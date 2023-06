Mais de 60 países vão participar de conferência sobre reconstrução da Ucrânia

Dirigentes de mais de 60 países e centenas de executivos das principais empresas globais têm previsto participar, na próxima semana, em Londres, da segunda conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia, anunciou o governo britânico neste sábado, 17.

"A reconstrução da economia ucraniana é tão importante quanto sua estratégia militar", diz o discurso que o premiê britânico, Rishi Sunak, fará na abertura do evento, que será realizado na quarta, 21, e na quinta-feira, 22. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se dirigirá aos presentes por videoconferência.

"A coragem da Ucrânia no campo de batalha deve andar de mãos dadas com a visão do setor privado para ajudar o país a se reconstruir e se recuperar", diz a intervenção do líder britânico, segundo um comunicado de Downing Street.

Esta conferência, da qual também vão participar ONGs, é a segunda sobre o tema desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. A primeira foi realizada no ano passado em Lugano (Suíça). Entre os líderes políticos esperados está a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Mais de um ano depois do início da guerra, o Banco Mundial estimou em 14 bilhões de dólares (R$ 67,5 bilhões na cotação atual) as necessidades imediatas da Ucrânia para reparar os danos causados pelos combates. Mas a recuperação da economia do país custará 441 bilhões de dólares (R$ 2,12 trilhões), segundo um estudo recente do Banco Mundial, da ONU, da União Europeia e do governo ucraniano.