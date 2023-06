Advogados de Trump deixam defesa após ex-presidente se tornar réu pela segunda vez

Nova York - Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediram demissão e deixaram a defesa do político após ele se tornar réu por suposta retenção ilegal de documentos confidenciais da Casa Branca. A notícia foi divulgada por Trump nesta sexta-feira (9) em uma publicação na sua rede social, a Truth.

"Tenho que enfrentar a maior caça às bruxas de todos os tempos", disparou o ex-chefe de Estado americano. Por fim, Trump agradeceu Trusty e Rowley por seu trabalho, mas enfatizou que eles "colidiram com pessoas desonestas, corruptas e más, como nunca antes visto".



Em nota conjunta, os representantes legais não explicaram o motivo de deixarem o cargo. "Apresentamos nossas renúncias como advogados do presidente Trump e não o representaremos mais no caso indiciado ou na investigação de 6 de janeiro", diz trecho do comunicado.



No total, Trump é alvo de 37 acusações, que incluem "retenção de informação sobre a segurança nacional" e "obstrução da justiça" no caso dos documentos sigilosos levados da Casa Branca, segundo a ata de acusação, divulgada nesta sexta-feira (9).



O ex-presidente republicano, que levou caixas com arquivos quando deixou Washington, também é acusado de falso testemunho e de ter combinado com seu assistente, Walt Nauta, a ocultação dos documentos solicitados pela Polícia Federal.



*Com informações da AFP