pois isso poderá prejudicar sua comunicação.

Escorpião

Mudanças inesperadas poderão surgir na vida do escorpiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você poderá se deparar com questionamentos sobre seus valores pessoais e sua busca por segurança. Mudanças inesperadas poderão surgir, exigindo desapego do que não faz mais sentido. Haverá força para transformar sua relação com o dinheiro e com aquilo que possui, mas será importante ouvir a intuição antes de agir por impulso.

Sagitário

A espontaneidade do sagitariano ganhará força e poderá abrir caminhos promissores (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você terá mais confiança e clareza para agir de acordo com aquilo em que acredita. Haverá um alinhamento entre o que sente e o que expressa, facilitando decisões e iniciativas. A espontaneidade ganhará força e poderá abrir caminhos promissores. Sua vitalidade estará em alta, assim como seu brilho pessoal. Aproveite para se posicionar com leveza e verdade.

Capricórnio

A intuição do capricorniano estará aguçada, trazendo clareza para questões confusas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Será um dia para se voltar para seu interior, buscando um entendimento mais profundo de si. Sua intuição estará aguçada, trazendo clareza para questões que antes pareciam confusas. Além disso, procure se recolher um pouco e se conectar com sua espiritualidade. Será importante cuidar do seu bem-estar espiritual.

Aquário

Será um bom dia para o aquariano se conectar com amigos e planejar algo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua vida social e seus projetos em grupo receberão mais atenção, e você estará mais otimista. Será um bom dia para se conectar com amigos, planejar algo e colaborar em causas que ressoem com seus valores. Sua confiança estará em alta, e a energia positiva fluirá em suas relações e planos a longo prazo. Portanto, sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias.

Peixes

A confiança e o otimismo do pisciano estarão em alta, facilitando a realização de projetos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Neste dia, você poderá se destacar e receber valorização profissional. Haverá uma energia positiva que impulsionará seus objetivos. Além disso, sua confiança e otimismo estarão em alta, facilitando a realização de seus projetos. A segunda-feira será favorável para se posicionar com mais segurança e receber o reconhecimento que merece.