Vídeo: montanha-russa dá pane e grupo fica pendurado

Xangai - Uma montanha-russa na China deixou um grupo de pessoas pendurado de cabeça para baixo após uma queda de energia. O incidente ocorreu em um parque de Qinhuangdao, na província de Hebei.



Imagens da última terça-feira (6) mostram um dos carrinhos do brinquedo parado após terminar uma subida em 90º.

Veja:

A roller coaster in Qinhuangdao suddenly lost power and many tourists were suspended upside down in the air on June 6.#China #Hebei #Qinhuangdao pic.twitter.com/lPtqk6RnD5